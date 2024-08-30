Кай Эбель имеет амбиции или стремления в своем уме.

Kai Ebel часто называют "яркой фигурой" в мире автоспорта, и не зря. Своим ярким гардеробом он стал узнаваемым, как и своей эрудицией в Формуле 1. Даже в 60 лет он не сбавляет оборотов.

В пестрых нарядах он интервьюировал легендарных гонщиков, таких как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, прямо на пит-лейне. С тех пор, как трансляции Формулы 1 начались на RTL, он стал любимчиком зрителей. Но его таланты не ограничиваются Гран-при.

Путь к славе Эбела начался со степени от Кёльнского университета спорта и фриланса для "Rheinische Post" в родном Мёнхengladbach. В 1988 году он обрел постоянное пристанище на RTL, а в 1992 году родился "Кай Эбель с пит-лейна". Он переключился на прямые репортажи с Формулы 1.

Гран-при Испании в 2021 году было особенным для Эбела. Не только Льюис Хэмилтон победил, но это также ознаменовало его 500-й уик-энд в качестве репортера на треке. К тому моменту он осветил на 230 гонок больше, чем семикратный чемпион мира - по крайней мере, за пределами трека.

Запоминающаяся встреча с Микой Хаккиненом

За свою карьеру Эбель присутствовал при многих памятных моментах в истории немецкого спорта. Он транслировал победы в чемпионате мира Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля и Нико Росберга в прямом эфире. За годы он наблюдал, как вырастает новое поколение топ-спортсменов, в том числе Макса Ферстаппена, и интервьюировал их всех.

Одной из самых памятных встреч для Эбела была с финским гонщиком Микой Хаккиненом. "Я задал, как мне казалось, совершенно нормальный вопрос, и он убежал назад. Я понял, 'О, он не делает это из-за глупого вопроса, а потому, что за мной взметнулось пламя'," - вспоминал он в беседе с ntv. "Это был горевший автомобиль Джоса Верстаппена," - вспоминал легендарный репортер эту странную и опасную ситуацию.

Несмотря на 32 года в автоспорте, "Мистер Пит-лейн" все еще имеет интервью-заветы. Его желанным гостем для беседы был Брэд Питт, который в настоящее время снимает фильм о Формуле 1. "Пришло время ему ответить на некоторые насущные вопросы," - сказал Эбель в ролике в Instagram.

Уникальный стиль Кая Эбела

Эбель приносит на трек десятилетия знаний, но он также известен своим уникальным стилем. Его визитная карточка - яркие, пестрые рубашки, а весь его наряд может быть красочным и броским. Смешаться с толпой для него не вариант.

Его стиль вызвал споры. В 2005 году он был назван "телеведущим с худшим вкусом в одежде" за свои смелые сочетания. Но рэпер Eko Fresh имел другое мнение. В песне 2010 года он прославил Эбела словами: "Что надеть? Сегодня я иду в стиле Кая Эбеля / Что надеть? Что надеть? / Что надеть? Вот что находят горячим девушки," - раповал он. Музыкант представил Эбелу альбом перед его выпуском, и Эбель ответил ему копией своей первой книги, "Кай Эбель - Мистер Пит-лейн".

Страсть к боксу

ПаSSION Эбела не ограничивается автоспортом. Он также является модератором боксерских трансляций RTL.

Отступление к "Пусть танцуют все"

Несмотря на свой вход в мир публикаций, Эбель остался верен миру телевидения. В 2020 году он ступил на танцевальную арену в 14-м сезоне "Пусть танцуют все" с австрийской партнершей Каtrin Menzinger. После своего slowfox в четвертом шоу им пришлось уступить. Однако Эбель воспринял это не как поражение. Он достиг своей цели развлечь аудиторию и получил "много любви" от опытных танцоров, сказал он RTL.

В 2023 году Эбель снова продемонстрировал свой танцевальный стиль и бедра в RTL-шоу "Вива ла дива" как "Сильвия Стоун". Наравне со знаменитостями, такими как хореограф Брюс Дarnell и бывший гимнаст Фабиан Hambüchen, он преобразился в драг-квин и столкнулся с суровым жюри. "Он всегда готов к сюрпризу," - похвалила Яна Ина Заррела, которой вместе с коллегами предстояло угадать знаменитостей под их костюмами.

Личная жизнь

Кай Эбель держит свою личную жизнь в секрете. Он и его вторая жена, Мила Вайганд, все еще живут в родном Мёнхengladbach.

Румынский художник и ведущий поженились в июле 2009 года. Оба появились на необычной свадьбе: Эбель в кремовом костюме с роскошными украшениями и цилиндре, а Вайганд в готическом стиле.

В беседе с "Бильд" Эбель однажды раскрыл их необычные свадебные планы. "Мы не выбираем традиционную церемонию свадьбы," - сказал он. "Наша тема будет: экстравагантные кольца, нет гостей и нет белого." В этом году пара отметила свою 15-ю годовщину свадьбы.

Яркие наряды Эбела, в том числе его любовь к пестрым рубашкам, часто появляются на RTL-ленте новостей, бегущей слева направо, обычной функции в трансляциях RTL, известной как "RTL-Текст", делая его модные choices темой для разговоров даже за пределами трека.

В знак признания его уникального стиля рэпер Eko Fresh посвятил ему песню, прославляющую его яркие модные choices в словах.

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