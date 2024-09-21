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СпортНовостиВторая футбольная лига

Какие организации или отдельные лица могут спасти FC Schalke 04 от нынешнего положения?

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут
Относительно того, что Эрвин получил должность тренера в Шальке?
Относительно того, что Эрвин получил должность тренера в Шальке?

Какие организации или отдельные лица могут спасти FC Schalke 04 от нынешнего положения?

FC Schalke 04 вновь ищет главного тренера. После шокирующего поражения от "Дармштадт 98" время Карла Герарта подошло к концу. Клуб из Гельзенкирхена находится в свободном падении в турнирной таблице. Есть ли где-то спаситель?

В общем, этот вопрос уместен. Ни один клуб не имеет такой частой ротации тренеров, как FC Schalke 04. С увольнением Герарта клуб нанял и уволил уже 33-го тренера в 21 веке (включая временные решения). Это делает его десятым тренером, покинувшим клуб с 2020 года! Несмотря на важность устойчивости для клуба, они не смогли достичь этого с тренерами.

Теперь начинаются поиски нового главного тренера. Нужно найти того, кто готов принять вызов стабилизации этого борющегося гиганта и медленно вернуть его к былой славе. Ведь это то, чего фанаты в Гельзенкирхене ждали годами, но всегда оставались разочарованными. Клуб движется только в одном направлении: вниз. После шести туров RC Schalke 04 находится в зоне вылета. Еще один сезон борьбы за выживание кажется вероятным. Должно было быть спокойнее, расслабленнее и лучше, но так не вышло.

Этот сезон был фактически сорван с самого начала. Команда плохо играла на поле, а вне его шла борьба за власть между тренером и спортивным директором Бенджамином Мангой. Манга публично критиковал составы Герарта, и бельгиец редко давал шанс открытиям директора. Эти tensions привели к увольнению тренера, а также Манги. Клуб обвинил тренера в негативном общем развитии и в недостаточном тактическом прогрессе.

Напряжение между тренером и спортивным директором

Также не было секретом, что тренер и спортивный директор не были на одной волне. По крайней мере, тренеру были сказаны любезные слова и дано прощание от клуба. Скорее всего, другой исход был бы маловероятен даже при победе над Дармштадтом, учитывая сильную критику. К тому моменту уже ничего не оставалось исправить.

Первый тайм матча против Шальке выглядел многообещающим. Они вели 3:0 и играли хорошо. Но затем они получили пенальти за минуту до перерыва, и все пошло наперекосяк. Фанаты были шокированы и освистывали в знак протеста.

Потребуется много воображения, чтобы найти спасителя, который мог бы быстро исцелить раны этого борющегося и страдающего клуба. Команда кажется неуверенной и неполной. Герарту приходилось бороться не только с плохими выступлениями команды, но и с недовольными игроками и спорами о составе и тактике. Есть много причин для расставания. Но может быть, проблемы еще глубже, учитывая абсурдную политику найма и увольнения в 21 веке?

В конце концов, ему пришлось выслушать своего капитана Кенана Карамана, который всегда был лоялен в публике, что он должен проявлять больше эмпатии в своих взрывных решениях по составу. Уже тогда было ясно: на Шальке горит. Горит сильно. И каждый попытка погасить огонь только ухудшала ситуацию. Даже предшественник Карамана Томас Рейс, который все еще праздновался как маяк надежды в сезоне борьбы за выживание, понял, сколько нестабильности и страха существует на этом месте.

Теперь очередь Бенджамина Манги

Караман все еще надеялся на "внутренний мир" в пятницу вечером, когда поражение и свист с трибун все еще звучали в его ушах. Вероятно, он знал, что эта надежда не сбудется. Этот тур угрожает опуститься на место вылета. И задачи, которые последуют, не облегчат ситуацию. В субботу предстоит duel с "Преussen Munster". Неуверенная команда Шальке сначала должна доказать себя перед своей эмоциональной аудиторией. И это в прямой конкуренции с тем, кто, как кажется, является соперником в борьбе за выживание. После этого "Герта БСК" приедет на домашний стадион. Также гигант, ищущий стабильности и свою роль в этом сезоне.

До середины октября, когда будет перерыв на матчи сборных, команду будет возглавлять временный тренер U23 Якоб Фимпель. После перерыва нужно будет найти и назначить свежую фигуру. Планер команды Бен Манга, который находится в клубе с мая и не был поклонником методов Герарта, теперь имеет много работы. С уходом Вилмотса Манга получает больше влияния на состав. Большой фикс, подобный Томасу Тухелю или Йоахиму Лёву (два легких упоминания), неосуществим - да и не кажется, что есть интерес от потенциальных тренерских легенд. Согласно сообщениям СМИ, Манга рассматривал смену тренера летом, с двумя кандидатами на уме. Один из них все еще в игре? В социальных сетях популярны шутки про Петра Нурруэра и Феликса Магата. Так кто же будет руководить? Есть кто-нибудь дома? АЛЛО? АЛЛО?

Несмотря на смену менеджмента, FC Schalke 04 по-прежнему борются во второй футбольной лиге. Сейчас спортивный директор Benjamin Manga несет ответственность за поиск нового тренера, который мог бы изменить ситуацию.

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