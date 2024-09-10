Кардиология борется с нехваткой донорских сердец для трансплантации

Проблемы с сердцем по-прежнему представляют собой серьезную проблему со здоровьем в Германии, где слабость сердца является одной из основных проблем. Согласно "Германскому отчету о сердце - Обновление 2024 года", около 4 миллионов человек в Германии страдают от слабости сердца, согласно данным, представленным Германским фондом сердца в сотрудничестве с кардиологическими, кардиохирургическими, педиатрическими кардиологическими и кардиореабилитационными обществами. Этот отчет служит ежегодной оценкой сердечно-сосудистого здоровья в Германии, как заявил Томас Войтлэндер, член правления Германского фонда сердца.

Слабость сердца, или сердечная недостаточность, является основной причиной госпитализаций из-за проблем с сердцем, превосходя даже коронарные заболевания сердца и нарушения сердечного ритма, как пояснил Войтлэндер. В 2022 году сердечные недостаточности стали причиной 37 570 смертей в Германии. Недостаток физической активности, ожирение, возраст, генетика и внезапная сердечная смерть в основном связаны с другими проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление или коронарное заболевание сердца, при котором кровоток к мышце сердца нарушается. Регулярные упражнения и поддержание здорового веса являются основными факторами, способствующими слабости сердца.

Дополнительными факторами риска являются возраст и генетическая предрасположенность. Мужчины страдают в большей степени. Отчет показывает, что примерно половина всех пациентов с сердечной недостаточностью умирает в течение шести лет после диагностики. При возможности пересадка является вариантом, но дефицит донорских органов в Германии ограничивает эту возможность.

Срочный список в ближайшие дни

Франциска Блайс, здоровая 37-летняя женщина, не так давно ждала донорского сердца. В 2019 году она заболела обычной простудой, а затем столкнулась с тяжелым воспалением мышцы сердца, как она рассказала во время представления отчета. Ее состояние быстро ухудшилось, что привело к госпитализации и превратило ее в больного сердца. Она несколько раз была близка к смерти и была реанимирована. Было установлено, что ей нужен донорский орган, и она была помещена в срочный список. С тех пор она получила донорский орган.

По данным отчета, в 2022 году 678 человек в возрасте 16 лет и старше ждали донорского сердца, а также 21 ребенок (до 15 лет) ждал подходящего органа. Данные показывают, что в этом году было пересажено 42 ребенка и 316 взрослых, как сообщает Eurotransplant и Германский фонд по пересадке органов. В 2022 году немецкие больницы получили 98 донорских органов за рубежом, так как Германия является единственным членом Eurotransplant, не имеющим системы оповещения об органном донорстве.

В Германии донорские органы получают посмертно, если человек ранее выразил согласие, например, с помощью карты донора органов, или если семья дает разрешение. Из-за нехватки донорских органов часто обсуждается введение системы оповещения, при которой все считаются донорами, если они явно не откажутся.

Сердечные недостаточности, приводящие к 37 570 смертям в Германии в 2022 году, в основном связаны с инфарктами. Несмотря на то, что Франциска Блайс, больная сердцем, получила донорский орган, она ранее была в опасности из-за развития тяжелого воспаления мышцы сердца после обычной простуды.

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