- Как распознать признаки суицидальных мыслей и как действовать

Каждые примерно 57 минут кто-то в Германии кончает жизнь самоубийством, что составляет более 9000 человек в год. Это число превышает количество смертей от дорожно-транспортных происшествий, незаконного оборота наркотиков и насильственных преступлений, взятых вместе. Ежегодно в Германии совершается примерно от 100 000 до 150 000 попыток самоубийства, а по всему миру эта цифра оценивается примерно в 700 000 человек.

Эти цифры удручающиют. В течение многих десятилетий самоубийство остается одной из основных причин смерти среди молодых поколений, но общество все еще не внедрило достаточно эффективных мер предотвращения.

19 лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 10 сентября Всемирным днем предотвращения самоубийств. С тех пор ежегодно проводится масштабная кампания по повышению осведомленности в этот день.

Табу на проблемы психического здоровья

Однако одного дня недостаточно, считает Амелие Швирхольц, руководитель проекта "Друзья на всю жизнь", которая поговорила со stern: "Самое важное для предотвращения самоубийств - это разрушить табу, окружающее проблемы психического здоровья".

Школы играют особую роль в этом отношении. "Регулярно проводятся кампании по повышению осведомленности об алкоголе и наркотиках, но что происходит, когда страдает наша психика, и как с этим справляться, не преподается детям и молодым людям", - говорит эксперт.

Ассоциация "Друзья на всю жизнь" занимается проблемами психического здоровья, депрессии и самоубийства среди молодых людей и молодых взрослых с 2001 года. Их основная убежденность заключается в том, что предотвращение самоубийств можно добиться, информируя о признаках опасности, доступности помощи и вариантах терапии.

Когда меры предосторожности не работают

Даже профессор доктор Барбара Шнайдер, главный врач клиники психиатрии и психотерапии LVR-клиники в Кёльне и руководитель Национальной программы предотвращения самоубийств в Германии (НаСП), активно участвует в борьбе за снижение уровня самоубийств. "Кроме всеобщих мер по предотвращению самоубийств, нам нужны специальные подходы к группам риска и соответствующий уход за людьми, которые уже пытались покончить с собой".

Хотя эти меры принимаются по всей Германии, они не всегда эффективны: согласно исследованию, проведенному профессором психологии Тобиасом Теисманном и опубликованному в "Немецком журнале здравоохранения", 22,4% тех, кто страдает, пытаются покончить с собой повторно в течение пяти лет.

Вероятность успешной попытки самоубийства также различается в зависимости от пола, согласно данным. Мужчины составляют 75% всех самоубийств, но число попыток самоубийства среди женщин гораздо выше. "Одной из причин этого является то, что мужчины часто используют более жестокие методы и реже спасаются", - объясняет Амелие Швирхольц.

Покончить с собой - не редкость. Согласно различным опросам, примерно 70-80% немцев когда-либо задумывались о самоубийстве. Однако "подробное размышление о жизни и смерти еще не означает немедленной опасности самоубийства", - говорит психиатр Барбара Шнайдер. Но если человек теряет контроль над своими мыслями о самоубийстве или они становятся более конкретными, возможно, даже появляются предварительные планы самоубийства, важно обратиться за помощью.

Так же, как и депрессия, когда речь идет о мыслях о самоубийстве, если дискомфорт сохраняется в течение хотя бы 14 дней, необходимо действовать. Интересно, что причиной мыслей о самоубийстве часто является депрессия. Около 60% людей, которые покончили с собой, страдали тяжелой депрессией перед своей смертью. Поэтому своевременные меры предосторожности особенно важны.

Однако люди, страдающие от этого, часто сталкиваются с проблемой - серьезной нехваткой мест в терапии, финансируемой страховкой, в Германии. Люди и организации в Германии уже давно призывают увеличить количество мест в психотерапии, чтобы сделать доступ к ней легче для страдающих. "Иногда пациентам приходится ждать полгода, пока начнется их терапия", - говорит Амелие Швирхольц из "Друзей на всю жизнь". "В течение этого времени состояние может ухудшиться", - добавляет она. В этом отношении очевидно: "Чем раньше люди получат помощь, тем больше вероятность предотвращения самоубийств".

Психиатр Барбара Шнайдер поэтому советует, во время интервью со stern: "[Для тех, кому нужна срочная помощь] обратитесь в клинику или на горячие линии, такие как телефонная консультационная служба. Там можно получить быструю, низкопороговую помощь до тех пор, пока не станет возможна долгосрочная терапия".

Что помогает при мыслях о самоубийстве

Что касается помощи тем, кто страдает, двое экспертов согласны: разговор - самое ценное средство. "Это означает, что даже если у вас есть лишь слабое подозрение, что у кого-то есть мысли о самоубийстве, вы всегда должны об этом говорить - конечно, с соответствующей тактичностью", - говорит Шнайдер.

Людям с мыслями о самоубийстве больше всего нужна эмпатия и открытое внимание. Однако многие члены семьи часто молчат из-за страха не найти подходящих слов. Но разговор всегда правильный выбор. Это показывает человеку, что он не одинок.

Сначала нужно предложить конкретные решения или возможные варианты решения проблем для человека, страдающего в данный момент. "Потому что другой человек в нынешней чрезвычайной ситуации может не принять их", - объясняет психиатр Барбара Шнайдер. "Важно понять, что люди с мыслями о самоубийстве видят в данный момент только этот один выход и не весь спектр возможностей, которые другие в той же ситуации могли бы видеть".

Для тех, кто не знаком с мыслями о самоубийстве, их сложность может быть трудно понять. Поэтому важно подходить к разговорам с людьми, которые с ними борются, беспристрастно, уделяя должное внимание их эмоциям и перспективам. Как говорит Амелие Швирхольц: "Мысли о самоубийстве часто исходят от чувства безнадежности". Если вы убеждены, что жизнь потеряла смысл, и начали составлять конкретные планы самоубийства, важно открыться кому-то и обратиться за помощью.

К сожалению, эти мысли могут быть сложно распознать для других. Как предлагает Швирхольц, изменения в поведении могут указывать на склонность к суициду. "Пострадавшие Individuals могут спать чрезмерно или мало, есть слишком мало или слишком много и заниматься саморазрушительными действиями. Это сигналы о тревоге, которые заслуживают серьезного внимания".

Кроме того, те, кто пытается совершить суицид, часто делятся своими намерениями перед этим. Как правило, это так. Тем не менее, бывают случаи, когда individuals уходят в себя. В таких ситуациях, как объясняет психиатр Шнайдер, большинство продолжают отправлять косвенные сигналы о своей тревоге или планах суицида. Они могут проявлять необычайную благодарность или казаться довольными на поверхности, несмотря на недавние приступы депрессии.

Необходимость предотвращения суицида

В Германии ежегодно около 9000 individuals принимают решение покончить с собой. Это переводится в theory как 9000 предотвратимых смертей. Однако общество все еще сталкивается с многочисленными проблемами в этой области.

Вот почему Всемирный день предотвращения суицида имеет важное значение. Он служит напоминанием о том, что каждая жизнь стоит борьбы, даже когда наша собственная жизнь кажется лишенной смысла. И когда все кажется потерянным, помощь всегда рядом.

Источник: Исследование Тобиаса Теисманна, Друзья жизни, Национальная программа Германии по предотвращению суицида

Назначение 10 сентября Всемирным днем предотвращения суицида Всемирной организацией здравоохранения 19 лет назад является значительным шагом к повышению осведомленности о суициде. Несмотря на эту ежегодную кампанию, Амели Швирхольц, руководитель проекта ассоциации "Друзья жизни", подчеркивает, что разрушение табу, связанного с проблемами психического здоровья, является решающим для эффективного предотвращения суицида.

Ежегодное количество попыток суицида в Германии тревожно высоко, с около 100 000-150 000 individuals, пытающихся покончить с собой каждый год. Всемирный день предотвращения суицида - это возможность еще раз подчеркнуть важность борьбы с этой проблемой и продвижения осведомленности о психическом здоровье в течение всего года.

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