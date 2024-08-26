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ПолитикаНовостиДепортация

Как правило, в процессе депортации участвуют следующие шаги:

События в Золингене вновь подняли вопрос о возможном возобновлении депортации в Сирию и Афганистан в Германии, так как такие меры отсутствовали в течение длительного времени.

 and  Katherine Bradley
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Высылки из Германии обычно происходят в ранние часы
Высылки из Германии обычно происходят в ранние часы

Содержание

  • Какие есть нормативные требования?
  • Почему человека из Солingen в Германии?
  • Как происходит процесс депортации?
  • Что происходит, если есть сопротивление против депортации?
  • В какие страны Германия в настоящее время не осуществляет депортацию?

- Как правило, в процессе депортации участвуют следующие шаги:

Подозреваемый в преступлении из Солingen – 26-летний сириец, которого должны были депортировать в прошлом году. К сожалению, попытка депортации провалилась, так как власти не смогли найти его по месту жительства. По словам правительственных источников, не было последующих попыток. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Herbert Reul (ХДС) отрицает политическую ответственность в этом вопросе и ссылается на Министерство труда, социальных дел, семьи, равенства, беженцев и интеграции Северного Рейна-Вестфалии и ответственного министра Josefine Paul (Зеленые). "Есть нерешенные вопросы, над которыми в настоящее время работает министр Paul", - заявил Reul. Несмотря на четкие правила и процедуры депортации, остаются открытые вопросы.

Какие есть нормативные требования?

После отказа в предоставлении убежища Федеральным управлением по делам миграции и беженцев (Bamf) или если иммиграционная служба определяет, что человек не имеет права оставаться в Германии, лицо, затронутое этим, должно быть уведомлено в письменной форме с запретом на въезд и пребывание. После этого устанавливается срок для добровольного выезда из Германии. Лица, затронутые этим, могут подать возражение в течение одного месяца. Если срок истек или возражение не удалось, депортация становится неизбежной.

Если человек отказывается выехать добровольно, выдается приказ об expulsion, который затем сообщается Центральному управлению по депортации (ZAS) соответствующего государства. ZAS затем бронирует рейс и сообщает детали депортации иммиграционной службе, полиции штата и федеральной полиции. Больше не требуется трехдневного уведомления об объявлении депортации.

Почему человек из Солingen в Германии?

На самом деле, подозреваемый должен был быть депортирован в страну ЕС, которую он впервые посетил согласно Регламенту Дублина: Болгария. Он должен был подать заявление на убежище там. Однако немецкие власти пытались депортировать сирийца напрямую в его страну. Статистика Bamf за январь-май 2024 года показывает проблему: страны-члены ЕС берут обратно лишь незначительную часть беженцев. Например, Германия запросила у других стран ЕС принять на себя 6141 случай в январе 2024 года, из которых 3171 были согласованы. Фактические перевозки в этом месяце составили 482.

Как происходит процесс депортации?

Обычно полиция действует рано утром и забирает лиц, затронутых этим, из их постелей. После этого они доставляются в аэропорт или на железнодорожный вокзал. В случае контролируемого выезда полицейское вмешательство заканчивается там. В случае сопровождаемой депортации федеральная полиция берет на себя ответственность и сопровождает лиц в страну назначения. В паспорта ставится штамп о депортации, и накладывается запрет на въезд. Продолжительность этого запрета варьируется в каждом конкретном случае. Иногда людей депортируют индивидуально, а иногда арендуются целые самолеты для массовых депортаций в одну страну.

Что происходит, если есть сопротивление против депортации?

Обычно затронутые лица содержатся под стражей во время депортации, надевают наручники или даже ножные кандалы. Власти также могут назначать лекарства для седации лиц в каждом конкретном случае, чтобы минимизировать возможность сопротивления.

Однако письмо из иммиграционной службы штата в федеральную полицию вызвало волнение, в котором говорилось: "Если затронутое лицо отказывается садиться на самолет или сопротивляется депортации каким-либо образом (активное/пассивное сопротивление), его можно освободить и позволить ему самостоятельно добраться до назначенного места жительства."

Позже иммиграционная служба штата уточнила: "Указанный документ был внутренней памяткой из иммиграционной службы Нижней Саксонии федеральной полиции, которая, к сожалению, была сформулирована очень двусмысленно и неточно. Он не использовался в таком виде в общем и не будет использоваться в будущем. Офис не уполномочен давать такие инструкции федеральной полиции. Памятка была предназначена только для напоминания федеральной полиции, что для задержания лица в случае неудачной депортации требуется судебный приказ."

В какие страны Германия в настоящее время не осуществляет депортацию?

Нет фиксированного списка стран, в которые депортация запрещена. Однако BAMF проверяет опасности в "запретах на депортацию, специфичных для страны назначения". Например, с 2012 по 2020 год действовал запрет на депортацию в разоренную войной Сирию, который не был продлен. Тем не менее, с тех пор не было депортаций в Сирию. То же самое applies к Афганистану, так как талибы захватили власть в стране в 2021 году. Запрета на депортацию нет, но депортации из Германии в Афганистан продолжаются.

Политическая дискуссия вокруг оценки смертельных опасностей в Сирии и Афганистане сейчас набирает обороты после инцидента в Солingen. Тем не менее, Сектор научной службы Бундестага заключил в марте 2024 года: "Несмотря на уникальность каждого случая, плохая ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация в Сирии и Афганистане обычно препятствуют депортации в эти страны в соответствии со статьей 3 ЕКПЧ". Статья 3 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) гласит: "Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому обращению или наказанию".

Подозреваемого сирийца из Солingen изначально планировалось депортировать из-за отказа в предоставлении убежища или отсутствия права на пребывание в Германии. Однако попытка депортации провалилась в прошлом году, так как власти не смогли найти его по месту жительства.

Если пострадавший отказывается покинуть территорию добровольно после выдворения, его могут успокоить лекарствами для минимизации сопротивления, как указано в внутренней записке от иммиграционного офиса земли Нижняя Саксония. Тем не менее, было уточнено, что это меморандум не предназначен для общего использования и не дает иммиграционному офису земли право выдавать такие инструкции федеральной полиции.

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