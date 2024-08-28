Международный музыкальный конкурс: конкурс песни «Евровидение» - Какой город будет принимать ВЭК между Женевой и Базелем?

Если бы у немецких фанатов был голос в выборе места проведения конкурса песни Евровидение 2025, их предпочтение могло бы быть очевидным: представление в швейцарском пограничном городе Базеле, уютно расположенном всего в нескольких минутах от немецкой территории, почти бы чувствовалось как домашняя игра для них. Однако, помимо Базеля, в конкурсе также участвует Женева, расположенная во франкоязычной части Швейцарии. Решение будет принято в пятницу.

Что происходит?

На Евровидении более 35 стран соревнуются в ярком и размашистом фестивале, чтобы стать самым любимым музыкальным актом. Количество участников ежегодно меняется, и каждая страна представляет одну песню на конкурс. Побеждающая страна имеет право провести следующий конкурс Евровидение, хотя не обязана это делать. В 2024 году победителем стала Немо из Швейцарии с песней "The Code".

Почему Базель?

Город на Рейне выбрал слоган "преодолевая границы", который идеально сочетается с международным характером Евровидения, а также с самим Базелем, который является местом встречи Швейцарии, Германии и Франции. Сотрудничество между муниципалитетами приводит к тому, что границы практически незаметны для жителей. Город олицетворяет "местную, но глобальную атмосферу", как указано в заявке.

В Базеле проходят крупные мероприятия: например, ежегодный фестиваль Фаснахт, на котором выступают волынщики и барабанщики, собирая около 200 000 зрителей. Фестиваль искусства Art Basel привлекает более 80 000 посетителей, а в спортивно-концертном зале Санкт-Якобshaftle, где пройдет Евровидение, могут разместиться 12 000 человек. Рядом, на футбольном стадионе, Базель предлагает зону общественного просмотра для 20 000 человек.

Почему Женева?

Женева представляет себя как "самый международный город Швейцарии". Почти 40% жителей города на Роне - иностранцы из-за его роли как европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций и дома для многих специальных организаций ООН и частных организаций по оказанию помощи. Женева также является пограничным городом, почти полностью окруженным французской территорией.

"Женева - идеальное место для служения как перекрестка идей, культур и мира, чтобы принять это значительное событие", - заявляет президент города Кристина Киттос. Кроме того, в Женеве находится Европейский союз вещания (EBU), ассоциация общественных вещателей, которая организует Евровидение. В 2025 году EBU будет отмечать свой 75-й юбилей.

Фестиваль пройдет в выставочном центре Palexpo возле аэропорта. Регулярно принимая крупные выставки и международные конгрессы, он может вместить не менее 15 000 зрителей.

Насколько доступны Базель и Женева?

Женева получает высокие оценки за близость выставочного центра и города к аэропорту, а также за его железнодорожное сообщение. Посетители могут легко пройти от зала прибытия до Palexpo, и на поезде до города нужно всего 7 минут. До Базеля можно добраться из небольшого аэропорта Базель-Мюлуз на французской территории на автобусе и поезде в течение 40-50 минут. Из аэропорта Цюриха до Базеля можно добраться за полтора часа.

Какова восприимчивость Швейцарии?

Похоже, она не очень высокая. Согласно опросу, проведенному медиа-группой Ringier среди более 24 000 человек в конце июля, 49% ответили "нет" или "не совсем" на вопрос, открыты ли они для проведения Евровидения в Швейцарии.

В чем причина недовольства?

Недовольство вызвано сомнениями в том, что зрители будут больше ориентироваться на политические мотивы, чем на музыкальную компетентность во время выступлений на сцене, например, на Евровидении в Мальмё в 2024 году. Протесты против участия Израиля из-за конфликта в Газе прошли на улицах. Другие утверждают, что Евровидение служит платформой для маргинализированных групп, таких как небинарные individuals, что некоторых смущает. Немо определяет себя как небинарного, не склоняясь ни к женскому, ни к мужскому полу.

Правоцентристские политики из Швейцарской народной партии (СНП), самой влиятельной партии в Швейцарии, выразили протест против музыкального события. "Деньги лучше потратить на помощь пострадавшим от наводнений, а не тратить на этот позорный радужный спектакль", - заявил президент СНП Марсель Деттлинг газете "Tages-Anzeiger" в связи с предложенным публичным займом.

Христианско-консервативная националистическая партия EDU хочет воспрепятствовать займам через референдумы. "Что меня особенно беспокоит, так это все большее исключение христианства из общественной сферы, в то время как празднования сатанизма и оккультизма, кажется, не знают границ", - сказал депутат Самуэль Кулльманн. Однако партия очень мала, и маловероятно, что она соберет достаточно подписей для референдумов.

Несмотря на возражения некоторых политических фигур, немецкие фанаты с нетерпением ждут возможности посетить конкурс песни Евровидение 2025 в Базеле или Женеве из-за близости и удобства поездки из Германии. С слоганом "преодолевая границы" и разнообразными событиями Базель мог бы предложить уникальный опыт Евровидения для немецких фанатов, в то время как статус Женевы как международного города и местонахождение Европейского союза вещания также могли бы привлечь их внимание.

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