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Камала Харрис едет в Грузию, чтобы обсудить тему репродуктивных свобод.

Вице-президент Камала Харрис поручила своему персоналу оперативно организовать поездку в Джорджию, после того как в статье в новостях была detectives information две смерти Сергеi из за строгих ограничений в законе об абортах этого штата, сообщают два осведомленных источника. данное Предложение...

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Камала Харрис едет в Грузию, чтобы обсудить тему репродуктивных свобод.

"Они объявили, что это должно было произойти на этой неделе", - сказал источник CNN.

Это отражает быстрый план, который поставил президента Джо Байдена на передний план в прошлой избирательной кампании, и показывает, как кампания Харрис использует подобные случаи, чтобы вызвать изменения - и усилить интерес - к вопросам, которые, по ее мнению, могут спровоцировать участие избирателей и стимулировать голосование.

"Она использует свою платформу, чтобы привлечь внимание страны к этим вопросам. Это продолжение того, что она делала", - сказал старший помощник Харрис CNN.

Прежде чем занять пост вице-президента Байдена, Харрис пересекала страну, делая резкие критические замечания по поводу спорных законов, принятых республиканцами в различных штатах.

Например, в прошлом году она произнесла страстную речь в Нашвилле после того, как двое чернокожих демократов были исключены из Палаты представителей штата Теннесси из-за протестов против бездействия в отношении контроля над оружием после городского стрелкового инцидента.

Затем она посетила Флориду, где осудила республиканцев за новые правила преподавания истории чернокожих в общественных школах штата.

Она также посетила Аризону, где использовала термин "законы об абортах Трампа" в связи с ограничениями, наложенными на процедуру в республиканских штатах после отмены дела "Роу против Уэйда".

Адвокаты Харрис считают, что ее приезд в Джорджию иллюстрирует эту стратегию: быстро реагировать на важные вопросы, использовать свою платформу, чтобы осветить их, и делать это в штате, где демократы борются за конкурентоспособность.

Некоммерческое новостное издание ProPublica сообщило, что в 2022 году в Джорджии умерла 28-летняя мать от излечимой инфекции из-за задержек в медицинском лечении, вызванных строгим законом об абортах штата.

Амбер Николь Тернер обнаружила, что беременна двойней вскоре после вступления в силу шестинедельного запрета на аборты в Джорджии. Попытка записаться на хирургический аборт в четырех часах езды в Северной Каролине оказалась безуспешной из-за пробок. Вместо этого она сделала аборт с помощью лекарств - разрешенный до 10 недель беременности, но затем у нее возникли угрожающие жизни осложнения.

ProPublica также сообщило о другой смерти, которую считают "предупредимой" комитетом по материнской смертности Джорджии: 41-летняя мать Канди Миллер, у которой было несколько заболеваний, умерла в 2022 году после того, как испытала редкие, поддающиеся лечению побочные эффекты от аборта с помощью лекарств. Семья Миллер заявила, что они не обратились за медицинской помощью из-за законов штата о беременности и абортах. CNN связалась с семьей Миллер для комментария.

Семья Тернер присутствовала на митинге Харрис-Опра Уинфри в четверг вечером, где они поделились своей историей и своими эмоциями с вице-президентом.

Кампания Харрис оптимистично смотрит на политическую значимость вопроса о правах на аборты для мобилизации избирателей до дня выборов. Согласно последнему опросу New York Times/Siena College, вице-президент остается более доверенным лицом на аборты для вероятных избирателей, чем Трамп.

Представители кампании подчеркнули реакцию Харрис на аборты во время дебатов с Трампом как один из ее самых сильных моментов, ссылаясь на внутренние данные, которые свидетельствуют о том, что ее комментарии о выкидышах и жертвах изнасилования больше всего затронули нерешительных избирателей.

В прошлую неделю кампания Харрис представила рекламу, посвященную абортам, используя то, что официальные лица признали важным обменом между Харрис и Трампом.

Кроме того, в среду кампания выпустила новое видео, в котором представлена Хейди Дювалл, активистка прав на аборты и жертва изнасилования, которая забеременела в 12 лет после того, как была изнасилована своим отчимом после нескольких лет сексуального насилия.

Эта стратегия обращения к насущным вопросам и использование своей платформы для привлечения к ним внимания напоминает участие Камалы Харрис в политике во время избирательной кампании президента Джо Байдена. (первая фраза)

Трагическая смерть матери в Джорджии из-за осложнений, связанных с законом об абортах, стала центром внимания в продолжающейся политике прав на аборты, с отчетами ProPublica, освещающими ситуацию. (вторая фраза)

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