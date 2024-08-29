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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Какой кандидат, Харрис или Трамп, в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения?

Путь к победе на президентских выборах 2024 года в США остается трудным, так как Камала Харрис и Дональд Трамп Currently tied in polls.

 and  James Williams
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Соревнование за победу на президентских выборах США 2024 года между Камалой Харрис и Дональдом...
Соревнование за победу на президентских выборах США 2024 года между Камалой Харрис и Дональдом Трампом вплотную

Визуальные представления и цифровые факты или данные - Какой кандидат, Харрис или Трамп, в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения?

Кого выберет американский электорат: Трампа или Харрис? Это вопрос, который будет решен 5 ноября. После того, как Джо Байден снял свою кандидатуру, стало очевидно, что в Белом доме появится новый человек. Будет ли это преемник Байдена или его вице-президент, пока не ясно. На данный момент республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис практически равны в опросах. Ниже приведен график, иллюстрирующий изменение опросов с мая.

Изначально Байден значительно отставал от Трампа, но Харрис смогла обойти республиканца и выйти вперед после объявления своей кандидатуры, как показывает график:

Данные взяты с сайта "Real Clear Politics" или "Real Clear Polling", который ведет институт. Аналитики агрегируют несколько опросов для этой цели.

Опросы являются важным индикатором политических настроений в США, но их следует обрабатывать с осторожностью. Ошибка в интервью, плохое выступление на следующем теледебате или другое недавнее событие могут легко перевернуть их вверх ногами, как подробно объясняет корреспондент "stern" Ян-Кристоф Вихманн (stern+).

Кроме того, американская избирательная система сложна. Большинство голосов не всегда означает победу. Хиллари Клинтон узнала это в 2016 году, когда получила больше голосов, но не смогла стать президентом. Американцы не избирают своего лидера напрямую. Вместо этого они голосуют за каждый штат отдельно, и 538 выборщиков, чье распределение определяется населением штата, решают исход. Кандидату необходимо более 270 голосов, чтобы выиграть президентство. Этот процесс называется "Коллегией выборщиков", и победителем становится тот, кто получает больше всего выборщиков.

**Взгляд: Кто лидирует в гонке за Белый дом и почему? Stern углубляется в цифры, опросы и вероятность каждую неделю в этом месте.*****

Выборы в США 2024 года: Результаты опросов в отдельных штатах

Некоторые штаты твердо демократические или республиканские, а другие являются колеблющимися, известными как штаты-маятники. Результат в этих штатах решает исход. Ниже приведен график текущих результатов опросов, учитывающих отдельные штаты и выборщиков.

До Белого дома еще далеко для Харрис и Трампа, и помимо многочисленных предвыборных мероприятий, предстоящий теледебат 10 сентября, скорее всего, повлияет на голоса нерешительных избирателей. Вскоре после этого состоится дебаты между кандидатами в вице-президенты, которые также привлекут внимание в этом году. Таким образом, ожидается, что шоуdown между республиканцем Дж.Д. Вэнсом и демократом Тимом Уолзом также вызовет интерес.

На предстоящих выборах 5 ноября американский электорат решит, кто станет следующим президентом: республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис, действующая вице-президент под руководством Джо Байдена. Какой бы ни был результат, Соединенные Штаты Америки получат нового жителя в Белом доме, так как нынешний житель, Байден, снял свою кандидатуру.

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