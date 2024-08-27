Канцлер Шолц будет сотрудничать с Союзом в разработке иммиграционной политики.

Шольц тонко парировал Мерца предложение о том, что Союз и СДПГ могут принимать законы в Бундестаге без участия Зеленых и СВП, своих коалиционных партнеров. "Органы власти и оппозиция должны сотрудничать, а не противостоять друг другу, работать вместе", - заявил канцлер.

Он также подчеркнул, что консенсус в миграционной политике должен основываться на "основных ценностях, жизненно важных для демократии и нашего коллективного строительства нации". Шольц сказал: "Наши международные соглашения, регламенты ЕС и Основной закон служат нам руководством. Приветствуются различные практические предложения".

Ранее в тот день Шольц встретился с Мерцем в канцелярии, чтобы обсудить последствия ножевого нападения в Солingen. В Йене он подчеркнул необходимость решения вопросов миграции. "Мы должны и будем сдерживать нелегальную миграцию. Она чрезвычайно высока", - сказал представитель СДПГ. Он также отметил, что цифры уже снизились, и число депортаций возросло, "и мы будем продолжать этот курс".

В инциденте в Солingen трое человек были убиты и восемь других ранены в пятничный вечер. Подозреваемый находится в заключении; Федеральная прокуратура расследует дело по обвинению в терроризме. "Мы будем бороться с терроризмом всеми силами и преодолеем его", - пообещал Шольц.

Канцлер, ссылаясь на Комиссию, подчеркнул важность сотрудничества между органами власти и оппозицией в политике. В контексте миграционной политики Шольц предложил, чтобы Комиссия основывала консенсус на общих демократических ценностях и правовых рамках.

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