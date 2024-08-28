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Какую ценность имеет Гете в наше время?

 and  Christian Meier
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Какую ценность имеет Гете в наше время?

Раньше людей больше восхищал немецкий национальный поэт Гёте. Неужели интеллектуал преклонного возраста уже не подходит для современных бесед? В день его 275-летия мы задумываемся об этом.

Не так давно Федеральный художественный зал представил внушительную выставку, посвященную Гёте. У входа стояли две простые деревянные доски - одна длинная, другая короткая. На длинной было написано "Гёте", а на короткой - "В сравнении с кем-то там". Художник Георг Герольд использовал это произведение, чтобы исследовать чувство незначительности перед лицом Джованни Вольфганга Суперзвезды. Но 28 августа возникает вопрос, актуален ли это сейчас. Ведь Гёте читают и ставят реже. Он все еще актуален?

До недавнего времени этот вопрос был бы немыслим, учитывая, что если кто-то занимал доминирующее положение в Германии, то это был Гёте. Его называли "лучшей частью немецкого народа". При жизни поэт, ученый и поклонник Италии пользовался международной славой.

2 октября 1808 года он даже встретился с Наполеоном в Эрфурте, чье влияние и власть распространялись на большую часть Европы. Наполеон завтракал, когда появился Гёте, и тепло поприветствовал его фразой "Вы настоящий мужчина!" Возможно, Наполеон имел в виду, что они могут беседовать на равных, или, возможно, он выражал признание знаменитого писателя. Поколение Z, скорее всего, взволнованно завопит "Убийца!" в этот момент.

Затем Наполеон поинтересовался возрастом Гёте, и когда писатель ответил "60", он похвалил его долголетие. Несмотря на утверждения других о том, что Гёте стал очень полным в это время, Наполеон похвалил его физическое здоровье во время беседы. Говоря о раннем бестселлере Гёте "Страдания юного Вертера", Наполеон обнаружил некоторые пассажи, которые ему показались неправдоподобными. Гёте нашел это забавным и сказал, что писатель может себе это позволить.

"Вертер" дебютировал в 1774 году, мгновенно сделав Гёте, 25-летнего мужчину, знаменитым во всей Европе. Самоубийство центрального персонажа в конце, вызванное романтической тоской, якобы побудило других молодых людей в подобных ситуациях последовать его примеру.

Существовал ли "эффект Вертера", остается предметом споров. Как и многие другие писатели, Гёте в конце концов устал отвечать на вопросы о "Вертере". Например, Наполеон произносил трудное немецкое имя Гёте как "Гёт". Когда Гёте рассказывал об этом инциденте, он, возможно, тоже шутил над Наполеоном.

С тех пор, как он покинул этот мир в 1832 году в возрасте 82 лет, Гёте сохранял почти божественный статус в Германии. Несмотря на редкие критические замечания, такие как обвинения в классовом вражестве, мизогинии или антисемитизме, его статус оставался непоколебимым. Однако в последнее время происходит нечто такое, чего раньше, возможно, не было: интерес к Гёте, кажется, угасает.

Опрос 2022 года показал, что "Фауст" больше не считается обязательным для чтения во многих федеральных землях. Немецкая ассоциация театров упомянула, что пьеса ставится реже, и что было зарегистрировано всего 8 постановок в сезоне 2022/23, в отличие от 20 предыдущих лет до пандемии.

"На мой взгляд, основной причиной этого спада является то, что пожилой интеллектуальный белый мужчина может не быть главным героем современных дискуссий", - анализирует Детлев Баур, главный редактор специализированного журнала "Deutsche Buhne". "По крайней мере, переосмысления, такие как 'Доктор-мать Фауст', премьера которого состоялась в прошлом сезоне и которая сейчас ставится снова", - добавил он.

Что касается школьного чтения, критическая драма Георга Бюхнера "Войцек" обогнала "Фауст". В театрах чаще всего ставят "Войцека". "Существует связь между школьным чтением и театральными планами, но, конечно, это также имеет более глубокие, тематические причины", - считает Баур. Оба произведения сейчас вызывают значительный интерес к женским ролям: "Образы жертв Гретхен и Марии почти всегда переосмысляются или переставляются".

Томас Штайнфельд, который недавно завершил почти 800-страничную биографию писателя-гения ("Гёте - Портрет жизни, Образы времени"), также отметил снижение знаний о Гёте в последние годы: "До недавнего времени можно было полагаться на то, что люди имеют хотя бы смутное представление о жизни и творчестве Гёте. Его почитание основывалось на расплывчатых представлениях о всеобщем и почитаемом монументе". То, что современные условия диктуют иное, может быть не только следствием образовательных факторов, но и более общим снижением исторической осведомленности.

Адвокат Гёте пробует новые методы

Возможно, длительные чтения и трехчасовые представления уже не являются подходящими способами знакомства с поэтом в 21 веке. Дamiан Маллепре из Эссен-Кетвиг уже четыре года экспериментирует с альтернативным подходом: инстаграм-форматом "Все Гёте!". Его миссия - "поддерживать разговор о Гёте и его эпохе". Для этого энтузиаст Гёте несколько раз в неделю общается с людьми, которые разделяют его интерес к поэту или имеют какую-то связь с ним или его эпохой.

Среди присутствующих был страстный поклонник Гёте, медсестра, художник, поделившийся своими взглядами на отношение Гёте к морю, и специалист по горлу, поделившийся информацией о характерном голосе Гёте. Кроме того, были мероприятия, на которых известные авторы общались с участниками в режиме онлайн-чата. Время от времени всплывают увлекательные факты о советнике Веймара: южнокорейская и японская компания стоимостью в миллиарды долларов, названная "Лотте", была основана под впечатлением от персонажа "Страдания юного Вертера" Гёте. Основатель компании Син Кюк-Хо был так очарован романом, что назвал свою компанию в честь главной героини.

Дэмиан Маллепре выразил свои мысли, сказав: "Я считаю, что это о связях и взаимодействиях". С скромной аудиторией в 1600 подписчиков он сказал, что знает каждого из них довольно хорошо. Его образование в области немецких исследований и маркетинга привело его к написанию диссертации о Гёте, и он считает, что Гёте больше является связующим звеном, чем проводником: "Гёте больше не указывает нам, куда идти, но объединяет нас, создавая общую почву". Его универсальность и открытость делают его непокорным: "Гёте не помещается в удобные категории, но приглашает к интерпретации".

Что касается более глубокого изучения Гёте, это нелегкая задача, предостерегает биограф Штейнфельд: "Если вы хотите оценить его произведения, вам придется напрячь свой ум". Но с усилиями придут идеи. Его совет для начала прост: "Начните с 'Вертера'".

Несмотря на вечное влияние и иконный статус Гёте в Германии, недавние опросы показывают снижение интереса, с менее частыми постановками "Фауста" и "Фауст", который больше не является обязательным к прочтению во многих федеральных землях. Этот сдвиг в интересе вызвал дискуссии о актуальности "Общины" стареющих интеллектуальных икон в современных дискуссиях.

В ответ на это сторонники Гёте, такие как Дэмиан Маллепре, экспериментируют с альтернативными формами вовлечения, такими как использование формата Instagram "Всё Гёте!" для стимулирования взаимодействий и обмена знаниями о поэте и его эпохе, вовлекая подписчиков и известных авторов.

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