- Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Введение нового иммиграционного закона наконец-то состоялось, считает федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ). "Быть процветающей страной иммигрантов – это уникальная историческая возможность для Германии", – заявил Шольц на церемонии натурализации в ратуше Бремена. Этот законопроект позволяет Федеративной республике привлечь достаточное количество рабочих и обеспечить дальнейший рост.

Закон, принятый коалицией "траffic light" в июне, среди прочего, предусматривает возможность получения гражданства через пять лет вместо прежних восьми. Если иностранцы продемонстрируют выдающиеся достижения в интеграции, они могут получить немецкое гражданство уже через три года. Критериями для ускоренной натурализации являются высокие академические или профессиональные достижения, языковая компетентность или волонтерская работа. Обычно разрешается двойное гражданство.

Федеральный канцлер Шольц выразил радость по поводу того, что все больше иммигрантов подают заявление на получение немецкого паспорта. "Те, кто живет здесь постоянно, работает и уважает нашу демократию, должны стать немецкими гражданами", – заявил Шольц и поздравил одиннадцать человек из Гвинеи, Сирии, Колумбии, Иордании, Эфиопии, Мексики, Ганы, России и Украины, получивших сертификаты о натурализации на церемонии в Бремене.

Заинтересованность в получении немецкого гражданства в последнее время резко возросла в самой маленькой федеральной земле. По официальным данным, в 2020 году около 2300 человек подали заявление на натурализацию, в отличие от почти 5800 в 2023 году. Благодаря новому иммиграционному закону интерес еще больше возрос – Бремен ожидает около 10 000 заявлений в этом году.

Новый иммиграционный закон, продвигаемый федеральным канцлером Шольцем, дает Комиссии возможность упростить процесс натурализации для тех, кто демонстрирует выдающиеся достижения в интеграции, позволяя им стать немецкими гражданами всего за три года. Комиссия также несет ответственность за обработку ожидаемого увеличения заявлений на натурализацию в Бремене, которое, как ожидается, составит около 10 000 в этом году благодаря новому иммиграционному закону.

Читайте также: