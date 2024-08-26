- Катастрофический взрыв за пределами детской зоны приводит к тюремному заключению 43-летнего человека.

После взрыва взрывного устройства возле детской комнаты в Лангенхене, близ Ганновера, 43-летняя женщина была приговорена к двум годам и трем месяцам тюремного заключения. Судья Петра Симон из Регионального суда Ганновера прокомментировала приговор так: "Было сложно найти справедливое наказание". Суд принял во внимание, что женщина раскаялась в своих действиях. Она признала вину, прошла курс управления гневом и сделала личные улучшения, но жители квартиры по-прежнему борются с травмой и терапией, и ущерб имуществу был значительным.

Суд пришел к выводу, что женщина бросила взрывное устройство на балкон квартиры в Рождественскую ночь, вызвав взрыв на подоконнике возле комнаты трехлетнего ребенка. Взрыв выбросил спящего ребенка из кровати. Хотя она не получила физических травм, "что само по себе удивительно", как сказала судья, ребенок, его мать и брат нуждались в терапии с тех пор. Окно и детская комната были разрушены, а здание пострадало значительно.

По словам судьи, в деле присутствовали чувства ревности. Женщина призналась в суде, что действовала из-за уязвленной гордости и никогда не планировала причинить вред кому-либо. Польская женщина думала, что мать девочки имела отношения с ее временным спутником.

Перед преступлением в семье женщины произошел спор. Она выпила ликер с другом своего старшего сына и заявила, что "очень напилась". Затем она поехала к предполагаемой сопернице и бросила взрывное устройство на балкон, которое ранее спрятала в комнате своего сына.

Суд не полностью удовлетворил ожидания прокуратуры и гражданского истца. Они требовали трехлетнего тюремного заключения для женщины, в то время как ее адвокат просил двухлетнего условного срока. Судья сказал, что невозможно исключить сниженную уголовную ответственность женщины из-за употребления алкоголя перед преступлением. Точное количество выпитого так и не было установлено.

Приговоренная женщина выразила желание начать все сначала и восстановить свою жизнь в своем последнем заявлении на суде. Ее адвокат Корнелиус Пиtsch сначала проконсультируется с ней о юридических средствах, прежде чем принимать дальнейшие решения. Женщина неоднократно извинялась, сказав: "Я глубоко сожалею о случившемся".

Взрывное устройство было брошено на балкон в Рождественскую ночь, что привело к разрушительному взрыву. Из-за инцидента детская комната была значительно повреждена, потребовались дорогостоящие ремонты и причинены травмы семье.

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