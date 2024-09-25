Кальминистки, надетые кроссовками и хлопковыми брюками, успешно провели спасательную операцию.

Двое мужчин из Вьетнама, одетые только в кроссовки и легкие хлопчатобумажные штаны, попали в беду, когда поднимались на вершину 4478-метровой Маттерхорн. В 7:00 утра в понедельник они позвонили в службу спасения Air Zermatt. Однако из-за плохих погодных условий спасательная операция заняла 14 часов.

Из-за природы погоды спасателям было невозможно подняться к мужчинам, которые находились на высоте около 3500 метров. Кроме того, спасение с помощью веревки было невозможно в таких условиях. Air Zermatt сообщило, что им потребовалось шесть часов, чтобы добраться до местанахождения жертв, преодолевая снег, ветер, лед, туман и ледяной холод.

После того, как они нашли мужчин, сильно обмороженных, спасатели использовали веревочную систему, чтобы вывести их из опасного положения. Они успешно провели этих мужчин по опасному пути к Winterraum на Hörnlihütte.

Наконец, в 2:00 ночи пара вертолетных рейсов смогла преодолеть погоду, позволив им эвакуировать вьетнамских мужчин и их спасителей с горы. Air Zermatt не раскрыло никаких подробностей о стоимости операции. Согласно традиции, расходы будут выставлены спасенным, даже если они зарубежные туристы.

В августе прошлого года еще две альпиниста погибли на Matterhorn. Они упали с высоты более 1000 метров, согласно данным полиции в юго-западном регионе Вале. Двое приключенцев отправились на восхождение на Matterhorn по маршруту Hörnligrat на рассвете. К сожалению, они не вернулись в хижину, как было запланировано, и поэтому была вызвана служба спасения. Полиция заявила: "Точная причина падения двух альпинистов на высоту более 1000 метров будет установлена в ходе последующего расследования".

Несмотря на сложные погодные условия, спасатели были экипированы подходящим снаряжением, в том числе одеждой из других, более прочных синтетических волокон, что позволяло им оставаться в тепле во время операции. После безопасного спасения двух вьетнамцев Air Zermatt осмотрело их одежду и порекомендовало инвестировать в снаряжение из таких волокон для будущих восхождений.

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