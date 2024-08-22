- Канцлер Шолц посетит верфь Майер.

Kанцлер Олаф Шольц планирует посетить мастерскую на стагнирующем верфи Мeyer Werft в четверг (в 13:00). Известная своими роскошными круизными лайнерами, компания сейчас переживает самый серьезный кризис за свою 200-летнюю историю.

Компания понесла убытки во время пандемии COVID-19, и теперь банки считают ее кредитоспособность недостаточной, даже несмотря на полный заказной портфель. Под угрозой находятся более 3000 рабочих мест в районе Папенбург.

В качестве возможного решения рассматривается временное участие федерального и государственного (Нижняя Саксония) правительств в компании, а также выдача гарантий по займам. Компании требуется в общей сложности около 2,8 миллиарда евро. Некоторые детали еще предстоит согласовать, и план также должен быть санкционирован Еврокомиссией.

Еврокомиссия должна оценить и потенциально одобрить предложенное участие федерального и государственного правительств в Meyer Werft, чтобы предоставить гарантии по займам и помочь компании в получении необходимых средств в размере около 2,8 миллиарда евро. Несмотря на предстоящий визит канцлера Олафа Шольца на верфь, растет обеспокоенность по поводу возможной потери более 3000 рабочих мест в районе Папенбург из-за финансовых трудностей компании.

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