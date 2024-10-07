Катастрофа у побережья Конго: опасения по поводу многочисленных жертв, когда корабль тонет

В озере Киву, Демократической Республики Конго, в порту Гома произошел инцидент с лодкой, в результате которого погибло много людей. Первоначальные сообщения указывали на то, что на борту находилось более 450 человек, но к вечеру представитель правительства Венант Ружуша Декарт заявил, что на лодке было 700 человек.

Из них 45 человек были успешно спасены, а тела 126 человек были извлечены к вечеру. По грубым оценкам, Декарт считает, что по крайней мере 500 тел все еще находятся под затонувшей лодкой. Тем не менее, продолжают циркулировать противоречивые истории о точном количестве людей на борту. Губернатор провинции Южное Киву Жан-Жак Пуруси дал другое интервью агентству АП, указав на 278 пассажиров.

Свидетели утверждают, что лодка, казалось, была перегружена, внезапно перевернулась и ушла под воду. Франсин Мунийи, присутствовавшая на пристани Китуку, вспоминала, как лодка, полная пассажиров из Мьновы, прибыла из соседней провинции. Лодка начала терять равновесие, скользнула в озеро и, в конце концов, затонула. К сожалению, было спасено лишь несколько человек. Мунийи сожалела, что не смогла помочь, признавшись, что не умеет плавать.

Список выживших был опубликован в морге Гомы. Этот паром отправился из Мьновы, соседней провинции, и направлялся в город возле границы с Руандой. Из-за слаборазвитой сети дорог во второй по величине стране Африки многие люди используют лодки и пассажирские паромы в качестве основного средства передвижения по обширным озерам и рекам.

К сожалению, такие серьезные аварии на лодках не редкость в Африке. Большинство судов устаревшие, перегруженные и плохо обслуживаемые, что делает их склонными к авариям. В таких случаях часто не соблюдаются правила, такие как использование спасательных жилетов. Только в прошлую среду вечером, по меньшей мере, 60 человек погибли в кораблекрушении на реке Нигер на севере Нигерии. По официальным данным, на борту находилось около 300 человек, судьба 150 из них все еще неизвестна.

Европейский Союз выразил соболезнования в связи с трагедией на лодке в Демократической Республике Конго и предложил помощь в поисково-спасательных операциях. Признавая распространенность таких аварий в Африке, Европейский Союз призывает к улучшению стандартов безопасности и регулирования для пассажирских паромов.

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