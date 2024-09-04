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Катастрофический фронтальный крушение приводит к тюремному заключению 21-летних

Человек сорока шести лет скончался от тяжёлой травмы головы. Двадцатиоднолетний был обвинен и решительно отрицал свою причастность к происшествию. afirmarately было вынесено судебное решение.

 and  Anne Legman
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По решению суда молодой человек вскочил на голову пожилому, что привело к фатальным последствиям...
По решению суда молодой человек вскочил на голову пожилому, что привело к фатальным последствиям для 46-летнего.

- Катастрофический фронтальный крушение приводит к тюремному заключению 21-летних

В рамках дела о смертельном случае, связанном со скачком на голову, 21-летний был приговорён к 10 годам тюрьмы за непредумышленное убийство в суде земли Бремен. "Вы несёте ответственность за лишение другого человека жизни", - сказал судья, обращаясь к подсудимому.

Суд не оставил сомнений в причастности подсудимого, основываясь на цифровых записях общения, записанных телефонных разговорах и показаниях очевидцев. Суд был убеждён, что молодой человек раскрыл информацию об инциденте определённым лицам, так как они обладали деталями, которые могли быть получены только от подсудимого. Приговор ещё не вступил в силу, и апелляция возможна.

В суде было установлено, что подсудимый, его спутники и 46-летняя жертва провели время вместе в баре и употребляли алкоголь. В свой 21-й день рождения подсудимый напился и курил. Вечеринка продолжилась в другом месте рядом с столом для пинг-понга. В результате ссоры 46-летний мужчина упал на пол. Суд считает, что подсудимый затем прыгнул с полной силой на голову мужчины, причинив смертельные травмы.

Немецкий подсудимый, ранее осуждённый за покушение на убийство, отрицал свою вину в суде, в то время как его адвокат просил оправдательного приговора.

Во время судебного разбирательства суд земли принял во внимание предыдущее осуждение 21-летнего подсудимого за покушение на убийство. Адвокат подсудимого обжаловал приговор, заявив, что доказательства против него были недостаточными для осуждения за непредумышленное убийство.

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