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Как манипулировать эмоциями через ностальгию: руководство

Ностальгия процветает, и немало в социальных медиа. Старые фотографии из прошлого десятилетия могут неожиданно набрать тысячи кликов.심

 and  Melissa Williams
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Период отдыха в Восточной Германии (ГДР)
Период отдыха в Восточной Германии (ГДР)

- Как манипулировать эмоциями через ностальгию: руководство

Вот перефразированные изображения и их описания: Изображения изображают мир отдыха, полный любителей развлечений, лениво расположившихся на пляже Рюгена, уголок магазина, оживленные городские кафе – все слегка обветшавшие, предположительно сделанные во времена 1960-х или 70-х годов. Над ними написаны слова "Я хочу, чтобы это было снова так". Эти фотографии, активно делящиеся в социальных сетях, особенно на Facebook, вызывают всплеск ностальгии, особенно среди пожилых людей.

Люди делятся своими воспоминаниями в комментариях. Воспоминания о тепле бабушкиной кухни с старой плитой, о приятном вкусе Фанты в детстве и о счастье на лицах людей с fewer possessions. Это идиллическое представление прошлого может мало походить на реальность при более близком рассмотрении. Для пользователей это becomes an escape into their childhood or early adulthood. Для операторов страниц Facebook, загружающих эти изображения, это кажется бизнес-venture для некоторых, в то время как другие пытаются манипулировать подписчиками политически с подтекстом.

Ностальгия на Facebook: делясь воспоминаниями и презрением к современному обществу

Страницы Facebook могут казаться безобидными изначально, например, "Старые воспоминания", "Мое детство, какая радость", или "Лучшие рецепты бабушки". Они напоминают реликт прошлого века с цветочными узорами на скатертях, мясными блюдами на столах и желтыми телефонными будками вдоль дороги. Однако взгляд на разделы комментариев этих сообщений вызывает много сомнений. Редко бывает о ностальгии, но вместо этого – презрение к современному обществу.

Профессор Benjamin Krämer, специализирующийся на коммуникативной науке с акцентом на медиаисследования и историю в Людвиге-Максимилиане Университете Мюнхена (LMU), понимает это явление. Он объяснил в беседе со stern: "Можно романтизировать прошлое, не делая дополнительных политических выводов. Но можно также использовать это изменение и винить в perceived losses текущие проблемы, такие как иммиграция или либеральные общественные политики".

Именно эта тактика применяется в комментариях к многочисленным постам о ностальгии. В ответ на фотографию городского пейзажа 70-х годов пользователь комментирует: "Раньше город был безопасным. Все было красиво, и границы были закрыты. Сегодня даже поход в город кажется опасным из-за нашествия". Этот расистский комментарий получил множество лайков. Подобные комментарии появляются под фотографией общественного бассейна 80-х годов. "Общественный бассейн был безопасным тогда, без страха быть ограбленным иностранцами". Неотесанный популизм контрастирует с радостными воспоминаниями прошлого.

"Для таких постов нужна предварительная договоренность, чтобы они прошли. Вы должны продвигать основу где-то еще, позволяя членам аудитории легко связывать эти заявления с определенной идеологией. Это не работает как 'входной наркотик', а скорее как дополнение", – объясняет Krämer.

Такая коммуникация вызывает недовольство нынешней эпохой. Стратегия, которую правые используют годами: так называемые "собачьи свистки". Хотя сообщение часто не нужно озвучивать явно, его смысл понятен всем.

Но почему такие стратегии работают, несмотря на безобидный характер изображений?

Такая коммуникация, по мнению Krämer, вызывает недовольство настоящим временем. "Широко распространено в Новой правой. Часто сосредоточено на традиционных гендерных или семейных образах. Исторические примеры часто берутся из искусства и архитектуры, намекая на когда-то процветавшую золотую эпоху западной цивилизации, которая теперь упадет".

Тем не менее, просто преклоняться перед прошлым, по мнению Krämer, может не привести к какому-либо значительному политическому влиянию. Хотя это может вызвать чувство эйфории и единства, это не мотивирует людей политически. "Нужна кризис, состояние чрезвычайной ситуации, чтобы люди мобилизовались и пошли на выборы. Нужно чувство угрозы".

И это чувство создавалось правыми годами. Будь то беженцы, коррумпированные элиты или экологически чистые приборы. Для этих различных групп противник ясен: "маленький человек" сталкивается с угнетением.

Тем не менее, по мнению Krämer, за этими страхами скрывается еще более глубокий вопрос: "В конечном счете, это вопрос признания. Имеет ли ценность свою жизнь или идентичность?". Текущие политики, такие как AfD, капитализируют на этих вопросах идентичности в своих кампаниях, например, лидер партии Тюрингии Björn Höcke ездит на старом восточногерманском мопеде с лозунгом "Симсон вместо cargo bike".

Но это не новое явление, как подчеркивает Krämer: "Предложения о признании можно найти во всех вообразимых политических направлениях. Даже в ранние дни социально-демократических или социалистических политик. Речь шла о создании лучшего общества и признании достоинства рабочих и их образа жизни".

Многое из того, что часто идеализируется в отражении, на самом деле было блестящим, чем была реальность. Некоторые комментарии под постами о ностальгии даже признают это. Пользователь комментирует: "Всегда эта ностальгия... Вы бы не продержались и дня в этом современном мире. Безводный газ, нет физического наказания в школе и абсолютно никаких роскошей. Воспоминания могут быть очаровательными. Эпоха, однако, была далеко не такой".

Нostalgia on Facebook serves as an escape into early adulthood for many users, offering a sense of unity and euphoria. However, these posts often hide deeper questions about identity and recognition, leading some to make controversial comments laced with contempt towards modern society.

Despite the innocent nature of the images, Professor Benjamin Krämer notes that these comments work as an add-on to a specific ideology, using dog whistles to promote dissatisfaction with the present time.

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