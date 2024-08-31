- Кахивич переезжает в "ССВ Ульм"

Второй дивизион футбольной команды SSV Ульм заполучила нападающего Александра Кахвича в последние дни трансферного периода. Серб переходит из своей страны премьер-клуба OFK Белград в недавно вышедшую команду. В 16 матчах с OFK Кахвич забил 14 голов и сделал два ассиста.

В этом сезоне, 20-летний Кахвич забил 5 голов, что делает его лидером в списке бомбардиров Суперлиги Сербии. "Он показывает выдающиеся результаты, и мы верим, что можем предложить молодому таланту подходящую среду для его дальнейшего роста в Ульме", - прокомментировал генеральный менеджер Маркус Тьеле. SSV Ульм сыграет против SC Падерборн в воскресенье (13:30 по центральноевропейскому времени, в прямом эфире на Sky).

20-летний сербский нападающий Александр Кахвич теперь будет выступать за SSV Ульм, так как он согласился присоединиться к команде второго дивизиона. В своем заявлении генеральный менеджер Маркус Тьеле выразил уверенность, что Ульм может предоставить благоприятную среду для дальнейшего развития Кахвича.

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