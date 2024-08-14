Камала Харрис <unk> сложная история с Medicare для всех становится линией атаки кампании Трампа

В среду кампания Трампа атаковала Харрис из-за ее прошлой поддержки перехода к системе здравоохранения, полностью финансируемой и управляемой правительством, которую долгие годы продвигал сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Поддержка "Медицины для всех" среди прогрессивных демократов, особенно тех, кто претендовал на пост президента, была широкой до и во время ранних этапов внутрипартийных праймериз Демократической партии в 2020 году.

Команда Харрис недавно заявила, что она больше не поддерживает этот план, который выпал из моды среди демократов, когда Джо Байден стал фаворитом на номинацию четыре года назад, будучи одним из немногих кандидатов, открыто выступавших против него. Вместо этого он кампанировал за улучшение и расширение Закона об доступном здравоохранении, на котором он сосредоточился в течение своего срока, и которого поддерживает Харрис в качестве его вице-президента.

Но Харрис сама не комментировала этот вопрос, подчеркивая достижения администрации Байдена, пытаясь избежать пересмотра многолетней дискуссии, и распространяя информацию только через своих помощников по кампании. Теперь Трамп возрождает дебаты, пытаясь представить Харрис и как радикального либерала, и как перебежчика.

"Спичрайтеры Камалы Харрис вновь заявляют, что она изменила свою позицию - на этот раз заявляя, что больше не поддерживает социалистическую медицину для всех", - заявила в среду пресс-секретарь кампании Трампа Каролин Ливитт, призвав Харрис "объяснить, почему она отказывается от каждой либеральной политики, которую когда-либо поддерживала".

Фокус кампании Трампа на "Медицине для всех" становится центральным элементом более широкой стратегии использования позиций Харрис во время праймериз Демократической партии против нее сейчас, менее чем за 90 дней до всеобщих выборов. Харрис выбыла из внутрипартийных праймериз Демократической партии до первого голосования, но ее кампания в том году неоднократно спорила с Сандерсом и журналистами, пытавшимися уточнить ее позицию по плану, который полностью ликвидировал бы частные страховые планы и заменил бы их правительственной системой здравоохранения.

Эта дискуссия утихла, когда Байден объединил партию на пути к получению номинации и, в конечном итоге, президентства с Харрис в качестве его напарницы. Трамп, который неоднократно пытался отменить Закон об доступном здравоохранении, также известный как "Закон об уходе", безуспешно и с существенным избирательным откликом, никогда не представлял четкого плана своей собственной.

"Она хочет запретить частное медицинское страхование", - заявил Трамп на консервативном форуме "Верующие" в конце июля в Вест-Палм-Бич. "Многие люди имеют частное медицинское страхование. Они хотят сохранить его. Это потрясающе".

Харрис ответила на следующий день на благотворительном мероприятии в Массачусетсе, напомнив о кампании Трампа 2017 года по отмене Закона об доступном здравоохранении.

"Он собирается отменить Закон об доступном здравоохранении и вернуть нас к тому времени, когда страховые компании имели право отказывать людям с хроническими заболеваниями", - заявила Харрис. "Вы помните, что это было? Это было реально. Дети с астмой. Выжившие после рака молочной железы. Пожилые люди с диабетом".

CNN связалась с кампанией Харрис за комментариями.

Позиции по "Медицине для всех"

Отношение Харрис к "Медицине для всех" всегда было окрашено определенной скептичностью. Как сенатор США в сентябре 2017 года она подписала законопроект Сандерса о "Медицине для всех". Говоря на презентации законопроекта на Капитолийском холме, она сделала бизнес-ориентированный довод в пользу перемен.

"Давайте дадим налогоплательщику США лучшую отдачу от своих инвестиций", - заявила Харрис. "Почему? Потому что медицина для всех стоит на позиции, что все американцы, от рождения до конца жизни, будут иметь доступ к медицинской помощи".

На январском CNN-town hall 2019 года Харрис, казалось, полностью поддержала эту систему, заявив, что готова отказаться от частных страховщиков в ходе перехода. Она утверждала, что страховщики мотивированы прибылью, обременяют пациентов документами и задерживают лечение, заявляя: "Давайте избавимся от всего этого. Давайте двигаться дальше".

"Нам нужна медицина для всех", - заявила Харрис, добавив, что это вопрос, по которому она "очень сильно" чувствует. Ее слова вызвали немедленную критику со стороны республиканцев и косые взгляды со стороны союзников Сандерса, которые неоднократно спрашивали о ее верности тому, что даже самые ярые сторонники признают радикальной перестройкой системы здравоохранения США.

Кампания Харрис неловко отреагировала на критику. Один из помощников Харрис на следующий день после town hall сказал CNN, что несмотря на то, что она сказала, Харрис открыта для различных планов, разрабатываемых конгрессменами-демократами, в том числе тех, которые сохраняют какую-то роль для отрасли.

Оба - помощник и его пресс-секретарь в то время, Иэн Самс, - утверждали, что интерес Харрис к различным законодательным актам, все они движутся в направлении более прогрессивной системы, не должен быть описан как переворот.

"Медицина для всех - это план, в котором она верит, чтобы решить проблему и обеспечить всех американцев", - заявил Самс CNN в то время. "Она поддерживает другие законодательные акты, которые она видит как путь к этому, но это план, на котором она баллотируется".

Слова Харрис на town hall, а затем последующие попытки ее команды сбавить обороты, сосредоточили внимание на внутренних tensions среди демократов по вопросу будущего здравоохранения США, по которому они успешно объединились в защиту Закона об доступном здравоохранении во время первого года Трампа в офисе.

Обмен между командой Харрис и более решительно прогрессивными кампаниями, в том числе Сандерса и сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, доминировал над определенными этапами праймериз. Но к лету, когда оставались вопросы о ее позиции, которые подрывали ее кампанию, Харрис представила свой план здравоохранения.

План Харрис

Обнародованный вскоре перед вторым раундом праймериз, план Харрис сохранял роль частных страховых компаний в системе здравоохранения - существенное отличие от законопроекта Сандерса о "Медицине для всех". Харрис предложила переход к системе типа "Медицина для всех" в течение десяти лет - дольше, чем четырехлетний переходный период, предпочитаемый Сандерсом.

"Это не о том, чтобы преследовать идеологию", - сказал Харрис. "Это о том, чтобы работать на американский народ".

План Харрис расширил бы существующую систему Medicare, состоящую из традиционной программы Medicare, но также предоставляющей частную страховую опцию под названием Medicare Advantage.

"Мы позволим частным страховщикам предлагать планы Medicare в рамках этой системы, которые соответствуют строгим требованиям Medicare к затратам и выгодам", - написала Харрис в посте на Medium о своем плане. "Medicare установит правила игры для этих планов, включая цену и качество, и частные страховые компании будут играть по этим правилам, а не наоборот".

Изменение произошло, в том числе, из-за растущего давления со стороны лидеров профсоюзов, которые не хотели терять желанные планы, завоеванные у работодателей на переговорах. Это также позволило Харрис сделать предложение о новой системе, не повышая налогов - еще одна больная тема для части избирателей.

Сандерс сразу же оспорил описание Харрис своего плана как подлинного Medicare для всех.

"Я люблю Камалу, она моя подруга, но ее план не Medicare для всех", - сказал Сандерс CNN перед дебатами. "Что понимает Medicare для всех, так это то, что здравоохранение - это право человека, и функция разумной системы здравоохранения не в том, чтобы гарантировать, что страховые компании и фармацевтические компании получают десятки миллиардов долларов прибыли".

Старший советник Сандерса по политике назвал пересмотренный план Харрис "плохой политикой" и "плохим политиком", предупредив, что он "в значительной степени расширяет способность частных страховых корпораций получать прибыль от перерасхода и отказа в лечении наиболее уязвимым пациентам, которым это больше всего нужно".

Несмотря на всю политическую драму, дискуссия о здравоохранении на демократических праймериз в 2019 году сошла на нет по мере приближения каузов 2020 года и борьбы многочисленных кандидатов за позиции.

Харрис, однако, так и не узнала, что думают демократы о ее предложении. Она вышла из гонки в декабре 2019 года, сославшись на истощение "финансовых ресурсов", примерно за два месяца до проведения каузов.

В фокусе кампании Трампа на Medicare для всех как способа представить Харрис как радикального либерала и перебежчика лежит ее прежняя поддержка плана. В 2017 году Харрис соавторствовала законодательство о Medicare для всех Сандерса, утверждая, что оно принесет лучшую отдачу от вложений налогоплательщиков.

В разгар демократических праймериз 2020 года Харрис, казалось, полностью приняла Medicare для всех и выразила готовность устранить частные страховщики во время перехода. Однако ее кампания позже отступила, заявив, что она открыта для различных планов и что ее интерес к различным законодательствам не следует интерпретировать как перебежку.

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