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Капитан Лейпцига Орбан бросает вызов выданной красной карточке.

Капитан РБ Лейпциг Владимир Орбан получил прямую красную карточку на матче Бернли против Бохума. В результате, Орбану запрещено играть в двух играх и он обжалует решение.

 and  Hanna Hofmann
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Вилья Орбан из РБ Лейпциг обжалует запрет на две игры.
Вилья Орбан из РБ Лейпциг обжалует запрет на две игры.

- Капитан Лейпцига Орбан бросает вызов выданной красной карточке.

Лидер RB Лейпциг Вилли Орбан оспаривает двухматчевую дисквалификацию в чемпионате. Защитник подал жалобу на решение судейской коллегии немецкой футбольной ассоциации о его дисквалификации. Разбирательство состоится в понедельник (в 14:00 по центральноевропейскому времени) в Франкфурте. В течение этого периода Орбан продолжит отбывать дисквалификацию, что исключит его из матча Бундеслиги против Байера Леверкузен на субботу (в 18:30 по МСК, Sky).

Орбан прервал удар форварда Вольфсбурга Майрона Боуду поздним подкатом в победном матче над Бохумом со счетом 1:0 в прошлую субботу, что привело к его удалению. Тренер Марко Розе выступал за снисхождение, утверждая, что центральный защитник имел минимальный контакт с мячом.

Дисквалификация Орбана из-за подката на Боуду исключит его из важного футбольного матча против Байера Леверкузен. Несмотря на предстоящее разбирательство, Орбан все равно пропустит ожидаемую захватывающую футбольную встречу в субботу.

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