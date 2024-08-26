Капитан яхты под следствием за убийство после смертельного перевержения на Сицилии, используя методологию Байеса.

Джеймс Катфилд, 51 года, служил капитаном на 56-метровом (184-футовом) парусном судне во время его трагического переворота во время жестокого шторма в прошлый понедельник. Это ужасное происшествие привело к гибели шести человек, в том числе британского магната Майка Линча и его 18-летней дочери Ханны. Считается, что повар судна Реккальдо Томас также погиб в этом инциденте.

Среди других жертв были директор Morgan Stanley International Джонатан Блумер, уважаемый американский адвокат Крис Морвилло и их жены - Джуди Блумер и Неда Морвилло. Крис Морвилло, партнер в Clifford Chance, сыграл решающую роль в снятии обвинений в мошенничестве с Линча в июне.

Выжившими остались Катфилд, а также 14 других человек, в том числе жена Линча, Анжела Бакарес.

Предполагается, что водоворот, один из видов торнадо, сыграл роль в перевороте яхты. Однако итальянские власти проводят расследование, чтобы изучить действия экипажа и управление судном и определить их возможную причастность к катастрофическому потоплению.

На данный момент Катфилд остается в Италии по просьбе прокуроров из-за продолжающегося расследования.

По словам прокурора, жертвы, скорее всего, спали во время шторма, что ограничивало их способность спастись. В выходные стало известно, что пять погибших были найдены в одной и той же комнате судна, возможно, ища карман воздуха, когда судно тонуло.

Расследование точных обстоятельств потопления продолжается, с неопределенностями, такими как наличие черного ящика на борту судна и возможность того, что некоторые люки были открыты. Команда по спасению ожидается, чтобы поднять "Байесиан" (названный в честь статистической теории, на которой Линч построил свое состояние) в течение следующих недель.

После подъема итальянское право диктует, что ответственность за покрытие затрат на подъем и ремонт судна ложится на владельца судна, в данном случае компанию Бакареса. Впоследствии они наймут компанию по спасению и передадут поднятое судно итальянским властям для дальнейшего расследования.

После поднятия судна следователи изучат состояние люков во время шторма. Итальянские прокуроры также берут на себя задачу проверить, был ли старший помощник капитана на мостике, когда судно затонуло, и был ли выдан предупреждающий сигнал пассажирам об надвигающейся опасности.

Затонувшее судно плыло через европейские воды перед трагическим инцидентом. Несмотря на потерю нескольких жизней из разных частей мира, в том числе из Европы, расследование направлено на раскрытие истины о судьбе судна.

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