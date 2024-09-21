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Какова последняя тенденция делать вещи меньше или миниатюрными?

Это не просто отдельный случай; все кажется уменьшающимся в размере.

 and  Ann Bradley
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Какова последняя тенденция делать вещи меньше или миниатюрными?

На этой неделе Trader Joe's восстановил запасы своих мини-сумок за $2.99, которые перепродавались на eBay earlier this year до $500. Магазины показывают в промышленных масштабах миниатюрные средства по уходу за волосами, кожей и макияжем. TikToks с заполнением миниатюрных косметичек мини-продуктами набирают миллионы просмотров. Даже бренд чайного напитка Snapple выпустил 8-унциевую бутылку, представленную как подходящую для мини-сумки.

Несмотря на более высокую стоимость на единицу объема и риск переизбытка, бренды ставят на то, что уменьшенные товары удовлетворят ностальгию потребителей и предложат доступный вход в роскошь.

По словам профессора бизнеса Фашн Института Технологии Шона Картера, магазины предоставляют больше полок для мини-продуктов с тех пор, как COVID-19. Это попытка борьбы с высокими ценами и привлечения молодых покупателей, в частности, поколений Z и Alpha.

Миниатюрные модные аксессуары появились в 1960-х годах, с введением мини-юбки, за которой последовали миниатюрные клатчи и миниатюрные сумки с ручкой. Минимализм в моде вернулся, и Картер утверждает, что "это ускорилось в 2022 году; это пошло на сteroids. Но это уже не тренд. Это здесь надолго".

Вице-президент по маркетингу Trader Joe's Мэтт Слоан сказал в подкасте, что они не ожидали, что мини-сумки станут таким вирусным явлением.

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Даже если вы не покупаете мини-продукты, вы не можете уйти от тренда в социальных сетях.

ТикТок-аккаунт "The Little Bean" Джо Бейкер набрал 3,2 миллиона лайков, заполняя роскошные микробаги мини-продуктами. В одном из своих самых популярных видео она упаковала миниатюрную сумку Coach Tabby ($195 онлайн) миниатюрной помадой Charlotte Tilbury, миниатюрной тушью Chanel, миниатюрным консилером Tarte Shape Tape, миниатюрной пудрой Chanel и миниатюрным парфюмом Versace, среди других необходимостей.

Бейкер начала аккаунт как творческое хобби и для связи с другими в роскошном сообществе. COVID-19 показал ей, что она не нуждается в стольких вещах, как она думала, приведя к тому, что она прыгнула на тренд миниатюрных сумок.

"Каждый раз, когда я выхожу, у меня обычно есть меньшая сумка. Я не ношу большие сумки или большие сумки, потому что это просто не подходит к моему образу жизни", - сказала Бейкер.

Есть разные способы уйти на миниатюрный уровень, и Бейкер также делает свою собственную миниатюрную косметику, помещая порции своих полноразмерных продуктов в крошечные бутылки. Sephora и Ulta предлагают мини-образцы с определенными покупками, предлагая стимул для клиентов тратить в этих магазинах.

Почему люди так любят миниатюрные продукты?

Даже люди, которые не используют мини-продукты, по-прежнему заворожены контентом Бейкер, так как смотреть, как кто-то упаковывает миниатюрные бутылки в сумку, может быть расслабляющим и почти бессознательным занятием. На TikTok Бейкер имеет более 100 000 подписчиков, а на Instagram у нее более 400 000 подписчиков на каждый пост.

"Ну, я думаю, есть просто фактор милоты, верно?" - сказала Бейкер.

Бренды обращаются к ностальгии, воспроизводя воспоминания о Polly Pockets и обедах в детском саду.

"Люди всегда любили крошечные объекты, и это просто функциональная версия этого", - сказала Анна Келлер, главный аналитик в Minter.

Некоторые клиенты предпочитают миниатюрные размеры, так как проще завершить весь продукт, и миниатюрные размеры могут быть дешевле, чем полноразмерные версии.

Миниатюрные косметические и модные аксессуары могут служить доступным входом в роскошь, без необходимости прибегать к дубликатам или более дешевым подделкам более дорогих брендов.

Производство миниатюрных продуктов может быть дорогим для малых брендов из-за дополнительных операционных затрат и сотрудничества с производителями, но выгода может оправдать затраты для компаний, так как потребители могут опробовать их продукты, и миниатюрные размеры уже тренд.

"Это может быть очень ценным маркетинговым инструментом", - сказала Келлер.

Тем не менее, прыжок на любой тренд в социальных сетях по моде и красоте несет риск увеличения пластикового мусора, так как больше упаковки и производства связано с владением миниатюрной бутылкой по сравнению с полноразмерными версиями.

Компаниям нужно начать переходить к повторно используемым и заполняемым продуктам, сказала Мелисса Вайлант, директор по коммуникациям в экологической организации Beyond Plastic. "Это означает больше производства пластика. Распространение миниатюрных бутылок и миниатюрных продуктов вместо больших или повторно используемых продуктов... это просто означает больше производства пластика".

Ассоциация пластиковых переработчиков рекомендует покупать полноразмерные продукты и использовать повторно используемые контейнеры, когда мини-продукты нужны во время путешествий, так как пакеты меньше 2 дюймов не могут быть переработаны в американской системе.

Ценность субъективна для наибольших поклонников тренда.

"Если бы я купил больший, да, я бы получил больше материала за свои деньги, но у меня нет нужды в такой большой сумке, учитывая мой образ жизни", - поделилась Бейкер. "Если вы тратитесь на что-то, что, возможно, будет немного дороже, но вы будете использовать его чаще, это хорошая инвестиция".

Изображение переосмыслено: Копия GettyImages-2117106582

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