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Каспаров против Карпова: бросание вызова установленному порядку

Четыре десятилетия назад матч за титул чемпиона мира по шахматам служил полем битвы для философий. Конфликт выходил за рамки стратегических concepts на доске, проникая в политические сферы, разлом, который сохраняется до сих пор.

 and  Wendy Allen
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- Каспаров против Карпова: бросание вызова установленному порядку

10 сентября 1984 года, в яркий солнечный день, два соперника за звание чемпиона мира по шахматам направляются в Дом профсоюзов в Москве: Анатолий Карпов, чемпион в течение последних десяти лет, и его молодой вызов, Гарри Каспаров, всего 21 год. Здание, с его грандиозным колоннадам, расположенным рядом с Большим театром и напротив Кремля, является легендарным местом - здесь проходили грандиозные концерты, съезды партии и даже показательные процессы при диктаторе Иосифе Сталине в советскую эпоху.

Вокруг здания собралась большая толпа, свидетельствующая о значительном интересе к чемпионату. Шахматы являются неотъемлемой частью советской культуры и служат доказательством интеллектуального превосходства социалистической системы. Разочарование было очевидным двенадцать лет назад, когда американец Бобби Фишер прервал серию советских побед. В результате, восхищение Карповым, который вернул титул в Москву в 1975 году, еще больше возросло - хотя он и получил титул без конкурса, так как Фишер отказался участвовать в обычных условиях.

Перед чемпионатом Карпов получает указание от Леонида Брежнева, главы государства и партии: "Если вам удастся удержать корону, удержите ее!" С этим Карпов также получает безоговорочную поддержку нескольких влиятельных чиновников шахматной федерации в его титульных защитах - в частности, против диссидента Виктора Корчного, который покинул страну.

Карпов олицетворяет собой сущность советского гражданина. Родившийся в рабочей семье в Уральском регионе, он скромен, застенчив и непоколебим в своей лояльности партии. Карпов - мастер позиционной игры, накапливающий небольшие преимущества и систематически разгромляющий своих соперников. Он избегает рисков и точен в наказании ошибок.

Каспаров представляет собой совершенно другое изображение. Его мощные атаки на шахматной доске разрушают позиции противников. За пределами игры вспыльчивый вундеркинд часто поднимает шум. Сын армянской женщины и еврея, родившийся в Баку под именем Гаррик Вайнштейн, также пользуется considerable поддержкой от Heydar Aliyev, лидера партии Азербайджана. Однако он считается бунтарем, символизирующим дух перестройки, который начнется под руководством партийного лидера Михаила Горбачева через год.

Начало Каспарова катастрофическое

Соревнование начинается самым худшим образом для страстного кавказца. В матче, назначенном на шесть победных партий, поражения не учитываются, он проигрывает 0:4 после всего девяти партий. Он признает впоследствии, что недооценил Карпова. Его предыдущие противники не могли выдержать атаки Каспарова, в то время как Карпов отвечает с ледяной эффективностью.

В результате Каспаров меняет свою стратегию. Вместо того чтобы стремиться к решительной победе, он теперь стремится к ничьей, чтобы отдохнуть. Его стратегия срабатывает. Хотя Карпов выигрывает 27-ю партию, старший игрок кажется более уставшим. Соревнование длится несколько месяцев, и вдруг Каспаров manages to выиграть свою первую партию. Он выигрывает подряд в 47-м и 48-м турах, сокращая счет до 3:5 - и, к удивлению, соревнование приостанавливается.

Президент ФИДЕ Флорисио Кампоманес ссылается на заботу о здоровье участников в качестве причины остановки. Тем не менее, настоящие причины остаются окутанными тайной, так как ФИДЕ в то время сильно полагалась на советскую шахматную федерацию. Оба соперника выражают недовольство, но протест Каспарова оставляет долговременное впечатление. Взбешенный, он поднимается на сцену и обвиняет соревнование в том, что оно является театральным представлением, предназначенным для сохранения титула Карпова. Впервые советский шахматист публично бросает вызов могущественным функционерам федерации. Это рискованный шаг, но для Каспарова он приводит к успеху. Матч за звание чемпиона мира переносится на 1985 год, всего на 24 партии, и на этот раз Каспаров выходит победителем, завоевав титул со счетом 13:11. Он защищает свой титул три раза против своего давнего соперника, пока не порывает с ФИДЕ в 1990 году из-за разногласий. Он revolutionizes chess, основывая свою профессиональную ассоциацию и соревнуясь с шахматными компьютерами. В 2000 году он теряет титул в пользу гораздо более молодого Владимира Крамника.

Политические наклонности Каспарова давно очевидны. В 1990-х годах он поддерживает российского президента Бориса Ельцина, но жестко критикует его преемника, Владимира Путина, за все более авторитарные политики. Каспаров присоединяется к либеральной оппозиции вокруг Бориса Немцова и рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2008 году. Однако его политическая карьера не достигает того же уровня успеха, что и его шахматная карьера. Он задерживается во время протестов, и ирония судьбы, Карпов доставляет еду в его камеру. В конце концов, Каспаров покидает Россию, видя мало шансов на немедленные изменения и опасаясь преследования. Он продолжает яростно критиковать Путина и его войну против Украины, но его голос почти не слышен в России.

В настоящее время Карпов, теперь 73 года, остается предпочтительным выбором для властей. С 2011 года он занимает место в Думе, верный Кремлю, голосующий в поддержку всех его законопроектов. Его первоначальные мягкие критики войны постепенно стихают после таинственного инцидента дома. После недавнего переизбрания Путина Карпов быстро выражает свои поздравления на своем Telegram-канале. Несмотря на то, что против него введены санкции ЕС, Карпов продолжает процветать в России. Даже фильм под названием "Чемпион по шахматам" был снят в Москве, изображая его как храброго победителя над коварным Корчным, и Советский Союз как ностальгическую утопию.

Каспаров продолжает борьбу против Карпова в чемпионате мира по шахматам, признавая свои первоначальные просчеты. Он меняет тактику, стремясь к ничьим, чтобы восстановить силы и набрать обороты.

После неожиданной приостановки соревнования из-за опасений за здоровье игроков Каспаров использует возможность, чтобы подвергнуть критике процесс, обвиняя его в том, что он является театральным представлением, направленным на сохранение титула Карпова. Этот смелый ход предвосхищает их реванш в 1985 году, где Каспаров в конечном итоге побеждает и становится новым чемпионом мира по шахматам.

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