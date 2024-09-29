Какой механизм за помощью в отслеживании?

Автоматические системы предотвращения выхода из полосы движения, часто называемые системами помощи удержания в полосе, активируются, когда автомобиль покидает свою полосу без намерения. Эти полезные устройства теперь являются стандартным оборудованием в новых автомобилях по всему миру.

Внимание может ненадолго рассеяться, и автомобиль может выехать со своего пути, подвергая опасности других участников движения или заставив автомобиль съехать с дороги. Системы помощи удержания в полосе помогают предотвратить эти потенциально опасные ситуации. В отличие от систем предупреждения о выходе из полосы, которые только оповещают водителя звуковыми сигналами или вибрацией рулевого колеса, системы помощи удержания в полосе более активно вмешиваются, корректируя рулевое управление и возвращая автомобиль на правильный путь.

Эта технология была впервые представлена в 2001 году в Nissan Cima, продававшейся в Японии. С тех пор она стала все более популярной, и в 2022 году стала обязательной для новых автомобилей в Германии, что сделало ее стандартной функцией во всех новых автомобилях.

Автомобиль непрерывно следит за своей полосой

Системы предупреждения о выходе из полосы и помощи удержания в полосе используют датчики для выполнения своих задач. Автомобиль непрерывно сканирует свою полосу на предмет выхода с помощью камер, установленных на ветровом стекле, или инфракрасных датчиков на полу автомобиля. Кроме визуальных данных, в общую оценку также входят параметры вождения, такие как угол поворота руля и скорость. Датчики в основном концентрируются на разметке полосы. Например, если разметка полосы нечеткая в зонах строительства, системы помощи удержания в полосе могут испытывать трудности с правильной интерпретацией данных.

Система обнаруживает непреднамеренные выходы из полосы, когда водитель не использует указатель поворота. Если автомобиль кажется, что выезжает за пределы назначенной полосы без использования указателя поворота, система помощи удержания в полосе вмешивается. В автомобилях с электронным усилителем руля в этот момент происходит противоположное руление, мягко возвращая автомобиль в центр полосы. Модели без этой возможности используют электронную программу стабилизации (ESP), которая позволяет целенаправленно тормозить отдельные колеса. Приложение тормоза к внутренним колесам мягко маневрирует автомобиль обратно в полосу, что вызывает заметный толчок, но также сигнализирует отвлеченному водителю.

Водитель может ненадолго отпустить руль

В современных автомобилях системы помощи удержания в полосе позволяют водителю ненадолго отпустить руль. Если система помощи удержания в полосе активна, руль непрерывно корректируется небольшими поправками руления, чтобы держать автомобиль идеально выровненным в полосе. Однако если водитель не прикасается к рулю в течение длительного времени, встроенная система побуждает его взять управление на себя. В случае невыполнения обычно следуют серии предупреждений, заканчивающиеся автоматическим отключением функции удержания полосы.

Те, кто считает постоянные интервенции руления раздражающими, часто имеют возможность отключить системы помощи удержания в полосе. Обычно они автоматически активируются при повторном запуске двигателя, требуя ручного отключения каждый раз.

Хотя помощники по удержанию полосы могут значительно сократить количество аварий, их не следует воспринимать как замену внимательному вождению. Правильно функционирующие системы требуют точной идентификации разметки полосы. Большинство автомобилей сигнализируют о статусе помощника индикатором на приборной панели – пока этот контрольный свет не горит, помощник неактивен. Однако даже в идеальных условиях помощники по удержанию полосы не идеальны. После многочисленных интервенций некоторые системы теряют свою эффективность.

Поэтому даже с помощником на борту водитель должен оставаться полностью сосредоточенным. В случае ошибочной коррекции руления компьютером водитель может легко перехватить управление твердым рулением.

Несмотря на непрерывное слежение автомобиля за своей полосой, непредвиденное препятствие или плохие дорожные условия все еще могут вызвать непреднамеренные выходы из полосы. В таких ситуациях система помощи удержания в полосе автомобиля может вмешаться, чтобы скорректировать курс автомобиля, гарантируя безопасность на дороге.

Чтобы сделать длительные поездки более комфортными, некоторые автомобили с продвинутыми системами помощи удержания в полосе позволяют водителю ненадолго убрать руки с руля, так как система делает тонкие корректировки руления, чтобы держать автомобиль выровненным в полосе.

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