Какой смысл в накоплении денег?

Они часто предлагают низкие процентные ставки по займам, но также низкие процентные ставки по сбережениям и высокие комиссии за установку: договоры о сбережениях на жилье. Однако для некоторых покупателей недвижимости заключение одного из них по-прежнему может быть разумным.

В Германии на конец предыдущего года было заключено около 22 миллионов договоров о сбережениях на жилье. Для покупателей эта опция финансирования стала снова привлекательной в последнее время, поскольку кредиты на строительство стали дороже. В общем, сберегательные общества требуют значительно более низкие процентные ставки по займам, чем банки. Мы объясняем, что вам нужно знать о сбережениях на жилье.

Как работает договор о сбережениях на жилье

Через договор вы экономите средства на строительство, покупку или модернизацию своей собственной недвижимости. Сначала вы определяете сумму, которую нужно накопить. За эту так называемую сумму сбережений на жилье вы ежемесячно вносите определенную сумму в договор. Как только владельцы недвижимости накопили часть суммы - обычно половину - они могут снять остаток. Они берут в долг оставшуюся сумму до полной суммы от сберегательного общества.

Перед заключением договора учитывайте, когда вам понадобится финансирование и сколько вы можете сэкономить каждый месяц. На основе этого выберите тариф сберегательного общества.

Рассчитайте дату выплаты

Вы должны рассчитать свой договор так, чтобы он был выплачен вовремя для вашей желаемой даты, то есть достиг так называемой даты выплаты. В противном случае вам может потребоваться дорогостоящее промежуточное финансирование. Сберегательные общества не могут дать вам точную дату, когда будут выплачены деньги - по юридическим причинам. Однако они примерно информируют в планах сбережений и погашений о сроках выплаты.

Внимательно следите за условиями процентной ставки

Процентная ставка по вашему займу в сберегательном обществе фиксируется при заключении договора. Часто процентная ставка лучше, чем в традиционном финансировании строительства. Роланд Штехер из центра консультаций по потреблению Бремена видит в этом преимущество: "Вы обеспечиваетесь текущими низкими процентными ставками на будущее". Частично до десяти лет вперед и независимо от того, как меняется рыночная процентная ставка. Это обеспечивает планирование.

Однако выгодный заем противоположен плохо процентным счетам. "Доход ужасен", - говорит Штехер. Чтобы ограничить этот недостаток, следует сберегать только минимально согласованный баланс. Штехер рекомендует инвестировать не более 50 000 евро в договор из-за низкой процентной ставки. Остальные деньги следует инвестировать в другое место.

Компонент в смеси финансирования

Заем от сберегательного общества дополняет основной кредит от банка. По мнению экспертов, он подходит скорее для частичного, а не для полного финансирования. В общем, разумно покрыть 20-40 процентов стоимости покупки суммой сбережений на жилье, как советует журнал "Финанztest" (выпуск 5/2024). Причина: займы от сберегательных обществ должны быть погашены быстрее. Это увеличивает вашу ежемесячную нагрузку и таким образом сужает ваш финансовый диапазон.

С другой стороны, возможны специальные погашения любого размера. Они уменьшают нагрузку по процентам. В отличие от коммерческих банков, сберегательные общества обычно не взимают надбавку к процентам за специальные погашения или комиссию за досрочное погашение, если заем погашается раньше, чем планировалось. Сколько денег нужно от договора сберегательного общества и классического ипотечного кредита, каждый покупатель недвижимости должен индивидуально рассчитать.

Государство также вносит свой вклад

Государство субсидирует договоры о сбережениях на жилье при определенных условиях

В общем, есть жилищное строительство, сберегательную премию и жилищный Риестер. Размер субсидии - и есть ли она вообще - зависит от дохода: для жилищного строительства премия составляет 70 евро в год для одиноких и вдвое больше для пар. Для сберегательной премии максимум составляет 43 евро для одиноких и 86 евро для пар. Ежегодная субсидия для семьи из четырех человек может составлять до 950 евро для жилищного Риестера. Важно знать: "Нет двойной или тройной субсидии", - говорит Александр Нофтафт из ассоциации частных сберегательных обществ.

Недостатки сбережений на жилье

Сбережения на жилье имеют четыре основных недостатка: во-первых, низкие процентные ставки по депозитам. Во-вторых, комиссия. Одноразовый сбор взимается при заключении договора и применяется tanto к сберегательной, quanto к заемной части. "Если расходы выше процентных ставок, сбережения на жилье могут оказаться убыточными", - говорит потребительский адвокат Штехер. другими словами: договор может не окупиться. Это коррелирует с развитием процентных ставок.

В-третьих, ежемесячная ставка сбережений. "Финанztest" рекомендует придерживаться стандартной ставки. Те, кто платит меньше, рискуют расторжением договора. Более высокие суммы могут быть отклонены ассоциацией. Стандартный взнос обычно составляет от трех до пяти процентов от суммы сбережений на жилье - сумма сбережений таким образом не очень гибкая. И, наконец, четвертый, разнообразие вариантов тарифов и условий. Это делает сравнение трудным и таким образом также поиск оптимального решения.

Когда сбережения на жилье выгодны

Для относительно небольших займов до 50 000 евро сбережения на жилье могут быть выгодными, по словам Роланда Штехера. Причина в том, что коммерческие банки часто взимают надбавки за такие суммы, которых нет в договорах о сбережениях на жилье. Низкие процентные ставки по займам могут быть выгодными для тех, кто серьезно рассматривает возможность инвестирования в собственную недвижимость и, скорее всего, будет нуждаться в значительном внешнем капитале. Однако тогда полезно убедиться, что тариф сбережений на жилье можно приспособить к индивидуальной жизненной ситуации, если она изменится.

После расчета даты выплаты по договору о сбережениях на жилье покупатели недвижимости должны рассмотреть возможность инвестирования излишних средств в другое место из-за низких процентных ставок. Займы от сберегательных обществ дополняют основной кредит от банка и могут быть полезны для тех, кто планирует значительно инвестировать в собственную недвижимость, учитывая выгодные процентные ставки по займам.

Читайте также: