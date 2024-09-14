Канцлер Шолц начинает трехдневный визит в Центральную Азию.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) отправляется в трехдневную поездку в Узбекистан и Казахстан, начиная с воскресенья. Начав в Самарканде, Шольц планирует встретиться с политической элитой Узбекистана. Согласно слухам, распространенным группой Funke Media, Шольц стремится заключить соглашение о миграции с жемчужиной Центральной Азии, что может облегчить процедуры депортации, направленные на Афганистан, управляя ими через Узбекистан.

В понедельник Шольц переключит внимание на Казахстан, где примет участие в двусторонних переговорах и в саммите больших пяти лидеров Центральной Азии во вторник. Кроме Узбекистана и Казахстана, в списке также значатся Киргизия, Таджикистан и Туркмения.

Во время своих переговоров в Узбекистане канцлер Шольц, возможно, стремится завершить соглашения о миграции, что может облегчить обращение с мигрантами из Афганистана. По прибытии в Казахстан Шольц примет участие в двусторонних переговорах и в саммите с лидерами Центральной Азии, в том числе Узбекистана.

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