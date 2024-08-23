Картина показывает потенциальные последствия выдвижения Харриса для молодых женщин.

Снимок, тем не менее, заключает в себе значение, которое эта ситуация может иметь для молодых женщин.

Сделанный фотографом Нью-Йорк Таймс Тоддом Хайслером, снимок показывает Амару Аягу, молодую родственницу вице-президента, которая смотрит, как Харрис произносит свою речь на съезде. В отличие от многих других молодых девочек, Аягу имеет уникальную возможность увидеть Харрис, которая может стать первой президентом, похожей на неё.

Возможность того, что Харрис преодолеет этот барьер, была лейтмотивом её президентских кампаний с самого начала в 2020 году. Хотя она выбрала тёмный костюм вместо белой одежды суфражисток, которую носили многие демократические женщины на съезде в Чикаго, историческое значение ситуации не упустили многие из присутствующих.

Многие выступающие в течение недели признавали тех, кто прокладывал дорогу для Харрис, в том числе бывшего конгрессмена Нью-Йорка Ширли Чишолм, ставшую первой чернокожей женщиной, выдвинувшейся на номинацию от основной партии в 1972 году, и демократического кандидата в президенты 2016 года Хиллари Клинтон.

На снимке также запечатлён вклад семьи Аягу в съезд. Перед тем, как Харрис вышла на сцену, Амара и её младшая сестра Лила провели аудиторию через урок произношения имени их тёти: "Запятая", как в знаке препинания, а затем "Ла", как в успокаивающем "ла, ла, ла".

Политическая обстановка активно обсуждает потенциальный прорыв, представленный Харрис, учитывая её положение как возможной первой женщины и чернокожей президентом. Несмотря на то, что она не придерживалась традиционной белой одежды суфражисток, политический символизм её появления был очевиден на съезде.

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