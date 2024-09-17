Камала Харрис недавно получила один из самых сильных результатов опроса в 2023 году.

Опрос Des Moines Register/Mediacom Iowa, проведенный компанией Selzer & Co., показал, что Дональд Трамп лидирует с 47%, всего на несколько процентов опережая вице-президента (43%), что находится в пределах погрешности опроса, в штате, который Трамп дважды выигрывал с большим отрывом. (Опрос проводился на прошлой неделе, до предполагаемой попытки убийства Трампа в воскресенье.)

Хотя Айова, скорее всего, не будет решающим фактором в выборах в ноябре, тот факт, что Сельзер нашел близкую борьбу в штате, где Трамп оставался доминирующим, может предвещать хорошие перспективы для Харрис, как в плане надежности опросов, так и в отношении ее шансов в соседнем Висконсине.

Важность опроса Сельзера заключается в том, что он был надежным в эпоху, когда другие опросники испытывали трудности. Четыре года назад он предсказал победу Трампа в Айове с перевесом в 7 процентов, в то время как другие опросы предполагали более благоприятное положение для демократического кандидата Джо Байдена. В то время я отметил, что опрос вызвал надежды у сторонников Трампа и тревогу у демократов.

Демократы оправдали свои опасения. Не только Трамп выиграл Айову с перевесом в 8 процентов, но и превзошел свои опросы в Висконсине – почти выиграл штат, где, по данным опросов перед выборами, он отставал на двузначное число. Трамп также продемонстрировал впечатляющие результаты в нескольких других ключевых штатах.

Аналогичная тенденция наблюдалась в 2016 году. Последний опрос Сельзера показал, что Трамп лидирует в Айове с перевесом в 7 процентов. Он выиграл штат и выборы у Хиллари Клинтон, превзойдя большинство опросов в ключевых штатах.

В этом году есть опасения, что произойдет еще одна ошибка в опросах. Даже несмотря на то, что опросники пытаются скорректировать свои методы, чтобы предотвратить то, что произошло в 2016 и 2020 годах, они все еще могут ошибиться.

Однако последний опрос Сельзера в Айове указывает на то, что опросники, показывающие слишком близкую гонку, не недооценивают Трампа в настоящее время.

Результаты совпадают с данными из Висконсина, который имеет похожие демографические показатели и является одним из ключевых штатов, где опросы остаются напряженными. Харрис получила одни из лучших результатов опросов в Висконсине.

Последний опрос от уважаемого Университета Маркетта показал, что Харрис опережает Трампа среди вероятных избирателей с результатом 52% против 48%. Средний показатель последних опросов от Маркетта, CBS News/YouGov и CNN/SSRS показывает, что Харрис опережает на 4 процента.

Хотя преимущество в 4 процента невелико и его можно легко ликвидировать, оно выделяется среди других ключевых штатов-решателей. Харрис и Трамп, как правило, поддерживают близкую борьбу в других шести штатах-решателях (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Пенсильвания).

Кроме того, преимущество Харрис в 4 процента лучше, чем преимущество Байдена в Висконсине в 2020 году – 0,6 процента. Этот результат значительно отличался от преимущества, которое он имел в предвыборных опросах штата. Опросы Висконсина также существенно недооценивали Клинтон четыре года назад, что привело к ее поражению в Висконсине – впервые с 1984 года.

То, что опрос Сельзера указывает на аналогичный сдвиг в пользу Харрис в Айове, заставляет меня думать, что опросы Висконсина, возможно, на что-то указывают.

Победа Харрис в Висконсине не гарантирует ей победу, но она значительно увеличит ее шансы. Вместо того чтобы быть практически 50/50, большинство моделей дадут ей 75-процентную вероятность победы, если она выиграет Висконсин.

Однако 75-процентная вероятность победы не гарантирует победу. Шансы Трампа на победу будут примерно такими же, как шансы на выпадение орла в двух последовательных подбрасываниях монеты.

Этот опрос Сельзера также может быть аномалией, и многое может измениться к дню выборов. Опрос Сельзера в сентябре 2020 года был неожиданно благоприятным для Байдена (показывал ничью), в то время как его последний опрос в том году был гораздо более благоприятным для Трампа.

Но текущий опрос – это гораздо лучший результат, чем предыдущий опрос Сельзера в июне – когда Байден все еще был в гонке. Он показывал преимущество Трампа в 18 процентов.

В заключение, лучше иметь опрос Сельзера на своей стороне, чем нет. И в настоящее время опрос указывает на лучший результат для Харрис, чем для Клинтон или Байдена в конце концов.

Постоянный паттерн опросов Сельзера, точно предсказывающих результаты выборов, несмотря на трудности других опросников, примечателен, особенно учитывая его 7-процентное предсказание победы Трампа в Айове четыре года назад.

Близкая борьба в Айове, показанная опросом Сельзера, может предвещать напряженную гонку в других штатах-решателях, таких как Висконсин, где Харрис также имеет сильные показатели опросов.

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