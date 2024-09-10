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ПолитикаНовости

Кандидатура RFK Jr. продолжится в избирательном процессе Мичигана, согласно решению Верховного суда штата.

В недавнемا решении, принятом в понедельник Верховным судом Мíchigan, было решено включить Bobа F. Кeннеди Jr. в бюллетень, проигнорировав его просьбу быть удаленным. Кeннеди ранее прекратил свою независимую президентскую кампанию и публично поддержал бывшего президента Дональда Трампа.

 and  Katherine Bradley
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В Центре музыкально-искусств Святой Цецилии кандидат в президенты, независимый Роберт Ф....
В Центре музыкально-искусств Святой Цецилии кандидат в президенты, независимый Роберт Ф. Кеннеди-младший обращается к избирателям 10 февраля в Гранд-Рапидс, Мичиган.

Кандидатура RFK Jr. продолжится в избирательном процессе Мичигана, согласно решению Верховного суда штата.

Высший суд штата принял решение, что Кеннеди не смог доказать свою правоспособность для исключения своего имени из списка выборов после того, как он подал заявление об этом после своей номинации от Партии Естественного права, небольшой группы с правом голоса в Мичигане. Это решение отменило решение суда апелляций Мичигана от пятницы, которое исключило Кеннеди из списка кандидатов на основе апелляции, поданной Секретарём штата Мичиган.

Кеннеди получил место в бюллетене для этого ключевого штата после номинации от Партии Естественного права. В своём поддерживающем вердикте судья Верховного суда Мичигана Элизабет Уэлч сослалась на оппозицию председателя Партии Естественного права Дага Дерна к отзыву Кеннеди четыре месяца после его номинации как на фактор, который заставил её поверить, что Кеннеди не имеет законного права быть исключённым из списка кандидатов.

Это решение мешает Кеннеди в его стремлении направить своих сторонников к Трампу после его поддержки бывшего президента в прошлом месяце. Цель Кеннеди состояла в том, чтобы удалить своё имя из бюллетеней ключевых штатов в рамках плана по увеличению поддержки кандидата от Республиканской партии в районах, которые могут повлиять на результат выборов. На прошлой неделе он призвал своих сторонников поддержать Трампа, независимо от их местоположения.

Хотя популярность Кеннеди была низкой, с однозначной поддержкой, когда он прекратил свою президентскую кампанию в прошлом месяце, эти голоса потенциально могли повлиять на результаты в тесно оспариваемых штатах, таких как Мичиган. В опросе CNN, опубликованном на прошлой неделе, Кеннеди получил 4% поддержки среди вероятных избирателей в Мичигане, несмотря на то, что он приостановил свою кампанию. В том же опросе вице-президент Камала Харрис лидировала в Мичигане с 48%, по сравнению с 43% у Трампа.

Решение effectively прекращает легальную борьбу Кеннеди за удаление своего имени из списка выборов Мичигана после его первоначального поражения в деле Мичиганского суда по гражданским делам. Он затем подал апелляцию в суд апелляций Мичигана, который вынес решение в его пользу, что привело к его исключению из списка кандидатов в пятницу. Однако это решение было отменено в понедельник.

Начало голосования по почте в Мичигане запланировано на 26 сентября, although ballots for overseas and military voters are required to be sent by September 21.

Этан Коэн помог составить этот отчёт.

Легальная попытка Кеннеди отказаться от участия в выборах Мичигана, инициированная после его номинации от Партии Естественного права, была сорвана в политике, так как Верховный суд Мичигана отменил решение суда низшей инстанции об исключении его имени из списка кандидатов. Это развитие ставит под угрозу стратегию Кеннеди по влиянию на результаты выборов в ключевых штатах, исключая своё имя из бюллетеней, что должно было увеличить поддержку кандидата от Республиканской партии.

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