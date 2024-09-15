Капитан полетного корабля Кордула Плам не мечтала стать экзотической фигурой.

В детстве Кордула Пфляум была одержима самолетами. Ее мать часто возила ее мимо аэропорта в Гандеркезее возле Бремена по дороге на уроки пианино. "Я смотрела на самолеты," говорит теперь 54-летняя Пфляум, "Я умоляла пойти". В 19 лет она поступила в школу пилотов Lufthansa в Бремене, став самым молодым студентом там.

После окончания она присоединилась к числу менее 20-ти женщин-пилотов в Lufthansa. Со временем она дослужилась до капитана чартерных рейсов, а later, в 2008 году, стала первой женщиной-капитаном дальних рейсов в Lufthansa. В 2009 году она стала пионером в обучении других в этой области. "Я стала аутсайдером, чего я никогда не хотела," признается Пфляум. К сожалению, это не изменилось существенно: из 600 тренеров только горстка женщин. Мировой уровень составляет всего 5,8% женщин-пилотов.

Дух первопроходца

Пфляум не сразу осознала мужской характер своей профессии. "Я просто шла за своей мечтой," объясняет она. После школы она изучала механику и физику, чтобы подождать, пока начнется обучение пилотов. "У меня всегда была любознательность к технике и двигателям," говорит она. В 18 лет она купила старый "Фольксваген Жук" и взяла на себя его обслуживание. Летать было не только ее страстью, но и мечтой работать на самолетах. Однако ее учебная программа этого не предусматривала.

Чтобы побудить больше людей выбрать профессию, которую они любят, а не ту, которую диктуют стереотипы пола, Пфляум соавторствовала книгу "Доброе утро, это ваш капитан". Она делится своими опытом в авиационной промышленности, надеясь служить образцом для подражания. "Нам не хватает достаточно женщин-образцов для подражания," говорит она. "Я получаю множество писем, даже недавно 12-летняя девочка написала мне."

Язык играет решающую роль в выборе профессии, как она поняла. "До прошлого года я представлялась как капитан или пилот," упоминает она. "Для меня это было просто звание, как английское 'капитан'." Теперь она представляет себя как 'капитан' в кабине. "Мне все еще трудно это сказать," признается она. "Но силу языка не стоит недооценивать."

Работа и материнство

Вопрос баланса карьеры и семьи часто поднимается в связи с Пфляум. У нее есть две дочери, которым 18 и 20 лет. "Это нелегко," признается она. Ее муж адаптировал свой график работы, а родители часто заботились о ее дочерях. С 6-го класса ее дети учились в интернате. "Ты должен отпустить и захотеть работу," говорит она. Модели частичной занятости и совместной работы также возможны для пилотов. "У меня много мужских коллег, которые берут отцовский отпуск и работают неполный рабочий день," добавляет она.

В авиационной промышленности пол Пфляум не остается незамеченным. "Мы работаем в составе постоянно меняющихся команд, и эта тема обсуждается на каждом рейсе," упоминает она. Интересно, что женщины уже были в кабине гораздо раньше: француженка Эли Дероше стала первой женщиной, получившей лицензию пилота в 1910 году и совершившей одиночный полет, а Мелли Бесе стала первой немецкой женщиной-пилотом, получившей лицензию в следующем году. В 1988 году Никола Лизи и Эви Хетцманседер стали первыми двумя женщинами-пилотами Lufthansa.

В сентябре Пфляум начнет новый курс обучения, чтобы научиться управлять Airbus A380, крупнейшим пассажирским самолетом в мире, способным перевозить до 853 пассажиров. "Я рада погрузиться в самую современную технологию," говорит она. Летать по-прежнему остается ее мечтой: "Каждый раз, когда я выезжаю на взлетную полосу и устанавливаю тягу, это чувство как волшебное переживание."

Несмотря на то, что Кордула Пфляум является пионером в своей области, ей не хватало женщин-образцов для подражания в авиационной промышленности. "Нам нужны больше женщин, которые видят, что это возможно и для них," подчеркивает она, подчеркивая важность представительства.

Кроме того, Пфляум признает важность языка в формировании карьеры, особенно в мужских отраслях. "Мы должны использовать язык, который нас empower и отражает наше положение," говорит она, призывая использовать титулы, такие как 'капитан', чтобы утвердить свою роль и вклад.

Читайте также: