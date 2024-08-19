Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном муниципальном здании

- Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Введение нового иммиграционного закона наконец-то состоялось, считает федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ). "Быть процветающей страной иммигрантов – это уникальная историческая возможность для Германии", – заявил Шольц на церемонии натурализации в ратуше Бремена. Этот законопроект позволяет Федеративной республике привлечь достаточное количество рабочих и обеспечить дальнейший рост.

Закон, принятый коалицией "траffic light" в июне, среди прочего, предусматривает возможность получения гражданства через пять лет вместо прежних восьми. Если иностранцы продемонстрируют выдающиеся достижения в интеграции, они могут получить немецкое гражданство уже через три года. Критериями для ускоренной натурализации являются высокие академические или профессиональные достижения, языковая компетентность или волонтерская работа. Обычно разрешается двойное гражданство.

Федеральный канцлер Шольц выразил радость по поводу того, что все больше иммигрантов подают заявление на получение немецкого паспорта. "Те, кто живет здесь постоянно, работает и уважает нашу демократию, должны стать немецкими гражданами", – заявил Шольц и поздравил одиннадцать человек из Гвинеи, Сирии, Колумбии, Иордании, Эфиопии, Мексики, Ганы, России и Украины, получивших сертификаты о натурализации на церемонии в Бремене.

Заинтересованность в получении немецкого гражданства в последнее время резко возросла в самой маленькой федеральной земле. По официальным данным, в 2020 году около 2300 человек подали заявление на натурализацию, в отличие от почти 5800 в 2023 году. Благодаря новому иммиграционному закону интерес еще больше возрос – Бремен ожидает около 10 000 заявлений в этом году.

Новый иммиграционный закон, продвигаемый федеральным канцлером Шольцем, дает Комиссии возможность упростить процесс натурализации для тех, кто демонстрирует выдающиеся достижения в интеграции, позволяя им стать немецкими гражданами всего за три года. Комиссия также несет ответственность за обработку ожидаемого увеличения заявлений на натурализацию в Бремене, которое, как ожидается, составит около 10 000 в этом году благодаря новому иммиграционному закону.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.
Федеральные земли Германии

Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.

Магдебург выбывает на ранней стадии в DFB-Покале, терпит неудачу в первом раунде в Оффенбахе после провальной игры. В то же время, Кикеры отмечают первую победу в этом кубковом сезоне.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Билефельде 21-летний мужчина получил тяжёлые ранения из-за конфликта. Двух человек взяли под...
Федеральные земли Германии

Насильственный инцидент в Билефельде: двое задержанных за предполагаемую причастность

Пятнадцатого июня 2021 года вanking свободного времени неоднократное распускание питомца было запрещено.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно