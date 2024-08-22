- Катастрофа туалетной бумаги и соблазнительное выступление на день рождения.

**Если кто-то забыл, "Джунгли" - высший пилотаж немецкого телевидения: честь, веселье, эмоции, слезы и темперамент! - так напомнил телезрителям однажды день бывший футболист Торстен Легат с мышцами "как камень", как обычно, разоряясь. Даже если бы не было других! К сожалению, некоторые участники не оправдали ожиданий. "Фу" и "отвратительно" было, или, другими словами: "Просто невежливо. Развлечение для простаков!"

Мола Адебиси, обычно такой расслабленный, почувствовал значительные перемены под пальмовыми листьями. Мир на седьмой день. Самая жаркая дискуссия сезона "Легенд" вспыхнула из-за простого рулона туалетной бумаги. Капитан команды Кэдер Лотт предложил сэкономить бумагу на будущее, но Гиулиа Зигель возразила с расследованием: "Но извините, разве вы не ходили в туалет раньше и не завернули что-то в бумагу - что это было?" Вдруг Зигель превратилась в журналиста-расследователя, заставив Лотт замолчать своим вопросом. Она объяснила, что спрятала гигиеническую прокладку, стыд, который она не хотела делиться с другими. "Я просто хотела спрятать свою прокладку. Так меня воспитали!" Делиться такими интимными подробностями выходило за рамки комфорта Лотт, оставляя ее чувствовать себя обнаженной.

Поддержка пришла из неожиданных мест: даже мужчины в группе! Торстен Легат, несмотря на то, что был мужчиной, пытался проявить понимание ("Я, может, и не женщина, но у меня дома есть женщина"), в то время как Мола защищал право Зигель на приватность: "Кэдер - очень элегантная леди. Она воплощает это. Просто неприлично спрашивать ее о 'Кровяной прокладке: где ты спрятала ее?' - это большая табу!" Он, возможно, любит Зигель, но в этом случае она была неправа и должна извиниться.

Зигель извинилась, но не искренне: "Я не хотела причинить вреда." Лотт не поверила и дистанцировалась от Зигель, как и половина Мпумаланги могла бы на будущих мюнхенских событиях. Позже Зигель почувствовала себя обиженной и даже притесненной: "Некоторые люди несправедливы ко мне."

"Джунгли": Ханка Раквиц делает драматический уход

Также чувствует себя непонятой и преследуемой уже несколько дней Ханка Раквиц, бывшая телеведущая недвижимости ("Аренда, покупка, жизнь"). После споров с Саarah Кнаппик, Эленой Мирас и Мола Адебиси 55-летняя женщина finally spoke up, произнеся знаменитую фразу: "Я звезда - выведи меня отсюда!" Ответ Саarah, "Почему? Давайте проголосуем за ваш уход!" казался еще одним непониманием. Раквиц почувствовала себя оправданной отказом группы, в то время как Кнаппик поняла, что Раквиц рискует потерять значительную часть своего гонорара. "Никакая сумма денег не стоит этого", - сетовала Раквиц в джунглевом телефоне, снова ругая "этих идиотов" и заявляя, что готова однажды потянуть аварийный тормоз и защитить свою "драгоценную жизнь." Раквиц боролась с тревогами и обсессивно-компульсивными расстройствами много лет. Ее решение уйти добровольно было, как она сказала, самым смелым, которое она когда-либо принимала.

Джиджи Бирофио отпраздновал свой 25-й день рождения в джунглях. В ответ на вопрос Саarah Кнаппик о его желаниях фаворит шоу свиданий широко улыбнулся: "Честно? Встреча, здесь!" Однако здравый смысл восторжествовал. Вместо этого Джиджи, Кэдер и Торстен приняли участие в переигровке знаменитого экзамена на вождение. Поворачивай влево, поворачивай направо, не слишком далеко!

Удивительно, но Кэдер и ее "две дозы тестостерона" отлично справились, в том числе благодаря энтузиастическим инструкциям Джиджи: "Вперед, вперед, вперед! Нажмите сильнее на газ, поверните влево, поверните направо!" И вот они пересекли финишную черту. Затем произошла катастрофа - машина сломалась! Ведущий Ян Кёппен отправил машину Легат, чтобы толкнуть автомобиль через финишную черту, и они закончили с восемью звездами. Позже Джиджи раскрыл свой секрет успеха, улыбаясь: "Гений!"

В то время как Глатцедер не делился многими подробностями своей жизни до этого, он бросил бомбу: его первый раз в любви произошел в кладовке. "И скоро родился сын, я не хотел, чтобы он чувствовал себя некомфортно." Откровение было так же некомфортно для остальной аудитории, но Глатцедер, актер, привык выступать на сцене. Плюс у него был вкус к классической музыке - "но только на завтрак!"

Торстен Легат был занят другими вопросами. Бывший футболист убедился с другими, что все готово для предстоящей номинации. Все согласились. Даже Эрик Штехфест понял, что женщина, к которой он испытывает сильную привязанность и которая уже создает проблемы в лагере, будет во главе списка на выбывание после фиаско с туалетной бумагой: Гиулиа Зигель.

"Она считает, что всё знает," – обнаружила Элена Мирас после неудачной попытки приготовления пищи, во время которой Зигель показал, как держать нож, какой нож использовать и как резать овощи. Мирас сдалась, почувствовав себя перегруженной, и была близка к срыву: "Теперь мне нужно держать себя в руках!" Но последние слова мудрости принадлежали противнику Зигеля в споре о туалетной бумаге, Кадер Лот: "Как мы все знаем: еда переваривается," – сказал 51-летний Лот. Нет, извините – это не совсем так. Имелось в виду: "Самое худшее в джунглях – это другие участники."

Примечание: Звезда принадлежит RTL Germany.

В разгар спора о туалетной бумаге Кадер Лот защищал частную жизнь Гийи Зигель, заявив: "Просто неприлично спрашивать ее: 'Кровавый тампон: где ты спрятала его?' – это huge no-no!" Позже, при обсуждении номинации на выбывание, Торстен Легат выразил озабоченность Гийей Зигель, сказав: "Даже если она считает, что всё знает, она находится на вершине списка для выбывания после фиаско с туалетной бумагой."

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