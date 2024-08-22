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Катастрофические наводнения нанесли разрушительные последствия более чем полумиллиону человек в Бангладеш и северо-восточном регионе Индии.

Пожарные бригады сражаются со временем, чтобы эвакуировать пострадавшие от наводнения районы после интенсивных дождей, которые затопили сектора Бангладеш и северо-восточной Индии. В результате реки, делящие обе страны, достигли беспрецедентных уровней воды.

 and  Viktoriya Miller
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На этом изображении, взятом из видео, изображено наводнение в Фени, Бангладеш, 21 августа 2024...
На этом изображении, взятом из видео, изображено наводнение в Фени, Бангладеш, 21 августа 2024 года.

Катастрофические наводнения нанесли разрушительные последствия более чем полумиллиону человек в Бангладеш и северо-восточном регионе Индии.

Более 300 000 человек в юго-восточном Бангладеш пострадали от наводнений, которые затопили множество домов и оставили людей на крышах, как сообщил представитель CNN в четверг.

В Индии от оползней и утопления погибло не менее восьми человек, и тысячи людей нашли убежище в центрах помощи, сообщают органы управления чрезвычайными ситуациями.

Сильные наводнения и оползни унесли жизни сотен людей, вытеснили миллионы и разрушили инфраструктуру во всем Южной Азии в последнее время. Несмотря на то, что наводнения в регионе являются обычным явлением в сезон муссонов, ученые винят антропогенный климатический кризис в усилении экстремальных погодных явлений и увеличении их смертоносности.

В последнее время в северо-восточных пограничных районах Индии и восточных районах Бангладеш выпало до примерно 8 дюймов (около 200 миллиметров) осадков, что привело к стремительному подъему уровня воды.

По данным Центра прогнозирования и предупреждения наводнений в Бангладеш, на четверг 11 рек в регионе имели уровни воды выше "критического уровня".

В сильно пострадавшем районе Фени в Чаттиграме (юго-восточный Бангладеш) продолжаются спасательные операции, чтобы спасти людей, застрявших в затопленных домах, и разместить перемещенных лиц.

Военные и военно-морские силы, а также волонтеры помогают эвакуировать людей на лодках, сообщила Мусамат Шахина Актер, высокопоставленный чиновник в Фени.

Государственные здания и средние школы были преобразованы в убежища, и более 25 000 человек размещены в лагерях помощи, сообщила Актер.

"Мы не ожидаем, что люди смогут вернуться домой в ближайшее время", - сказал он, добавив, что дождь ослабевает, но уровни воды могут снизиться только после прекращения дождя.

Кази Пайш, 24-летний житель Фени, сказал, что он нашел убежище на крыше своего дома, когда наводнение достигло его шеи.

"Мы построили временный тент из полиэтиленовой пленки на крыше, но нас около 40 человек на крышах двух одноэтажных домов", - сказал Пайш, добавив, что в группе была его беременная сестра.

"Мы находимся на крыше уже несколько часов, мое тело дрожит, наши телефоны тоже скоро разрядятся, так что нам нужна помощь как можно скорее", - сказал он.

Видео показывают жителей, плывущих на каноэ и плавающих со своими вещами через грязные ручьи, когда уровень воды достиг крыш домов.

Между тем, Индия опровергла слухи в социальных сетях о том, что наводнение было вызвано принудительным открытием плотины на реке Гомати, которая протекает через Трипуру и впадает в Бангладеш через район Комилла.

По словам министра электроэнергии Трипуры Ратана Лал Ната, плотина была спроектирована таким образом, чтобы избыточная вода автоматически уходила, когда уровень воды reaches определенный уровень.

"Ни одна из плотин Гомати Гидроэлектрического проекта не была открыта", - сказал Нат в среду, добавив, что емкость резервуара составляет до 94 метров (308 футов).

В ближайшие три дня ожидаются дожди в Трипуре и восточном Бангладеш, с прогнозируемыми осадками от 2 до 6 дюймов (50 мм до 150 мм).

В мире наблюдается рост экстремальных погодных явлений, и Южная Азия в последнее время особенно пострадала. Кроме наводнений в юго-восточном Бангладеш, Индия также пострадала от оползней и утопления, что привело к многочисленным жертвам.

На этом изображении, снятом с видео, показаны наводнения, происходящие в Фени, Бангладеш 21 августа 2024 года.

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