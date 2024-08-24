Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиТеррористические акты

Катастрофический взрыв возле французской синагоги: Макрон назвал инцидент "террористическим инцидентом"

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Катастрофический взрыв возле французской синагоги: Макрон назвал инцидент "террористическим инцидентом"

После взрыва рядом с синагогой в Ла-Гранд-Мотте, Франция, команда по расследованию террористических актов взяла ситуацию под контроль, как подтвердило парижское агентство. Проводящееся расследование направлено на поимку виновных.

Конкретно, команда по расследованию террористических актов расследует подозрение в покушении на убийство с террористическим мотивом, использование опасных материалов для уничтожения и террористический заговор.

Взрыв у синагоги ранил полицейского

Ранее в тот же день, два автомобиля загорелись возле синагоги вблизи Монпелье. В одном из автомобилей взорвался топливный бак, ранив полицейского. Кроме того, загорелись главные двери синагоги. В тот момент в синагоге находилось пять человек, в том числе раввин, все они, к счастью, не пострадали, заявил представитель команды по расследованию террористических актов.

Министр внутренних дел Франции усиливает безопасность

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить охрану еврейских религиозных мест, назвав инцидент "явной попыткой поджога с криминальными мотивами" в социальных сетях и выразив solidarity с еврейской общиной.

Эмманюэль Макрон называет это "террористическим инцидентом"

Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь назвал этот акт антисемитским в социальных сетях, сказав: "К сожалению, наши еврейские соотечественники снова под атакой". Президент Франции Эмманюэль Макрон классифицировал это как "террористический инцидент": "Борьба с антисемитизмом - это постоянная борьба, борьба единого фронта". Прилагаются все усилия для идентификации виновных.

Президент объединения французских еврейских организаций Криф, Йонатан Арфи, сказал, что взрыв произошел в то время, когда синагога, скорее всего, была заполнена верующими. Это не было просто нападением на религиозное место поклонения, а попыткой навредить евреям.

Премьер-министр Атталь и министр внутренних дел Дарманен планируют прибыть на место происшествия днем.

Команда по расследованию террористических актов сосредоточена на использовании взрывчатых веществ и возможных мотивах взрыва в синагоге, учитывая его классификацию как "террористического инцидента" президентом Макроном.

Инцидент в синагоге в Ла-Гранд-Мотте можно считать существенным эскалацией серии террористических актов, направленных против еврейских общин во Франции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Власти находятся в процессе расследования дела, охватывающего всю Северную Рейн-Вестфалию и...
Панорама

Расследование потенциальных мотивов терроризма в инциденте в Солингене

Расследование потенциальных мотивов терроризма в инциденте в Солингене Случай в Кёльне остается загадочным - преступник по-прежнему не найден. Расследующая команда считает правдоподобным, что инцидент может быть терактом. На данный момент не видно альтернативной мотивации. Уголовное дело в настоящее время ведется федеральным прокурором, возможен перевод юрисдикции, если появится более конкретные улики.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Горы Омана притягивают множество любителей хайкинга.
Панорама

Оманский коллектив походчиков сталкивается с сильными дождями, в результате чего погибают четыре человека.

Несмотря на свою репутацию надежного туристического направления в арабском регионе, Мустафа Тавваккаль и его команда не герметичны в отношении потенциально опасных погодных условий. К сожалению, эти условия унесли жизни четырех походников во время недавних наводнений.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Фаучи провел длительное госпитализацию из-за своих состояния здоровья.
Панорама

Американский иммунолог Фаучи в настоящее время борется с вирусом Западного Нила.

Известный американский вирусолог, Фаучи, в настоящее время борется с вирусной инфекцией. Люди действуюilic заражение Западным judeцом главным образом через укусы комаров. Фаучи обратился за медицинской помощью в больницу.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Пожар в лесу Мадейры эффективно потушен.
Панорама

Пожар в лесу Мадейры эффективно потушен.

Спустя одиннадцатидневное сражение пожарные команды добились значительных успехов в тушении пожара на горном острове. Соседняя страна помогла, после того как Португалия обратилась за помощью в ЕС.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Болельщики существенно недовольны действиями руководства.
Федеральные земли Германии

Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики Хоффенхайма оказались в конфликте со своей домашней командой. Во время дебютного матча сезона против Кёльна стадион клуба ТSG становится заметно менее оживлённым, так как фанаты выражают своё недовольство баннерами.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом
Главные темы

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.
Главные темы

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека. Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными. Недавно произошел трагический инцидент, связанный

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Пересечение границы на границе Сумской области с Россией
Политика

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений.

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений. Тысячи украинских сил вторглись на территорию России почти три недели назад, преодолев границу, якобы установленную Путиным, 6 августа. Украинские войска, оснащенные танками, захватили и заняли около 1200 квадратных километров территории в регионе Курск, превосходя по размеру Берлин. В течение двух недель военные аналитики

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно