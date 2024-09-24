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Канадский заключенный, который провел в заключении более 1000 дней, рассказывает о "психических" мучениях, которые он испытывал в китайской тюрьме.

Канадский заключенный Майкл Ковриг провел более полугода в одиночном заключении и подвергался непрерывным допросам, которые он считал психологическимвих мучениями, сопровождавшимися acusations of шпионажа в течение своего длительного заключения в Китае, превысившего отметку в 1000 дней.

 and  James Williams
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Михаил Ковриг снова обнял свою жену Винну Наджибуллу и сестру Ариану Бота при посадке в...
Михаил Ковриг снова обнял свою жену Винну Наджибуллу и сестру Ариану Бота при посадке в Международном аэропорту Пирсона в Торонто 25 сентября 2021 года.

Канадский заключенный, который провел в заключении более 1000 дней, рассказывает о "психических" мучениях, которые он испытывал в китайской тюрьме.

Маркированные "Майклсами", Ковриг и другой канадец, Майкл Спавор, находились в центре напряженного спора между Пекином и Оттавой, который продолжал напрягать дипломатические отношения.

"Это было психологически, несомненно, самое изнуряющее, болезненное переживание, которое я когда-либо испытывал", - сказал Ковриг в своем первом развернутом публичном выступлении после освобождения из китайской тюрьмы три года назад.

Ковриг вспоминал, что он был с беременной партнершей 10 декабря 2018 года, возвращаясь домой после ужина в Пекине, когда китайские власти задержали его.

"Мы поднялись по спиральной лестнице прямо перед площадью перед моим apartment building, и бах!", - вспоминал Ковриг. "Дюжина мужчин в черном, с камерами, окружили нас, крича по-китайски: 'Это он'".

Ковриг, бывший дипломат, работавший старшим советником в think tank International Crisis Group, был задержан одновременно со Спавором, канадским консультантом, имевшим тесные связи с Северной Кореей, по обвинению в шпионаже.

Их дело спровоцировало трехлетний дипломатический кризис, начавшийся, когда канадские власти задержали Мэн Ваньчжоу, главного финансового директора китайского технологического гиганта Huawei, в Ванкувере по обвинению в мошенничестве США в том же месяце.

Ковриг и Спавор были освобождены только после того, как американские прокуроры отозвали запрос на экстрадицию и согласились освободить Мэн в конце 2020 года.

Пекин настойчиво отрицал какую-либо связь между арестом Мэн и задержанием Майклов, заявляя, что Ковриг и Спавор были освобождены под залог по состоянию здоровья.

Китайские официальные лица не представили публично никаких доказательств против Спавора или Коврига и не раскрывали никаких подробностей о их судебных процессах, которые проходили в секретности.

"Меня пробрал холодный озноб"

После задержания Ковриг сказал CBC News, что его связали, завязали глаза и бросили в черный SUV, а затем отвезли в звуконепроницаемую камеру, которая станет его домом на последующие шесть месяцев.

"В этот момент они сказали: 'Вы подозреваетесь в угрозе безопасности Китая. Вас будут допрашивать'", - сказал Ковриг.

"Меня пробрал холодный озноб".

Ковриг заявил, что подвергался полной изоляции в камере, освещенной люминесцентным светом, в течение шести месяцев, что нарушает стандарты ООН. Его допрашивали по шесть- девять часов в день, приковывали к стулу на часы и иногда заставляли выживать на трех мисках риса в день.

"Они пытаются запугать, мучить, пугать и принуждать вас принять их искаженную версию реальности", - сказал Ковриг.

CNN обратилась в Министерство иностранных дел Китая за комментарием.

После шести месяцев Коврига перевели в большую камеру с пластиковыми окнами, где он делил пространство с дюжиной сокамерников.

"Это было почти как из ада в чистилище", - сказал Ковриг.

Ковриг и Спавор были освобождены в сентябре 2021 года. Ковриг сошел с самолета в Торонто и обнял свою бывшую жену Вину Наджибуллу, которая неустанно боролась за его освобождение, в трогательном моменте, который эхом отозвался по всей стране.

Он также встретил свою дочь, которую его партнерша родила, пока Ковриг был в тюрьме, впервые. Он описал это как "самое замечательное, трогательное чувство, которое можно себе представить".

"Я никогда не забуду это чувство восхищения, всего нового и замечательного, качающего мою дочь на качелях и слыша, как она говорит своей матери: 'Мама, я так счастлива'".

В ответ на глобальное внимание, вызванное их делом, Китай защищало свои действия в отношении Коврига и Спавора, заявляя, что они были освобождены под залог по состоянию здоровья.

Несмотря на освобождение, пережитый Ковригом и Спавором кошмар оказал значительное влияние на международные отношения, в частности между Китаем и миром.

По возвращении в международный аэропорт Пирсона в Торонто 25 сентября 2021 года Майкл Ковриг тронул свою давнюю супругу, Вину Наджagnesllu.

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