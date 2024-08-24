- Катастрофический взрыв возле французской синагоги: Макрон назвал инцидент "террористическим инцидентом"

После взрыва рядом с синагогой в Ла-Гранд-Мотте, Франция, команда по расследованию террористических актов взяла ситуацию под контроль, как подтвердило парижское агентство. Проводящееся расследование направлено на поимку виновных.

Конкретно, команда по расследованию террористических актов расследует подозрение в покушении на убийство с террористическим мотивом, использование опасных материалов для уничтожения и террористический заговор.

Взрыв у синагоги ранил полицейского

Ранее в тот же день, два автомобиля загорелись возле синагоги вблизи Монпелье. В одном из автомобилей взорвался топливный бак, ранив полицейского. Кроме того, загорелись главные двери синагоги. В тот момент в синагоге находилось пять человек, в том числе раввин, все они, к счастью, не пострадали, заявил представитель команды по расследованию террористических актов.

Министр внутренних дел Франции усиливает безопасность

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить охрану еврейских религиозных мест, назвав инцидент "явной попыткой поджога с криминальными мотивами" в социальных сетях и выразив solidarity с еврейской общиной.

Эмманюэль Макрон называет это "террористическим инцидентом"

Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь назвал этот акт антисемитским в социальных сетях, сказав: "К сожалению, наши еврейские соотечественники снова под атакой". Президент Франции Эмманюэль Макрон классифицировал это как "террористический инцидент": "Борьба с антисемитизмом - это постоянная борьба, борьба единого фронта". Прилагаются все усилия для идентификации виновных.

Президент объединения французских еврейских организаций Криф, Йонатан Арфи, сказал, что взрыв произошел в то время, когда синагога, скорее всего, была заполнена верующими. Это не было просто нападением на религиозное место поклонения, а попыткой навредить евреям.

Премьер-министр Атталь и министр внутренних дел Дарманен планируют прибыть на место происшествия днем.

Команда по расследованию террористических актов сосредоточена на использовании взрывчатых веществ и возможных мотивах взрыва в синагоге, учитывая его классификацию как "террористического инцидента" президентом Макроном.

Инцидент в синагоге в Ла-Гранд-Мотте можно считать существенным эскалацией серии террористических актов, направленных против еврейских общин во Франции.

Читайте также: