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Федеральные земли ГерманииНовостиИгрок региональной лиги

Карлсрухерский СК без усилий завоевал титул в своем выезде в Лотте.

КСК продолжает свою безпроигрышную серию, проходит во второй раунд Кубка, оставляя команду из Регионаллиги Лотте без шансов.

 and  Vladimir Milov
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КСЧ Тренер Кристиан Эйхнер Переживает Удовлетворение
КСЧ Тренер Кристиан Эйхнер Переживает Удовлетворение

- Карлсрухерский СК без усилий завоевал титул в своем выезде в Лотте.

Карлсруэ SC прерывает череду неудач в первом раунде Кубка Германии, легко проходит во второй раунд

Карлсруэ SC прервал череду неудач в первом раунде Кубка Германии, легко пройдя во второй раунд благодаря убедительной победе со счётом 5:0 над командой Региональной лиги "Спортфройнде Лотте". Команда Второй Бундеслиги страдала от горечи вылета в шести из девяти предыдущих матчей первого раунда, а поражение от 1. FC Saarbrücken в прошлом году ещё свежо в памяти.

Лотте терпит ещё одно поражение

Этот матч стал пятым для Лотте в основном раунде. Несмотря на три подряд победы в начале, они не смогли преодолеть этот барьер в четырёх предыдущих случаях. Их последняя встреча с КСК три года назад завершилась разгромным поражением со счётом 1:4.

Автогол Лотте стал фатальным

Гости начали матч на стадионе "Ам Лоттер Кройц" бодро, открыв счёт уже на 2-й минуте благодаря точному удару Давида Герольда с 18 метров. Вратарь Лотте Лауренц Бекемейер не справился с этой ситуацией. Марвин Ваницек увеличил преимущество КСК на 21-й минуте, точно пробив левой ногой издали. Автогол, забитый Йоханнесом Сабахом (49'), и голы грузинского форварда Буду Сивсивадзе (69') и Бамбасе Конте (82') обеспечили Лотте горькое поражение.

Игрок Региональной лиги Йоханнес Сабах стал автором автогола, который стал одним из факторов поражения Лотте в Кубке Германии. Несмотря на наличие игроков Региональной лиги, "Спортфройнде Лотте" не смогли соперничать с игроками основного состава Карлсруэ SC.

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