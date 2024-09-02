- Камеруну-кангару внутри здания

В центре Халле свободный кенгуру вызвал переполох. Животное заметил водитель автобуса около 5:00 и сообщил об этом authorities. Как сообщается, оперативные подразделения были направлены на улицу Делитцер в восточной части города, чтобы поймать его, но первоначальные попытки оказались безуспешными. К полудню кенгуру все еще оставался на свободе. По словам представителя полиции, животное пришло с ближайшей альпака-фермы. Об этом первоначально сообщила "Volksstimme".

Авторитеты рассматривали возможность направления ресурсов на улицу Делитцер, так как они считали, что кенгуру может направиться туда из-за близости к другим открытым пространствам. Несмотря на то, что кенгуру был экзотическим животным, местные жители выразили обеспокоенность его безопасностью и безопасностью своих питомцев, так как они были незнакомы с его поведением.

Читайте также: