Камала Харрис обладает качествами, которые могут сделать ее эффективным президентом.

"Но дайте мне сказать, Камала Харрис определенно сведуща в политических вопросах. Ее позиция заключается в сохранении того, что действительно важно для нас, например, поддержания крепких отношений между США и Европой в рамках трансатлантического сотрудничества", - заявил Шольц.

После его комментариев многие в СДПГ, Социал-демократической партии Германии, похвалили подход Харрис к трансатлантическим отношениям. Узнавая ее опыт, члены СДПГ считают, что она могла бы укрепить позиции партии в продвижении прочного альянса с Соединенными Штатами.

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