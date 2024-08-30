Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиRTL

Кай Эбель имеет амбиции или стремления в своем уме.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 4 минут
Не сливаться — не вариант для Кая Эбеля
Не сливаться — не вариант для Кая Эбеля

Кай Эбель имеет амбиции или стремления в своем уме.

Kai Ebel часто называют "яркой фигурой" в мире автоспорта, и не зря. Своим ярким гардеробом он стал узнаваемым, как и своей эрудицией в Формуле 1. Даже в 60 лет он не сбавляет оборотов.

В пестрых нарядах он интервьюировал легендарных гонщиков, таких как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, прямо на пит-лейне. С тех пор, как трансляции Формулы 1 начались на RTL, он стал любимчиком зрителей. Но его таланты не ограничиваются Гран-при.

Путь к славе Эбела начался со степени от Кёльнского университета спорта и фриланса для "Rheinische Post" в родном Мёнхengladbach. В 1988 году он обрел постоянное пристанище на RTL, а в 1992 году родился "Кай Эбель с пит-лейна". Он переключился на прямые репортажи с Формулы 1.

Гран-при Испании в 2021 году было особенным для Эбела. Не только Льюис Хэмилтон победил, но это также ознаменовало его 500-й уик-энд в качестве репортера на треке. К тому моменту он осветил на 230 гонок больше, чем семикратный чемпион мира - по крайней мере, за пределами трека.

Запоминающаяся встреча с Микой Хаккиненом

За свою карьеру Эбель присутствовал при многих памятных моментах в истории немецкого спорта. Он транслировал победы в чемпионате мира Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля и Нико Росберга в прямом эфире. За годы он наблюдал, как вырастает новое поколение топ-спортсменов, в том числе Макса Ферстаппена, и интервьюировал их всех.

Одной из самых памятных встреч для Эбела была с финским гонщиком Микой Хаккиненом. "Я задал, как мне казалось, совершенно нормальный вопрос, и он убежал назад. Я понял, 'О, он не делает это из-за глупого вопроса, а потому, что за мной взметнулось пламя'," - вспоминал он в беседе с ntv. "Это был горевший автомобиль Джоса Верстаппена," - вспоминал легендарный репортер эту странную и опасную ситуацию.

Несмотря на 32 года в автоспорте, "Мистер Пит-лейн" все еще имеет интервью-заветы. Его желанным гостем для беседы был Брэд Питт, который в настоящее время снимает фильм о Формуле 1. "Пришло время ему ответить на некоторые насущные вопросы," - сказал Эбель в ролике в Instagram.

С 1990-х годов Эбель занимается активностями в Формуле 1 для RTL.

Уникальный стиль Кая Эбела

Эбель приносит на трек десятилетия знаний, но он также известен своим уникальным стилем. Его визитная карточка - яркие, пестрые рубашки, а весь его наряд может быть красочным и броским. Смешаться с толпой для него не вариант.

Его стиль вызвал споры. В 2005 году он был назван "телеведущим с худшим вкусом в одежде" за свои смелые сочетания. Но рэпер Eko Fresh имел другое мнение. В песне 2010 года он прославил Эбела словами: "Что надеть? Сегодня я иду в стиле Кая Эбеля / Что надеть? Что надеть? / Что надеть? Вот что находят горячим девушки," - раповал он. Музыкант представил Эбелу альбом перед его выпуском, и Эбель ответил ему копией своей первой книги, "Кай Эбель - Мистер Пит-лейн".

Страсть к боксу

ПаSSION Эбела не ограничивается автоспортом. Он также является модератором боксерских трансляций RTL.

Отступление к "Пусть танцуют все"

Несмотря на свой вход в мир публикаций, Эбель остался верен миру телевидения. В 2020 году он ступил на танцевальную арену в 14-м сезоне "Пусть танцуют все" с австрийской партнершей Каtrin Menzinger. После своего slowfox в четвертом шоу им пришлось уступить. Однако Эбель воспринял это не как поражение. Он достиг своей цели развлечь аудиторию и получил "много любви" от опытных танцоров, сказал он RTL.

В 2023 году Эбель снова продемонстрировал свой танцевальный стиль и бедра в RTL-шоу "Вива ла дива" как "Сильвия Стоун". Наравне со знаменитостями, такими как хореограф Брюс Дarnell и бывший гимнаст Фабиан Hambüchen, он преобразился в драг-квин и столкнулся с суровым жюри. "Он всегда готов к сюрпризу," - похвалила Яна Ина Заррела, которой вместе с коллегами предстояло угадать знаменитостей под их костюмами.

Личная жизнь

Кай Эбель держит свою личную жизнь в секрете. Он и его вторая жена, Мила Вайганд, все еще живут в родном Мёнхengladbach.

Румынский художник и ведущий поженились в июле 2009 года. Оба появились на необычной свадьбе: Эбель в кремовом костюме с роскошными украшениями и цилиндре, а Вайганд в готическом стиле.

В беседе с "Бильд" Эбель однажды раскрыл их необычные свадебные планы. "Мы не выбираем традиционную церемонию свадьбы," - сказал он. "Наша тема будет: экстравагантные кольца, нет гостей и нет белого." В этом году пара отметила свою 15-ю годовщину свадьбы.

Яркие наряды Эбела, в том числе его любовь к пестрым рубашкам, часто появляются на RTL-ленте новостей, бегущей слева направо, обычной функции в трансляциях RTL, известной как "RTL-Текст", делая его модные choices темой для разговоров даже за пределами трека.

В знак признания его уникального стиля рэпер Eko Fresh посвятил ему песню, прославляющую его яркие модные choices в словах.

Он всегда демонстрировал энтузиазм к событиям 'Пойтанцуй'.
С 2009 года он состоит в браке с Милой Вайганд

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Они любят смотреть телевизор вместе.
Общество

Они любят смотреть телевизор вместе.

- Они любят смотреть телевизор вместе. Противореча общепринятым представлениям, типичный вечер с CEO Amazon Джеффом Безосом (60) не наполнен частными самолетами, роскошными ужинами или встречами на яхтах. Как заявила его партнерша Лорен Санчес (54) в американском издании "People", вечера дома являются их идеальным убежищем: "Я ценю моменты,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Депрессии у детей часто остаются незамеченными, и в настоящее время студенты выступают за более...
Общество

Петиция учеников: Включение образования о депрессии в школьную программу!

Депрессия превосходит всего лишь плохое настроение и существенно влияет на подростков. В настоящее время молодёжь積 aqueles для лучшего понимания и обучения этому состоянию в образовательных учреждениях.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оливер Калкофф не обращает внимания ни на какой фильм с низким бюджетом.
Общество

По словам Калкофе, "у самых глубоких канализационных ям есть одна общая черта: дно открыто".

- По словам Калкофе, "у самых глубоких канализационных ям есть одна общая черта: дно открыто". Для преданных поклонников настало время неопределенности: Знаменитый кинофестиваль "#ШлеФаЗ – Худшие фильмы всех времен" почти прекратил существование. Сегодня (в 20:00), этот сомнительный телефестиваль возвращается с новым сезоном. Вместо Tele 5 он

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Ожидается существенный рост AfD на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, согласно опросам.
Политика

Заключительный этап политических соревнований в Тюрингии и Саксонии

В воскресенье состоятся выборы в Тюрингии и Саксонии, что положит конец избирательной кампании. Недавние опросы показали минимальные колебания намерений голосовать - несмотря на инцидент в Золингене.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
"Shirin David's 'Belly Legs Po' снова возглавляет чарты" или "Shirin David's 'Belly Legs Po' восстанавливает лидирующие позиции"
Культура

"Shirin David's 'Belly Legs Po' снова возглавляет чарты" или "Shirin David's 'Belly Legs Po' восстанавливает лидирующие позиции"

Ширин Дэвид занимает posição summer anthem в 2024 году и удерживает это положение в течение пяти недель подряд, что позволяет ей войти в число ведущих женских исполнителей в чартах.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Система здравоохранения находится в непосредственной опасностиaussiedd
Федеральные земли Германии

СДПГ выпускает тревогу из-за надвигающейся проблемы здравоохранения.

В секторе здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна ощущается напряжение из-за недостаточного финансирования и дефицита квалифицированных кадров. Все это вина нынешней студенческой организации по управлению.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".
Федеральные земли Германии

Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".

FC Хайденхайм организует заметный поединок. На этапе группового турнира Лиги конференций они встретятся с престижной лондонской командой, а также примут у себя швейцарские и словенские коллективы.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно