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Как любовь активирует луминесценцию мозга

Почитание к вам, я почитаю это: Любовь — это эмоция, охватывающая множество объектов. В мозге это различение имеет значение. Для высокоценимого объекта любви нейроны проявляют Increased activity.

 and  Carmen Simpson
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- Как любовь активирует луминесценцию мозга

Пассию провоцируют разные участки мозга, как показало исследование, причем родительская привязанность к своим детям демонстрирует самую интенсивную активность. Аналогичную силу проявляет романтическая любовь, как сообщает группа ученых в журнале "Кортекс" после серии небольших экспериментов.

Люди часто используют термин "пассию" в разных контекстах - от сексуального влечения до родительской любви или любви к природе. Группа, возглавляемая Пяртом Ринне из Университета Аалто в Эспоо, Финляндия, использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы отслеживать активность мозга у людей в различных ситуациях.

Сценарии, вызывающие пассию, стимулируют мозг

В исследовании приняли участие 55 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 53 лет, которые были родителями и состояли в любящих отношениях. Среди них было 27 владельцев домашних животных.

Участники слушали короткие истории, описывающие шесть разных видов пассии - к своим детям, партнеру, друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе - находясь в сканере. Затем им предлагалось подумать об этих сценариях в течение 10 секунд.

Также были представлены "безпассионные" сценарии в качестве сравнения: смотреть в окно автобуса или чистить зубы на автопилоте. Активность мозга записывалась tanto во время прослушивания историй, как и во время размышлений. Также проводились опросы об отношении участников к различным категориям пассии.

Уникальность родительской пассии

Истории о любви к природе активировали систему вознаграждения мозга и визуальные зоны, но не социальные зоны. Родительская пассия проявляла уникальную черту: она исключительно интенсивно активировала определенные области полосатого тела, связанные с вознаграждением, как подчеркивают исследователи. КомпаSSIONная любовь к незнакомцам, с другой стороны, приводила к относительно низкой обшей активности мозга.

Команда Ринне обнаружила, что активированные области мозга были удивительно похожи для всех форм человеческой пассии, за исключением интенсивности. Все они были связаны с социальным восприятием.

Уникальная привязанность владельцев домашних животных

Образцы активации не отражали пассию к природе и домашним животным - за исключением одного случая. Это была история о домашнем животном: "Вы лежите на диване дома, когда к вам подходит ваш домашний кот. Кошка залезает вам на колени и мирно засыпает, мурлыча. Вы обожаете своего питомца."

Сканирование мозга показало, что в этом случае можно было с некоторой статистической значимостью отличить, есть ли у участника домашнее животное. В этом случае мозг был более склонен проявлять повышенную активность в социальных зонах, подобно человеческой привязанности.

Исследование предупреждает, что результаты нельзя экстраполировать из-за небольшого числа участников. "Пассию сложно и многогранно, она имеет биологическую основу и формируется культурой", - поясняется. Дальнейшие исследования, учитывающие культурные и демографические факторы, необходимы. В первую очередь, уровень чувств к незнакомцам, животным и природе значительно зависит от общественных и субъективно-психологических факторов.

Понимание нейрологических механизмов пассии может не только стимулировать философские дискуссии о сущности пассии и человеческих связях, но и иметь практические последствия для психологического управления заболеваниями, такими как расстройства привязанности, депрессия или проблемы в отношениях, считают исследователи.

Европейский союз мог бы финансировать дальнейшие исследования, чтобы изучить культурные и демографические факторы в понимании нейрологических механизмов пассии, как предлагает команда Университета Аалто. Результаты этого исследования о пассии потенциально могут применяться в психологическом управлении заболеваниями в различных частях Европейского союза.

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