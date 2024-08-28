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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы

Кандидат от Турингской партии зеленых выступает за авторитарную форму мира, как в BSW.

Во время телевизионного дебатов на выборах в лендтаг также рассматривался значимый вопрос войны и мира. Во время этого старший кандидат от Зеленых Мадлен Хенфлинг резко критиковала своего оппонента от BSW.

 and  Katherine Bradley
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Обсуждение на NTV и Антене Тюрингия охватывало темы конфликта и гармонии в войне и мире.
Обсуждение на NTV и Антене Тюрингия охватывало темы конфликта и гармонии в войне и мире.

- Кандидат от Турингской партии зеленых выступает за авторитарную форму мира, как в BSW.

Лидер Зеленых в Тюрингии Маделен Хенфлинг осудила кандидата от Альянса для Будущего Катью Вольф за ее позицию по конфликту России с Украиной. По словам Хенфлинга, во время интервью на ntv и Antenne Thuringia TV Вольф заняла позицию, которая фактически предоставила бы Путину победу в войне, так как Украина перестала бы получать критически важную помощь.

Вольф, представляющая Альянс для Будущего, выступает против предоставления дополнительного оружия Украине. Она защищает эту позицию, заявляя: "На мой взгляд, единственным решением является дипломатия". Дальнейший конфликт приведет только к большим жертвам. Когда ее спросили о возможных территориальных уступках ради мира, она признала: "Да, это может включать компромиссы, если будут достигнуты дипломатические соглашения". Несмотря на дискомфорт, она утверждает, что альтернативы нет.

Вольф называет Альтернативу для Германии (АфД) фашистской партией.

В этом воскресенье в Тюрингии и Саксонии состоятся выборы в ландтаг. Альянс для Будущего может повлиять на формирование правительства в обоих регионах. В Тюрингии опросы показывают, что он может оказаться в тесной гонке между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией (СДПГ) за второе место. Если СДПГ обгонит ХДС, Вольф стремится занять пост Министра-президента.

Вольф исключила возможность другой коалиции с АфД во время телекругового стола. Она осудила тюрингенское отделение АфД, назвав его непригодным для управления, "потому что оно фундаментально фашистское". Ранее Вольф вызвала controversy, когда не явно не отрицала согласия с законодательными предложениями АфД, если они казались оправданными.

Несмотря на то, что Альянс для Будущего может повлиять на формирование правительства в Тюрингии, Маделен Хенфлинг от партии Зеленых критикует позицию Катьи Вольф по конфликту России с Украиной, утверждая, что она может косвенно привести к победе Путина и прекращению критической помощи Украине. В свою очередь, Вольф выступает за дипломатию как единственное решение, признавая, что мир может потребовать компромиссов, даже если они вызывают дискомфорт.

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