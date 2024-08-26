Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиМозг

Какие чувства мозг активирует наиболее интенсивно?

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Разные области мозга стимулируются различном образом в зависимости от предмета или индивида, на...
Разные области мозга стимулируются различном образом в зависимости от предмета или индивида, на котором сосредоточена любовь.

Какие чувства мозг активирует наиболее интенсивно?

Любовь, как было установлено в одном исследовании, запускает разные области мозга - с самым сильным активациям в родительской любви к своим детям. Это открытие одинаково и в романтической любви, как указано в статье, опубликованной в журнале "Кортекс", на основе серии экспериментов.

Люди используют термин "любовь" в различных контекстах - от сексуального влечения до родительской любви и любви к природе. Финская исследовательская команда, возглавляемая Пяярли Ринне из Университета Аалто в Эспоо, использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы записать активность мозга во время определенных ситуаций.

Сцены любви активируют мозг

В исследовании приняли участие 55 взрослых в возрасте от 28 до 53 лет, которые были родителями и состояли в любящих отношениях. У 27 участников также были домашние животные.

Участники слушали короткие истории о шести различных типах любви - к своим детям, партнеру, друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе. Затем они думали о каждом сценарии в течение 10 секунд. В качестве контроля им показывали сцены, не связанные с любовью, такие как просмотр из окна автобуса или механическая чистка зубов. Активность мозга записывалась tanto во время прослушивания, как и во время размышлений, а опросники использовались для сбора мнений участников о категориях любви.

Родительская любовь занимает уникальное положение

Сцены любви активировали систему вознаграждения и визуальные области мозга, но не социальные области мозга, в сценах о любви к природе. Однако родительская любовь проявляла уникальные особенности - значительно большее активация в областях полосатого тела, связанных с вознаграждением. С другой стороны, эмпатийная любовь к незнакомцам имела относительно низкую общую активацию.

Исследователи, возглавляемые Ринне, обнаружили сходства в активированных областях мозга во всех формах межличностной любви, с разной интенсивностью активации. Все они были связаны с социальным восприятием.

Специальная связь между владельцами домашних животных и их питомцами

Любовь к домашним животным и природе проявляла этот паттерн активации, за исключением одной сцены с домашним животным: "Вы расслабляетесь на диване дома, и ваш домашний кот перекатывается рядом с вами, мурлыча. Вы любите своего питомца."

Измерения мозга показали, что участник имел домашнее животное, если соответствующая область мозга была статистически более склонна к активации. В этой ситуации мозг реагировал подобно межличностной любви.

Культурные различия могут быть существенными

Команда признает, что результаты не могут быть обобщены из-за небольшого числа участников и призывает к дальнейшим исследованиям, учитывающим культурные и демографические факторы. Чувства к незнакомцам, животным и природе сильно влияют на общественные и субъективно-психологические факторы.

Механизмы любви в мозге могут вызвать философские дискуссии о сущности любви и человеческой связи, считают исследователи. Понимание этих механизмов также может принести практические преимущества в лечении расстройств, таких как расстройства привязанности, депрессия и проблемы в отношениях.

В данном тексте есть два предложения, содержащие слово "мозг" и следующих естественно:

В исследовании использовалась функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), чтобы записать активность мозга участников во время определенных ситуаций.Результаты свидетельствуют о том, что нейромеханизмы любви могут иметь Implications для лечения расстройств, таких как расстройства привязанности и депрессия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Взрывоопасное уничтожение дронов в небе северной Израиля
Главные темы

Несмотря на недавние вооруженные столкновения, правительство США сообщает о прогрессе в мирных переговорах в Газе.

Несмотря на недавние вооруженные столкновения, правительство США сообщает о прогрессе в мирных переговорах в Газе. За выходные атаки с использованием ракет и дронов, якобы совершенные Хезболлой, не помешали посредникам выполнить свои задачи в Каире. Представитель США Бретт МакГерк принял решение продлить свой визит в Египет на один дополнительный день, но,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На размножение насекомых влияет воздействие озона.
Главные темы

На размножение насекомых влияет воздействие озона.

На размножение насекомых влияет воздействие озона. Озон считается вредным для дыхательной системы человека, но он также представляет собой существенную угрозу для насекомых. Множество исследований и расследований свидетельствуют о том, что загрязнители способствуют их значительному сокращению. Последствия серьезны и даже распространяются на товары в супермаркетах. Изменение климата, потеря среды обитания и

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества.
Главные темы

Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества.

Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества. Стекло или пластик: полупустая бутылка с водой - обычное зрелище. Можно ли пить из неё или она испортится, как и другие скоропортящиеся продукты? Вода - жизненно важный элемент для нашего существования. Медицинская промышленность рекомендует потреблять не менее 2 литров

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обращается к сторонникам в Каракасе 17 августа 2024 года.
Главные темы

В Венесуэле "маленькое командование" бросило вызов власти Мадуро, и теперь они могут возглавить новую волну миграции.

Собрано значительное количество квитанций о голосовании, служащее решающим доказательством утверждений противоположной стороны о том, что выборы были манипулированы.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно