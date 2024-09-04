- Какие потомки влиятельных деятелей преуспели, а какие не преуспели в карьере?

Дети знаменитостей не любят ярлык "дети знаменитостей". Это вызывает "глубоко укоренившуюся неуверенность" у Зои Кравиц, дочери Ленни Кравица и Лисы Бонет. Это делает ее "грустной", согласна Мауд Апатов, дочь Джуда Апатоу и Лесли Манн. "Люди хотят тебя опустить и сказать: Ты не принадлежишь сюда", верит Гвинет Пэлтроу, дочь Блайт Дэннер и Брюса Пэлтроу.

Пэлтроу заработала репутацию актрисы, лауреата премии "Оскар" и высокой жрицы самопочитания в Голливуде. Однако она понимает, что любые будущие достижения ее дочери Эпл или сына Мозеса будут подвергнуты сомнению под микроскопом "Вот дети Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина".

Дети знаменитостей часто идентифицируются по своим родителям

С тех пор как термин "дети знаменитостей" появился в Интернете несколько лет назад, детей знаменитых родителей часто сводят к этим двум словам. "Нepотistic" происходит от английского слова "неpotism", подразумевающее благопристрастие. Дети знаменитостей - это люди, которые добиваются успеха или терпят неудачу благодаря именам и связям своих семей в профессиональном мире. Например, Бруклин Бекхэм, который, несмотря на свою фамилию, не проявил много таланта нигде и стал объектом шуток среди аналитиков детей знаменитостей. Так кто же преуспел, а кто нет? Давайте посмотрим.

Стремятся:

Бруклин Бекхэм, сын Виктории и Дэвида Бекхэма. Он пытался стать футболистом, моделью и фотографом. Его книга фотографий была раскритикована за нечеткие фотографии слонов. Затем он занялся готовкой: под брендом "Готовим с Бруклином" он подает странные блюда своим подписчикам в Instagram, например, сэндвич с сыром. Если бы только он испек хлопья из банана своего отца! По крайней мере, у него более 16 миллионов подписчиков, которые обеспечивают ему внимание, которое получает ребенок знаменитости благодаря своей фамилии.

Джейден Смит, сын Уилла и Джады Смит. Он пытался играть и петь, как и его отец. Он появился в фильмах отца "Погоня за счастьем" и "После Земли", которые получили смешанные отзывы. Он также выпустил три альбома, ни один из которых не стал хитом. Его совет детям бросить школу вместо получения образования заработал ему репутацию плохого ребенка знаменитости: плохое влияние!

Иногда на виду:

Ив Хьюсон, дочь вокалиста U2 Бонó Вокса и Али Хьюсон. Она играет, но не как ее отец ("Я был выгнан из семейной группы, потому что был слишком энтузиастом"), и добилась скромного успеха. Но теперь она прошла по красной ковровой дорожке на премьере "Идеальной пары" с Николь Кидман и Ливом Шрайбером - в фильме Netflix у нее значительная роль. Ее карьера на подъеме!

Лили-Роуз Депп, дочь Ванэссы Паради и Джонни Деппа. Она подписала свой первый контракт на моделирование в 16 лет - с Шанель, как и ее мама. Затем она последовала за своим отцом в актерскую игру, появившись в нескольких вещах и получив номинацию на французскую премию "Сезар" за лучшую актрису. Она против категории "дети знаменитостей": " peut-être tu as ton pied dans la porte, mais ensuite il y a beaucoup de travail à faire". В последнее время Деппа чаще видят в колонках сплетен из-за своей связи с американским рэпером 070 Shake.

Возвращение:

Джин Галлахер, сын Лиама Галлахера и Николь Эплтон. Недавно он появился после бурной ночи в "Чилтерн-Файерхаус" в Лондоне, показав средний палец ждущим папарацци - и выглядел больше похожим на своего отца, чем когда-либо. Его отец отправляется в турне с Oasis в следующем году. Могут ли Джин и его группа Villanelle быть открывающей группой? "Они хороши!" сказал Лиам Галлахер. Джин устал от ярлыка "дети знаменитостей": "Люди говорят мне: "О, должно быть, так легко собрать группу". Это не так. Мы зарабатываем свои полосы".

Идут по стопам:

Лила Грейс Мосс, дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хэка. Она последовала по стопам матери в моделинге, чьи следы довольно внушительны. Кейт Мосс была видна в iconic Calvin Klein campaigns, но также в фотографиях, показывающих, как она нюхает кокаин. Кариера, полная взлетов и падений, оставила свой след. Пока Лила Грейс появилась в новостях только с фотографиями с матерью - и затем канула в Лету.

Восходящие звезды:

Майя Хоук, дочь Умы Турман и Этана Хоук. Актриса уже делает волны в Голливуде со своих ролей в "Очень странные дела" и "Еврофея". Ее хвалят за юмор о своем статусе "дети знаменитостей". "Хорошо, если кто-то над кем-то смеется, кто высоко", говорит Хоук.

Восходящие в мире моды:

Кая Гербер, дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Она – двойник своей матери и стала топ-моделью, как и та. Наблюдать за Каей на подиуме – словно вернуться в золотую эпоху супермоделей, которой царила Синди вместе с Татьяной Патitz, Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тёрлингтон. Интересный факт: дочь Кристи, Грейс Бернс, тоже на подиуме, но не так успешна, как Кая Гербер.

Дакота Джонсон, дочь Мелани Гриффит и Дона Джонсона. Дочь актрисы, отец актер – неудивительно. Дакота прославилась благодаря "Пятьдесят оттенков серого". Да, она получила антипремию "Золотая малина" за худшую актрису в 2016 году, но кто об этом помнит? Ее мама тоже была "детьми непотизма" – дочерью Типи Хédрэн, а Дакота встречается с Крисом Мартином из Coldplay – у нее есть что рассказать!

Хейли Бибер, дочь Стивена Бейлса и племянница Алека Бейлса. finally, Бейлс-женщина возглавляет хит-парады – как модель. Плюс, она замужем за Джастином Бибером и недавно родила своего собственного "ребенка непотизма" – маленького Джека.

Дочери Кардашьян-Дженнер: Ким, Хлои и Кортни (папа был адвокатом О.Дж. Симпсона, Роберт Кардашьян) и Кендалл и Кайли (папа – бывший олимпиец Брюс Дженнер, ныне Кейтлин Дженнер) стали влиятельными личностями в социальных сетях, бизнесвумен, женами рэперов или моделями – все благодаря маме, Крис. Они знамениты и богаты, очень богаты. Это и есть американская мечта!

Собственный путь:

Джессика Спрингстин, дочь Брюса Спрингстина и Патти Сциалфа. Ее страсть к верховой езде зародилась в пять лет благодаря маме, и она стала талантливой наездницей. Джессика попала в состав олимпийской сборной США по конкуру и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио 2021 года. Ее брат работает пожарным в Нью-Джерси – дети Спрингстина любят животных и помогают другим. Это стиль Босса!

Эйв Джейбс, дочь Стива Джобса и Лоурен Пауэлл Джобс. У этих всадников есть удача: Эйв тоже занимается верховой ездой, хоть и не так успешно, как Джессика, но успешно. Она также модель, подписанная DNA Models в Нью-Йорке. Она не так жаждет внимания, как Кендалл Дженнер или Хейли Бибер. Смиренный дух!

Дети знаменитостей, подобные детям Гвинет Пэлтроу, всегда находятся под пристальным вниманием, независимо от своих талантов или достижений. Несмотря на свой успех как актрисы и обладательницы "Оскара", Пэлтроу признает, что Эпл и Мозес будут судить под микроскопом "Это дети Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина".

Вслед за примером знаменитых родителей Бруклин Бекхэм пробовал свои силы в разных профессиях – от футбола до фотографии и кулинарии. Несмотря на более чем 16 миллионов подписчиков, его талант является предметом споров среди аналитиков "детей непотизма", подобно критике, которой подвергался Бруклин Бекхэм.

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