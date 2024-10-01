Капитан Попп, с эмоциональным прощанием, уходит в отставку.

Немецкая женская национальная футбольная команда прощается с легендарной фигурой: Александра Попп завершает карьеру в национальной команде. После 144 игр в немецкой национальной команде и пяти лет в роли капитана она объявила о своем уходе со слезами на глазах. Ее прощальный матч состоится на родине.

Лидер немецкого женского футбола уходит из DFB: Александра Попп покидает Немецкий футбольный союз. "После тщательного обдумывания и бесконечных слез я приняла трудное решение завершить свою карьеру в национальной команде. Пламя, которое зажглось во мне 18 лет назад и становилось все сильнее с каждым годом, теперь почти погасло", - написала она в посте в Instagram. Новый тренер Кристиан Вюк теперь должен выбрать нового капитана.

Первая игра под его руководством состоится 25 октября на стадионе "Уэмбли" против Англии. 28 октября Попп последний раз наденет немецкую форму - в своем родном Дюссельдорфе, где она также дебютировала в международном футболе.

"Алекс Попп была лицом женской национальной команды почти два десятилетия. Она была ключевым игроком, ведущим tanto на поле, как и вне его, своим отношением, менталитетом, личностью и, конечно же, футбольными навыками. Другие теперь заполнят эту пустоту и примут на себя роли лидеров", - сказал Вюк в заявлении DFB. "Я бы хотел работать с ней в национальной команде, но я знал уже после Олимпиады, куда идут ее мысли. Она оставляет после себя большие следы в национальной команде, и она заслуживает самого большого уважения за это".

Тело как "бомба с часовым механизмом"

Попп продолжит свою футбольную карьеру со своим клубом, VfL Wolfsburg, по крайней мере, до июня 2025 года. Однако ее будущее в футболе после этого сезона остается неопределенным. Попп перенесла множество травм в течение своей карьеры.

"Я всегда хотела принять это судьбоносное решение из своего собственного сердца. Ни мое тело, которое подобно бомбе с часовым механизмом, ни кто-либо другой не должны принимать это решение за меня. Сейчас правильное время, пока огонь не погаснет окончательно, иначе будет уже слишком поздно".

33-летняя Попп завоевала бронзу с немецкой командой на последних Олимпийских играх, а ее величайшим достижением было золото в 2016 году. Она также была вице-чемпионкой Европы в 2022 году. В 144 международных играх она забила 67 голов и была капитаном немецкой команды с 2019 года. Ее дебют в национальной сборной состоялся 17 февраля 2010 года против Северной Кореи, но ее карьера в DFB началась еще до первого международного матча. Она выиграла чемпионат Европы с командой U17 и чемпионат мира с командой U20 на своей родине, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком.

Серия уходов из немецкой команды

Решение Попп уйти из немецкой команды уже давно подозревалось. Троежды выбранная "Футболисткой года" Германии после чемпионата Европы 2022 года, чемпионата мира 2023 года и олимпийского успеха оставила открытым вопрос о продолжении своей карьеры в национальной команде. До сих пор она всегда принимала решение продолжить, но теперь это конец. Вратари Мерле Фрохмс и защитник Марина Хегер уже объявили о своем уходе из немецкой команды после Олимпиады. Попп была последней оставшейся олимпийской чемпионкой Рио в команде для участия в чемпионате Европы в Швейцарии в следующем году.

С уходом Александры Попп немецкая национальная команда теряет своего икону. Универсальный игрок был назван "Личностью года" журналом "Киккер" в 2022 году, став первой женщиной, получившей эту награду. Услышав эту новость, она задумалась: "Что я сделала? Я просто играла в футбол и оставалась собой. Для меня всегда было важно оставаться настоящей, не притворяться кем-то другим, но оставаться аутентичной". Она открыта и отстаивает интересы женщин в футболе. Ее товарищи по команде восхищаются ею, а Лена Обердорф назвала ее "анker der Mannschaft" перед чемпионатом Европы 2022 года, и она является идолом для молодежи.

Ее противники боятся ее ментальной силы, не сдающейся натуры, мощности голов, духа борьбы и огромного присутствия. Когда Попп пришлось заменить перед финалом чемпионата Европы 2022 года из-за травмы, тогдашний тренер Мартина Вос-Текленбург после проигранного матча против Англии сказала: "Возможно, что-то бы зажглось, если бы играла Поппи".

Попп известна в первую очередь как нападающий, но она играла на разных позициях в течение своей карьеры. Сначала она играла в обороне в Вольфсбурге, а недавно играла в роли опорного полузащитника в олимпийской команде под руководством временного тренера Хорста Хрубеша из-за отсутствия Лены Обердорф. "Я рада играть в роли нападающего", - недавно сказала она, но продолжает служить своей команде.

Ее первый турнир со старшей командой был чемпионат мира 2011 года на родине, где она была самым молодым участником вместе с icons такими как Биргит Принц и Инка Гринс, вратарь Надин Анджер и со-тренер DFB Сакка Бартушак. Команда не смогла пройти в четвертьфинал против Японии, которая в итоге выиграла титул. Взрослея под этими чемпионами, которые доминировали в женском футболе, Попп была наставлена ими, прежде чем стать звездой сама. Она поделилась этим опытом с "Киккером", сказав: "Я была basically рассматривалась как вторая Биргит Принц в СМИ в 17 или 18 лет. Это нелегко. Мои родители держали меня скромной, и моя лучшая подруга сыграла значительную роль в том, чтобы удержать меня на земле".

Из-за своей неудачи Попп никогда не имела возможности назвать себя европейским чемпионом. Она приняла участие в своем первом Евро-турнире в 2022 году в возрасте 31 года. Из-за травмы она не смогла присоединиться к турнирам 2013 и 2017 годов, но сыграла в четырех чемпионатах мира, в том числе в качестве капитана в 2019 году, и в катастрофическом турнире 2023 года в Австралии, где Германия была выбита из группы.

После Евро-2022 Попп была очень востребована, появлялась в шоу "Wetten, dass ...?!" и в телевизионном обзоре года с Маркусом Ланцем. В своей книге "Тогда я покажу вам на поле" она делится своими воспоминаниями о этом хаотичном периоде, а также резким контрастом с потерей отца, с которым у нее была тесная связь. Ее отец скончался вскоре после Евро, и она ранее отказалась от своего командировочного пособия, чтобы помочь своей семье, когда они были вынуждены закрыть свою мясную лавку и объявить банкротство несколько лет назад. Этот опыт продолжает влиять на успешную спортсменку, не позволяя ей излишне баловать себя роскошью.

Сможет ли Гвинн преуспеть после Попп?

Вне поля Попп также преследовала карьеру смотрительницы зоопарка наряду со своей футбольной подготовкой. Ее планы на эту профессию после выхода на пенсию неясны. Однако Вольфсбург заинтересован в удержании Попп в другой роли, как сказал директор Ральф Келлерманн: "Было бы глупо не пытаться. После стольких лет и влияния, которое она оказала в клубе, удержать Александрию Попп необходимо". Келлерман также намекнул на то, что Попп продолжит играть: "Я не могу полностью исключить возможность, что она поможет нам во время перехода, который мы переживем к 2025 году".

В национальной команде также происходит переход, с новым тренером и потенциальным новым капитаном. Кристиан Вюк стремится начать с чистого листа, и преемником Попп в качестве капитана может стать Гвинн, 25-летняя девушка, которая временно занимала эту роль и несет ответственность вне поля, а также является желанным интервьюируемым. Наравне с правым вингером, Обердорф (в настоящее время восстанавливается после травмы крестообразной и медиальной связок), Клара Бюхль, Юле Бранд, Лора Фрайганг и Леа Шюллер являются одними из самых популярных игроков в национальной команде. Они расцвели под руководством Попп, как она расцвела под пристальным взглядом предыдущего поколения.

Несмотря на свой уход из национальной команды Германии, Александра Попп продолжит свою футбольную карьеру с ВФЛ Вольфсбург до 2025 года. Женская футбольная команда будет скучать по ее лидерству и достижениям, в том числе по победе на Олимпийских играх 2016 года и по служению в качестве капитана с 2019 года с 67 голами в 144 международных играх.

После прощания со своей карьерой в национальной команде будущее Попп в футболе остается неопределенным за пределами текущего сезона. Ее прощальная речь подчеркивала ее тело как "взрывоопасную" бомбу, подчеркивая важность принятия таких решений из собственного сердца, прежде чем страсть к игре полностью угаснет.

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