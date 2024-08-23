Как вафли превратились из любимой древнеримской специальности в всемирно известную закуску

Часто политые медом, сливками, сиропом или джемом, они идеальны для завтрака или перекуса в середине дня, даже если съесть на ходу.

Особенно популярны в северо-западных европейских странах и США, а также в Азии, они могут быть хрустящими, сладкими или солеными, с мелкими или глубокими бороздками.

В Бельгии, где их называют гaufres, предлагается огромное разнообразие видов вафель.

Исторический фон

Вы когда-нибудь задумывались о происхождении вафель? Ученые утверждают, что это лакомство имеет корни, уходящие тысячелетиями назад.

Несмотря на то, что их история восходит к Древней Греции, Джорджо Франкетти, автор книги «Еда с древними римлянами», считает, что вафли произошли от знаменитого древнеримского деликатеса.

«Они, возможно, являются потомками широко любимых „крустул“ (мн. ч. „крустула“),» - говорит Франкетти, историк кулинарии Древнего Рима, в интервью CNN.

«Термин, происходящий от латинского, указывает на то, что эти печенья были хрустящими с рассыпчатой текстурой, которая таяла во рту».

К сожалению, нет исторических документов, подробно описывающих форму крустул, но Франкетти предполагает, что они, скорее всего, были плоскими, сделанными из тех же ингредиентов, что и вафли, и приготовлены между двумя горячими железами.

Процесс приготовления крустул, по мнению Франкетти, очень похож на современное приготовление вафель, хотя неясно, имели ли крустулы первоначально характерные бороздки.

По словам Франкетти, крустулы, возможно, были сладким вариантом древнегреческого хлеба panis obelius с оливками или свежими фигами, который готовился между двумя железами и ели на дионисийских ритуалах, включавших питье, танцы и жертвоприношения.

«Эти простые печенья делались из муки, меда и сала. Сегодня вафли делают с маслом, но, как отмечает римский философ Плиний Старший, богатые аристократы отличались от простого народа тем, что использовали масло в своих вафлях», - объясняет он.

После открытий о крустулах Плинием Старшим и римским лирическим поэтом Горацием Франкетти сотрудничал с археологическим поваром Кристиной Конте, чтобы воссоздать крустулы.

Древние римляне обожали сыр, но предпочитали избегать масла, которое в основном использовалось как косметическое средство и мыло, согласно Франкетти.

Вместо этого они готовили крустулы с салом или животным жиром.

Постоянно готовившиеся во время римских религиозных церемоний, крустулы продавались уличными торговцами, которых называли «крустулари», возле древнеримских храмов и мест поклонения.

Франкетти рассказывает, что со временем эти хваленые сладости стали наградами, которые учителя в богатых семьях давали самым умным ученикам.

В сатирах Горация учителя обычно раздавали крустулы, чтобы побудить детей выучить алфавит.

Постепенно эти скромные, но вкусные закуски стали популярными на банкетах в качестве десерта и подавались в конце еды.

Сладкое превращение

Так как же эти простые лакомства превратились в вафли, которые мы знаем сегодня?

Франкетти считает, что метод приготовления крустул усовершенствовался в Средние века, что, возможно, и привело к появлению первых бороздок, подобных современным вафлям.

Феррателле, вечный бисквит, популярный в различных итальянских регионах, считается промежуточным звеном между римскими крустулами и современными вафлями.

«Местные жители в Моллизе и Абруццо знакомы с феррателле, которые потребляются круглый год и бывают разных размеров и форм», - говорит Франкетти.

Название «феррателле» происходит от металлической формы или железа, так как «ферри» на итальянском языке относится к инструменту, который все еще используется для приготовления этих бисквитов в некоторых районах.

Феррателле, также известные как пиццелле, имеют подобные мелкие квадратные бороздки, как на вафлях, а основной рецепт и ингредиенты, по словам Франкетти, были, скорее всего, такими же, как у крустул.

Изначально феррателле были домашними праздниками, особенно популярными во время Рождества и карнавалов, когда семьи использовали железа, выгравированные их семейными гербами или эмблемами, чтобы отпечатать свои феррателле.

«Римляне передали нам эти божественные бисквиты. Мы наслаждаемся ими с начала времен», - заявляет Мария Тереза ​​Спанони из кондитерской «Дольчи Авея» в Л’Аквиле.

В 1700-х годах железа для приготовления феррателле с гравировкой семейных инициалов дарились невесте в качестве приданого.

«Сегодня мы все еще наслаждаемся ими на завтрак, как послеобеденный десерт с Digestive ликером или во время поездок», - заключает Спанони.

Хотя они готовятся внутри железа, абруццкие феррателле содержат яйца, оливковое масло, молоко, ваниль и тертый цедрый лимон.

Эти феррателле в Л’Аквиле бывают разных размеров, в том числе ромбовидные, звездчатые и сердечком.

Наряду с оригинальным рецептом феррателле, «Дольчи Авея», ведущий производитель феррателле в Л’Аквиле, производит версии с хлопьями и соленую с розмарином, которая сочетается с prosecco в качестве аперитива.

Производство феррателле по-прежнему является значимым ритуалом для тех, кто участвует в этом процессе.

Согласно местной традиции, чтобы приготовить идеальные, настоящие феррателле, нужно произнести «Аве Мария» во время первого этапа приготовления, а затем «Отче наш» для другой стороны, утверждает Спанони.

Чтобы ускорить процесс приготовления, местные жители в Абруццо сегодня используют электрические железа.

С помощью этого метода больше не нужно переворачивать феррателле во время выпечки, так как обе стороны готовятся одновременно.

В Васто, прибрежном городе в Абруццо, феррателле поливают темным шоколадом и называют «катаретте».

Жители ценят старинные утюги, которые использовали их предки и были выгравированы семейными эмблемами.

Историк Бонанчи из Васто вспоминает, как его бабушка готовила ferratelle по воскресеньям или на особые праздники, и вся семья наслаждалась ими в течение недели.

"Это было повседневное лакомство. К сожалению, наша семья потеряла старые утюги, и найти кузнеца, который бы их создавал, сейчас сложно, так как их осталось не так много", сетует Бонанчи.

В соседних итальянских регионах, таких как Лацио, существуют варианты ferratelle с разными названиями.

Вафлеобразные печенья можно найти в Лигурии, а в Пьемонте их называют гофри и они имеют глубокую, шероховатую сотовую структуру, подобную бельгийским гaufres.

Тем не менее, как и почему эти "итальянские вафли" мигрировали в Северную Европу и США, остается загадкой.

"Римляне, вместе со своими традициями, распространяли свои кулинарные изыски по всей империи. Crustula имела множество ног и в итоге попала во Францию, Бельгию и Англию", считает Франчетти.

После падения Римской империи crustula была усвоена местной кухней этих регионов.

Возможно, последующая эволюция произошла в Средние века, когда итальянские сотовые ferratelle были экспортированы в Северную Европу по европейским торговым маршрутам.

Наконец, переход в Новый Свет произошел в начале 1600-х годов с первыми голландскими поселенцами, прибывшими в Нью-Йорк.

"Именно тогда crustula-ferratelle превратились в вафли и стали популярными в Америке", замечает Франчетти.

Сегодня вафли можно найти по всему миру.

В Соединенных Штатах 24 августа, в день, когда голландско-американский Корнелиус Свартуот получил первый патент на утюг для вафель в стране, празднуется Национальный день вафель.

Римляне, известные своей любовью к бисквитам, представили простой деликатес под названием crustula, который делался из муки, меда и сала. Эти бисквиты, которые можно было купить у уличных торговцев, называемых "crustulari", даже использовались в качестве вознаграждений учителями.

По мере усовершенствования способа приготовления crustula в Средние века появились первые бороздки, подобные современным вафлям. Это привело к созданию ferratelle, итальянского бисквита с квадратными бороздками, подобными вафлям, которые были популярны на фестивалях и особых случаях.

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