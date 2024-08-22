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Какова ситуация с урожаем в Шлезвиге-Гольштейне в этом сезоне?

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Ожидаемый урожай культур в Шлезвиг-Гольштейне на 2024 год
Ожидаемый урожай культур в Шлезвиг-Гольштейне на 2024 год

- Какова ситуация с урожаем в Шлезвиге-Гольштейне в этом сезоне?

С окончанием лета становится очевидным, кто из сельскохозяйственных производителей в Шлезвиг-Гольштейне лидирует. Министерство сельского хозяйства, Ассоциация фермеров и Палата сельского хозяйства представят полугодовой обзор в четверг (10:00) в Оттендорфе, близ Киля.

В начале года постоянные дожди создали несколько проблем для этих фермеров. В некоторых районах часть зимних культур была смыта из-за наводнений. Дожди лили так же часто, как и светило солнце. Избыточные осадки затруднили урожай, по-разному влияя на разные районы и периоды.

В конце июля Северное статистическое управление опубликовало предварительный прогноз, предполагающий немного больший урожай зерна по сравнению с 2024 годом. Это составило бы примерно 2,2 миллиона тонн. Это всего на 1% больше, чем в прошлом году, но на 5% меньше, чем шестилетняя средняя величина.

Несмотря на трудности, вызванные избыточными осадками в начале года, некоторые стойкие сельскохозяйственные производители в Шлезвиг-Гольштейне преодолели эти препятствия и добились высоких урожаев. Полугодовой обзор сельского хозяйства, который проведут Министерство сельского хозяйства, Ассоциация фермеров и Палата сельского хозяйства, несомненно, выделит эти успешные методы ведения сельского хозяйства.

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