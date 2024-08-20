Карл III встречается с выжившими после инцидента в Саутпорте

Три молодые девочки трагически погибают на танцевальном мероприятии в честь Тейлор Свифт в английском Саутпорте. Вслед за этим по всей стране вспыхивают беспорядки экстремистских групп. Король Карл III делает визит.

Город Саутпорт на северо-западе Англии встречает Короля грозным приветствием, но груз скорби, висящий над городом, становится очевидным во время его посещения. Центр города украшен горами цветов, мягкими игрушками и воздушными шарами, в основном розового цвета, которые служат скромной данью уважения трем девочкам, погибшим в возрасте шести, семи и девяти лет во время занятия по танцам под песни Тейлор Свифт в местном детском клубе 29 июля. Во время нападения также пострадали несколько других детей.

Во время своего визита Король Карл III находит время, чтобы поговорить наедине с некоторыми из выживших и их семьями, стремясь понять их переживания. Позже он назначает встречи с представителями сообщества и служб экстренной помощи.

После нападения в социальных сетях начали циркулировать ложные сведения об идентичности преступника, что привело к насилию со стороны правых экстремистов в нескольких британских городах. В этих беспорядках они атаковали полицию и отели, в которых размещались беженцы. Более 1000 человек были арестованы, и сотни предстали перед судом по различным обвинениям. Несколько человек уже получили тюремные сроки.

Король хвалит стойкость сообщества

Король Карл III ранее похвалил полицию за реакцию на беспорядки правых экстремистов. Обращаясь к страстным протестам против насилия правых, организованным тысячами людей, он выразил свою "глубокую поддержку (...) за многочисленные проявления сообщества", так как большинство проявило стойкость и противодействовало агрессии и преступности меньшинства.

Главным подозреваемым в этом случае является 18-летний молодой человек, родившийся в Великобритании у родителей из Руанды. Он также обвиняется в покушении на убийство восьми детей и двух взрослых. Мотивы его действий остаются неясными.

Узнав о трагедии, Тейлор Свифт, которая давала концерты в лондонском стадионе Уэмбли в течение пяти ночей в рамках своего тура "The Eras", выразила шок в Instagram и выразила поддержку молодым жертвам и их семьям. Позже она пригласила их на один из своих лондонских концертов и поделилась фотографией, на которой они вместе за кулисами.

Речь Короля во время протестов против насилия правых хвалила стойкость большинства, подчеркивая их страсть как противовес агрессии меньшинства. Концерт Тейлор Свифт в стадионе Уэмбли стал моментом утешения и поддержки для семей, пострадавших от трагедии на танцевальном мероприятии.

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