Калифорния вводит первоначальное регулирование, запрещающее употребление шести веществ, связанных с поведенческими проблемами детей в школьных блюдах.

28 сентября, в субботу, штат Калифорния стал первым регионом в стране, где вступил в силу закон, запрещающий использование определенных компонентов, присутствующих в популярных завтраках, мороженом, напитках, конфетах, леденцах, чипсах с сыром, желе и т.д., согласно некоммерческой организации по охране окружающей среды и здоровья человека Environmental Working Group (EWG), которая объединилась с Consumer Reports для продвижения этого закона. Новый закон начнет действовать 31 декабря 2027 года.

Закон, известный как Калифорнийский закон о безопасности пищевых продуктов в школах и внесенный демократом Ассамблеей штата Калифорния Джесси Габриэлем в феврале, под названием Ассамблейский законопроект 2316, запрещает школьным округам, окружным суперintendentов школ и чартерным школам, в которых учатся дети с первого по двенадцатый класс, предоставлять пищу или напитки, содержащие красный краситель No. 40, желтые красители Nos. 5 и 6, синие красители Nos. 1 и 2, и зеленый краситель No. 3.

Калифорния является домом для крупнейшей системы общественных школ в стране, в которой обучаются более 6,3 миллионов учащихся и более 10 000 школ, согласно тони Тхурмонду, государственному суперintendentу общественного образования и соавтору законопроекта, который выступил на пресс-конференции EWG 6 августа.

Законопроект был инициирован из-за опасений по поводу возможных последствий этих красителей для способности детей к обучению, так как они были связаны с поведенческими проблемами и снижением внимания у детей, согласно исследованию 2021 года, проведенному Калифорнийским отделом оценки рисков для здоровья окружающей среды.

"Калифорния продолжает лидировать в области защиты наших детей от вредных веществ", - сказал Габриэль в пресс-релизе.

Политик подчеркнул свою личную заинтересованность в этом вопросе как родитель, ребенок с ADHD и отец ребенка, борющегося с ADHD и другими проблемами во время брифинга в августе. "Мы признаем вредное воздействие синтетических пищевых красителей, на которые направлен этот законопроект, на всех детей. Однако исследования показали, что люди с ADHD и другими состояниями особенно уязвимы", - сказал Габриэль.

Габриэль и EWG отметили, что текущие нормы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в отношении красителей в пище основаны на исследованиях, проводившихся 35-70 лет назад.

CNN обратилась за комментарием в FDA.

"Оценка безопасности веществ в пище по мере появления новых, актуальных данных является приоритетной задачей FDA", - заявило ведомство в августе после утверждения законопроекта Калифорнийским законодательным собранием. "FDA проанализировало исследования о воздействии пищевых красителей на поведение детей, в том числе литературу, цитируемую в законопроекте. В целом, научные данные свидетельствуют о том, что большинство детей не испытывают неблагоприятных эффектов при употреблении пищи, содержащей пищевые красители. Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что некоторые дети могут реагировать на них неблагоприятно".

Кроме того, ведомство участвует в международных оценках рисков, проводимых под эгидой Совместного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам.

"Все упомянутые выше цвета недавно прошли оценку безопасности для пищевого использования в JEFCA и были признаны безопасными для использования в пище при текущих условиях", - заявило FDA.

Ведомство продолжит отслеживать появляющиеся исследования и обеспечивать безопасность одобренных пищевых красителей, в том числе проведение общественного собрания в сентябре для оценки процесса постмаркетинговой оценки химических веществ в пище, как указано в заявлении.

Последствия АБ 2316

Джон Хьюитт, представитель Ассоциации брендов потребителей, который работает более чем с 1700 брендами, выразил разочарование в августе тем, что проверенные и безопасные вещества были запятнаны, чтобы продвинуть политическую повестку дня.

"Промышленность пищевой безопасности превосходит всех в своем стремлении к безопасности пищевых продуктов. Вот почему мы призываем FDA признать свою роль в качестве основного регулятора безопасности пищевых продуктов в стране", - сказал Хьюитт, старший вице-президент по упаковке и устойчивому развитию и государственным делам в ассоциации, в электронном письме. "Утверждение этого законопроекта может привести к увеличению расходов для школ и домохозяйств, сокращению выбора и путанице среди потребителей".

Однако Тхурмонд подчеркнул большую важность "стоимости нашего бездействия... в стране, где дети уже страдают от одних из самых высоких случаев заболеваний, астмы, диабета (и) заболеваний сердца", чем в других странах.

Габриэль echoed these sentiments, adding that the bill might potentially save California money by decreasing the need for resources to assist students struggling in the classroom.

"Я вижу это и как личность, и как законодатель. Это действительно дорого", - отметил он.

Решение Ньюсома приведет к большей гармонизации пищевой среды США с пищевой средой Европейского союза, где продукты, содержащие эти красители, должны иметь предупреждающие этикетки, указывающие на то, что такие продукты могут быть вредными для молодых людей, согласно Габриэлю.

"Цель этого законопроекта - побудить производителей внести незначительные изменения в рецептуру, чтобы они могли предоставлять те же любимые продукты без вредных химических веществ, которые отрицательно влияют на людей", - заключил он. "Мы полностью верим в то, что они смогут это сделать... потому что они создают те же продукты в различных странах мира без вредных химических веществ".

Стоит отметить, что fewer foods available in California schools utilize the ingredients the bill prohibits, as highlighted by the EWG in the past.

После запрета Калифорнией на использование растительного масла с добавлением брома, которое часто используется в некоторых газированных напитках, в соответствии с Калифорнийским законом о безопасности пищевых продуктов в октябре 2023 года, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отменило свое разрешение на его использование через девять месяцев.

Кроме того, по крайней мере 10 других штатов начали копировать подход Калифорнии, вводя законы на основе этого акта, согласно Габриэлю.

Отказ от этих химических веществ в пище

Если вы обеспокоены возможным воздействием этих красителей на здоровье вашего ребенка, вы можете помочь ему избежать их, внимательно изучив состав любого приобретаемого товара, советуют эксперты - с особой концентрацией на упакованных товарах, которые обычно высоко обрабатываются и, следовательно, с большей вероятностью содержат искусственные красители, согласно EWG.

Выберите варианты, лишенные этих компонентов — например, пищевые продукты, отмеченные знаком USDA «органический», не могут содержать искусственные пищевые красители. Сократите потребление газированных напитков, соков или спортивных напитков, которые могут содержать эти красители. Предложение альтернатив может быть более приемлемым, чем прямое отказ от чего-то, чего они жаждут.

Эксперты EWG подчеркивают важность употребления разноцветных фруктов и овощей. "Самый сильный конкурент ярким упаковкам сверхобработанных продуктов — это радуга цветов свежих фруктов и овощей", — считают они.

Актриса Лесли-Энн Брандт регулярно обсуждает выбор пищи со своим 7-летним сыном, как она рассказала на брифинге.

"Мы общаемся с ним так, как будто он взрослый, и он понимает, почему мы не едим это из-за этого, но вот альтернатива", — сказала Брандт. "Мы также готовим часть нашей еды, и это становится возможностью поговорить о питании".

Брандт также наблюдала влияние питания в своей семье, добавила она. После роста в двух "очень разных" системах питания в ЮАР и Новой Зеландии, "я действительно заметила разницу, когда переехала в США 14 лет назад", — сказала она.

"Я также старшая сестра брата, у которого в детстве было тяжелое ADHD, так что я видела на собственном опыте влияние питания и как оно помогло ему", — сказала Брандт. "Одним из первых шагов моей матери было изучить его питание и обработанные сахара, добавки, пищевые красители и синтетические химикаты, которые просто вредили ему в школе".

"И это действительно было разницей между учеником B и C для него", — сказала она. "Это также повлияло на его уверенность в себе".

Этот закон, известный как Калифорнийский закон о безопасности питания в школах, направлен на защиту здоровья детей, запрещая использование определенных красителей в школьных обедах, так как эти красители связывают с поведенческими проблемами и снижением внимания у детей. По словам спонсора законопроекта, демократа Ассамблеи Джесси Габриэля, это законодательство является важным шагом для обеспечения благополучия будущих поколений, минимизируя воздействие вредных веществ.

