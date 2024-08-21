Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиКонсультации

Как преодолеть трудности при зарубежных косметических процедурах: руководство

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Обычно немецкие страховые компании по здравоохранению не возмещают расходы, возникающие в...
Обычно немецкие страховые компании по здравоохранению не возмещают расходы, возникающие в результате неудачных лечений, следовательно, важность тщательного выбора и полного охвата

Как преодолеть трудности при зарубежных косметических процедурах: руководство

Доступные косметические процедуры за рубежом: факторы, которые стоит учесть перед поездкой

Часто операции по пересадке волос, липосакции и увеличению груди обходятся дешевле за пределами Германии, чем внутри страны. Однако могут возникнуть дополнительные расходы в случае осложнений. Вот что нужно учитывать.

Осложнения после косметической операции за рубежом часто сводят на нет предполагаемую экономию. Как правило, немецкие страховые компании не покрывают расходы на последующие процедуры, если необязательная медицинская процедура не удалась. Об этом предупреждает Центр защиты прав потребителей в Северном Рейне-Вестфалии.

В зависимости от договора, может быть сложно привлечь к ответственности иностранную клинику в случае причинения вреда. В таких случаях расходы, например, на повторное удаление имплантатов груди, могут лечь на плечи пациента.

Тем не менее, лечение за рубежом не обязательно хуже, чем в Германии. В рамках ЕС медицинские стандарты, как правило, сопоставимы, сообщает центр защиты прав потребителей. При выборе клиники или практики за рубежом можно свести риски к минимуму.

Вопросы, над которыми стоит подумать:

Квалификация врача

Настоящий специалист в области пластической и эстетической хирургии повысит надежность предложения. Согласно центру защиты прав потребителей, врач может называть себя специалистом только после успешного прохождения многолетнего дополнительного обучения в этой области.

Подлинную клинику можно определить по наличию значка ISO, свидетельствующего о соблюдении определенных стандартов качества каждые пять лет. Европейский центр защиты прав потребителей рекомендует проверить этот логотип на сайте клиники. При нажатии на него должен открываться подлинный, подписанный сертификат ISO.

Подробный расчет стоимости

После выбора клиники или практики необходим подробный расчет стоимости. Счет должен включать операцию, анестезию, лабораторные тесты, расходы на проживание и любые необходимые последующие процедуры. В некоторых случаях цена может снизиться, если немецкий партнер берет на себя последующие процедуры, тем самым избегая длительного пребывания за рубежом.

Открытая информация

Хорошо, если врач открыто обсуждает возможные риски процедуры и дает время на размышление перед ее проведением. Центр защиты прав потребителей советует не назначать процедуру сразу после консультации, а выждать хотя бы один день. Европейский центр защиты прав потребителей предостерегает от доверия исключительно предложениям консультаций по WhatsApp.

Договор должен предусматривать ответственность в случае осложнений

Правозащитники рекомендуют заключать индивидуальный договор на лечение с врачом или клиникой, в котором будут прописаны условия ответственности в случае осложнений. Европейский центр защиты прав потребителей советует внимательно изучить договор, полностью исключающий ответственность, перед подписанием.

Страхование последующих расходов

Для собственной безопасности стоит заранее оформить страховку на последующие расходы перед операцией. Эта политика покроет расходы на последующие процедуры в случае осложнений.

Если страховка оформлена, правозащитники рекомендуют убедиться, что она покроет не только последующие процедуры из-за плохого заживления ран, но и те, которые связаны с осложнениями. Кроме того, она должна покрывать planned procedure and the chosen destination.

После тщательного рассмотрения затрат и возможных осложнений целесообразно проконсультироваться с юристом при составлении договора на лечение, чтобы убедиться в справедливости условий ответственности. В случае осложнений страхование последующих расходов может стать важной финансовой защитой.

При обсуждении процедур с иностранными клиниками важно тщательно понять условия ответственности в договоре и покрытие страховки последующих расходов, так как эти аспекты могут иметь серьезные последствия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Члены семьи часто общаются с людьми, находящимися в критическом состоянии, despite a lack of...
Главные темы

"Ограничено понимание внутренней работы черепа".

При тяжелых травмах головы специалисты часто сталкиваются с неопределенностями в процессах головного мозга.Research ставит под сомнение сохранение сознания окружающей среды у многих пациентов.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США готовы принять Харриса в качестве потенциального президента, согласно Бараку Обаме
Главные темы

США готовы принять Харриса в качестве потенциального президента, согласно Бараку Обаме

Барак Обама, бывший президент США, заявил, что нация готова к Камале Харрис как к главнокомандующему. На демократическом национальном конвенции в Чикаго во вторник (по местному времени) он выразил это убеждение, вызвав восторженные аплодисменты. Он подчеркнул, что Харрис, с ее богатым опытом...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Украина совершает мощный удар по Москве, согласно заявлению мэра.
Главные темы

Украина совершает мощный удар по Москве, согласно заявлению мэра.

Украина осуществила одну из своих крупнейших атак с использованием дронов против Москвы в Олимпиаду, как сообщил мэр города. Российские подразделения противовоздушной обороны, как сообщается, сбили по меньшей мере 10 дронов, которые приближались к столице.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мишель Обама приветствует конгресс демократов: оптимизм вновь возрождается
Главные темы

Мишель Обама приветствует конгресс демократов: оптимизм вновь возрождается

На вечеринке Демократической партии, бывшая первая леди Мишель Обама продемонстрировала оптимизм, объявив: 'Надежда вернулась на сцену', и добавив: 'В воздухе витает завораживающая и восхитительная энергетика. Это заразительная энергия надежды.'

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Венский вокзал считается одним из самых опасных пересадочных пунктов в Германии.
Панорама

Человек столкнулся с выстрелом в самом сердце центрального вокзала Франкфурта.

- Человек столкнулся с выстрелом в самом сердце центрального вокзала Франкфурта. Мужчину застрелили в центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Летальный выстрел произошел во вторник вечером около 9 часов, прямо в центре вокзала, рядом с платформой, как сообщил представитель полиции. Подозреваемый пытался скрыться, но федеральные полицейские поймали его всего в нескольких метрах

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Для вас важно сначала решить этот вопрос.
Федеральные земли Германии

Для вас важно сначала решить этот вопрос.

Указаная северная Германия часто рассматривается как основной претендент на вылет перед началом Бундеслиги. Ситуация была схожей для 1. FC Хайденхайм в прошлом году. В результате клуб выступает в качестве образцовой фигуры.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Власти Кельна ведут около 25 расследований.
Федеральные земли Германии

Власти Кельна ведут около 25 расследований.

Подорки и взрывы в Северном Рейне-Вестфалии носят признаки нидерландской 'Мафии Мокро'. В Кёльне создана специальная комиссия под необычным названием.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Почти каждый житель Германии знаком с печенюшками Leibniz, производимыми компанией Bahlsen.
Федеральные земли Германии

В нацистскую эпоху в Bahlsen было занято больше принудительных рабочих, чем первоначально полагалось.

От Ганновера до мирового масштаба: более полутора веков компания Bahlsen производит выпечку. В последнее время История бизнеса семьи тщательно изучалась, что выявило связи с нацистским режимом.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно