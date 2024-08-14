- Какой Мамбру?

В качестве игрока Алекс Мумбру был частью золотого испанского поколения. Теперь, бывший чемпион мира и Европы должен сменить успешного тренера Гордона Герберта, чтобы укрепить позиции немецкой баскетбольной команды среди мировых элит. Согласно совпадающим сообщениям СМИ, 45-летний Мумбру будет представлен на пресс-конференции в Берлине в четверг. Об этом сообщают " Hamburger Abendblatt " и "Bild", а также испанские СМИ. Ассоциация, пригласившая в пятизвездочный отель в Берлине-Шарлоттенбурге во вторник, не комментировала сообщения.

Кто такой Мумбру? Это имя может не быть знакомо всем, но верхушка Немецкой баскетбольной ассоциации (DBB), похоже, убеждена в качестве каталонского тренера, который еще не сделал международного имени. Мумбру знает, как добиваться успеха. Как игрок, 2,02-метровый каталонец выиграл чемпионаты мира и Европы вместе с испанской баскетбольной легендой Пау Газолем, и завоевал олимпийское серебро в 2008 году.

Может ли Мумбру быть таким же успешным, как Герберт?

Однако Мумбру предстоит заполнить большие shoes. Под канадцем Гербертом (65), который после летних игр возглавит немецкого двойного чемпиона FC Bayern München, Деннис Шредер и компания пережили почти невероятный взлет, завоевав титул чемпиона мира в прошлом году, бронзу Европы в 2022 году и четвертое место на Олимпиаде в Париже.

Тренерский опыт в испанских клубах

В качестве профессионала Мумбру выступал исключительно в своей стране и играл несколько лет за Real Madrid, где стал испанским чемпионом. После окончания карьеры в 2018 году Мумбру сначала тренировал Bilbao Basket, а затем перешел в Euroleague клуб FC Valencia в 2022 году. Его пребывание там закончилось в апреле после того, как команда не смогла квалифицироваться в плей-офф европейской топ-лиги. Несмотря на это, Мумбру вошел в число претендентов на пост в DBB, так как ассоциация исключает двойную роль клубного и национального тренера.

Под руководством Мумбру немецкая национальная команда будет готовиться к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в долгосрочной перспективе. Перед этим на повестке дня стоят чемпионат Европы с финальной стадией в Риге в следующем году и чемпионат мира в Катаре в 2027 году. Новый национальный тренер впервые появится на публике в ноябре на отборочных матчах чемпионата Европы, где ему, скорее всего, придется обойтись без многих NBA-игроков, таких как Шредер и братья Вагнер, а также большинства EuroLeague игроков.

Преемнику Герберта придется сначала убедить игроков в своей философии во многих личных беседах и провести изменения с учетом предстоящих событий. Кто будет играть вместе с капитаном Шредером в ближайшие годы, пока не ясно. Герберт требовал от игроков фиксированного обязательства на три года, которое истекло с Олимпиадой. Возможно, игроки, такие как Даниэль Тейс (32) и Нильс Гиффе (33), завершат свою карьеру в национальной команде.

Ядро нынешней команды находится около 30 лет и могло бы все еще быть частью Олимпиады в Лос-Анджелесе. Также возможно, что игроки, такие как Франц Вагнер (22), возьмут перерыв следующим летом, чтобы позже вернуться в команду. У DBB достаточно игроков с большим потенциалом. Максимилиан Клебер (32) и Исайя Хартенштейн (26) из NBA даже не были частью команды под руководством Герберта. Есть также интересные игроки, такие как Оскар (25) и Тристан да Сильва (23), Юстус Холлатц (23) или Кевин Йebo (28). Чемпионы Европы U18 также предлагают много талантов на будущее.

Тренерская карьера Мумбру еще не привела его к международной славе, но его впечатляющая игровая карьера включает в себя завоевание олимпийского серебра в 2008 году и участие в чемпионатах мира и Европы. В качестве нового тренера Мумбру будет отвечать за подготовку немецкой национальной команды к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, за которыми последуют чемпионат Европы и чемпионат мира.

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