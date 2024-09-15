Катастрофический тайфун Яги унес жизни по меньшей мере 74 человек в Мьянме после разрушительных наводнений и оползней.

Конфликт в Мьянме привел к наводнениям, затронувшим более 450 сообществ, сообщает агентство новостей Мьянмы (MNA).

Как сообщается, продолжаются спасательные работы по поиску 89 человек, судьба которых пока неизвестна. По данным MNA, разрушено около 65 000 жилых домов.

Фотографии агентства AFP показывают затопленные дома и автомобили в городе Таунгу, расположенном в часе езды к югу от Нейпьидо, столицы страны. На снимках видно, как жители спасаются на лодках и самодельных плотах из бамбука, спасая свои вещи в пакетах.

Тайфун Яги, самый сильный шторм в Азии в этом году, оставил разрушения в Юго-Восточной Азии и южном Китае после сильных дождей и ветров.

В результате шторма и вызванных им оползней и селей в Вьетнаме, как сообщает Reuters, погибли по меньшей мере 226 человек, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям правительства Вьетнама.

В Таиланде в результате неблагоприятных погодных условий, вызванных тайфуном, за последнюю неделю погибли 9 человек, сообщает Reuters со ссылкой на правительство Таиланда, что приводит к общему количеству жертв погодных условий, в том числе оползней, с августа до 33 человек.

Ученые неоднократно предупреждали, что более теплые океаны способствуют усилению и смертоносности штормов. Хотя развитые страны несут большую историческую ответственность за вызванный человеком климатический кризис, развивающиеся страны и малые островные государства больше всего страдают от его разрушительных последствий.

Потрясающие последствия тайфуна Яги также достигли различных частей Азии, сделав его самым сильным штормом года. Всемирная метеорологическая организация сообщает, что Яги затронул несколько стран, причинив значительный ущерб и жертвы.

Читайте также: