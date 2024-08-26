- Кадиллак Лирик служит идеальным конкурентом Теслы, без сомнения.

Семь лет назад, General Motors (GM) покинул Европу. Тем не менее, возвращение на местный рынок рассматривалось в течение некоторого времени. Недавно первый возвращающийся автомобиль, Cadillac Lyriq, появился в Германии. При первом взгляде, возможно, некоторые будут удивлены. Мало кто ожидал бы еще один SUV. Однако учитывая сильное присутствие бренда Cadillac, это можно простить.

Немецкая версия Лирика производится в Спринг-Хилле, Теннесси. В сущности, автомобиль имеет явно американскую основу. Это очевидно не только по его размерам, но и в мелких деталях, таких как использование розетки США в задней части, которую Cadillac, возможно, заменит в автомобилях клиентов. В тестовом автомобиле она оказалась практически бесполезной без адаптера.

С другой стороны, жаль, что GM не сохранил американские компоненты. Европейская версия уступает в нескольких аспектах, которые способствуют популярности автомобиля в его родной стране. Например, система помощи водителю "Super Cruise", которая значительно повышает комфорт вождения на американских шоссе, отсутствует.

В Германии остается только круиз-контроль с управлением дистанцией. Аналогичным образом, освещение Лирика урезано: в то время как американская версия гордится полностью освещенной "радиаторной решеткой", которая оптически выделяет автомобиль, европейцы остаются без этой визуально эффектной функции. Вместо этого они более сдержанны, по крайней мере, в рамках этого большого автомобиля.

Но что остается, когда вы выбираете Cadillac Lyriq и готовы заплатить фиксированную цену в 80 500 евро? Фиксированная цена, так как оба варианта (Luxury AWD и Sport AWD) стоят одинаково, и есть только несколько опций (фаркоп и багажник на крыше, а также кожа и внешний цвет) для обеих моделей.

Большое количество комфорта

Во-первых, водители могут ожидать надежный электромобиль с достаточной мощностью. Двигатели в совокупности выдают 528 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента. Это приводит к ускорению от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды и максимальной скорости 216 км/ч на спидометре, после чего она блокируется. Для автомобиля с снаряженной массой 2,8 тонны это довольно впечатляюще. Однако нет причин для радости в отношении веса - общая масса 3,2 тонны достигается быстро, и буксировка временно запрещена для водителей со стандартным водительским удостоверением.

Хорошие новости: во время вождения вес Лирика не ощущается. Он ездит как по воздуху, подобно типичному американскому автомобилю, предлагая очень комфортную и мягко настроенную езду. Тем не менее, автомобиль не раскачивается, в отличие от того, что можно было бы ожидать от американских дорожных крейсеров. Сообщается, что подвеска была немного жестче настроена для Европы - но текущая настройка определенно подходит для Лирика. Также отлично реализована езда на одной педали с опцией экстремальной рекуперации. Кроме того, есть подрулевой лепесток, который позволяет регулировать рекуперацию без ступеней, и с практикой минимальное использование педали тормоза необходимо.

Лучше не превышать скорость с автомобилем, так как он уже потребляет много даже в нормальном режиме. Несмотря на впечатляющую емкость батареи 102 кВтч, трудно превысить 400 километров без остановки для зарядки. В тесте потребление Лирика выровнялось примерно на 25 кВтч на 100 километров, но внимание было уделено потреблению, и на шоссе была езда со скоростью не более 130 км/ч, а городской трафик с соответствующей рекуперацией чередовался.

Технология зарядки нуждается в улучшении

На быстрой зарядной станции Лирик не производит особо благоприятного впечатления. Система 400 вольт позволяет автомобилю достигать максимальной скорости зарядки примерно 190 кВт, но только в течение очень коротких периодов. Зарядка от 10 до 80 процентов занимает около получаса, что является средним показателем. Зарядка на переменном токе заслуживает похвалы, так как она составляет 22 кВт и особенно полезна для коротких поездок по магазинам или парковки в городе. Разъем для зарядки находится спереди от водительской двери, что упрощает парковку перед зарядными станциями. Тем не менее, расположение оставляет желать лучшего, так как при использовании уличных зарядных станций вы неизбежно окажетесь на тротуаре, а шнур будет выходить в сторону движения.

Кабели хранятся под полом багажника в Cadillac. Двойной пол предлагает достаточно места для этого. Несмотря на то, что Лирик не является идеальным грузовиком, он все же может вместить приличное количество. С поднятыми задними сиденьями есть примерно 800 литров грузового пространства, а когда они сложены, это 1722 литра. К сожалению, нет фрэнка, или пространства для хранения под массивным капотом, причины которого остаются неясными.

Те, кто беспокоится о безопасном маневрировании этого гиганта от точки А до точки Б, оценят многочисленные камеры на автомобиле. Хотя традиционная задняя обзорная ширина несколько ограничена, цифровое заднее зеркало, дисплей и системы предупреждения о мертвых зонах способствуют предотвращению столкновений. Лирик может припарковаться сам, если точно определит желаемое место парковки. Cadillac оповещает водителей об препятствиях с помощью вибрации сиденья по умолчанию, что может показаться странным вначале, но к этому быстро привыкаешь. Если нет, можно переключиться на традиционное пищание.

Внутри этого Кадиллака больше похоже на передвижной салон, чем на гоночный автомобиль. Сиденья роскошные и комфортные, больше напоминают мягкое кресло, чем гоночное сиденье. Хотя они могут не хватать боковой поддержки, они компенсируют это обильной мягкой обивкой для комфорта. Есть также мягкая массажная функция и опциональное подогревание или охлаждение сидений для дополнительного комфорта.

Большой 33-дюймовый дисплей информирует водителя во время поездки, а автомобиль навигация происходит с помощью адаптированной версии Google Maps по умолчанию. ПО Android Automotive отзывчивое и даже имеет магазин приложений для загрузки различных программ после входа в систему с помощью Google. В отличие от навигационных приложений на смартфоне, встроенное ПО может рассчитывать оставшийся запас хода и оценивать время прибытия, планируя остановки для зарядки в соответствии с этим. Эта функция отлично работала во время тестирования.

Вокруг кабины есть множество мест для хранения и отделений, а звуковая система на высоте. Колонки AKG выдают отличный звук и предлагают тип шумоподавления, который снижает внешний шум. В сочетании с толстыми окнами это создает замечательный эффект: стоя возле строительной площадки с Кадиллаком Лирик, вы едва слышите его. Но как только вы открываете окно, это похоже на преодоление звукового барьера. Шум снаружи кажется оглушительным. Такой уровень тишины последний раз ощущался в Роллс-Ройсе Сприт.

В плане качества изготовления Лирик в целом хорошо сделан, но есть несколько слабых мест. Видимые поверхности хорошо сделаны, но менее видимые области, такие как нижняя сторона центральной консоли, обнаруживают некоторые скрип. Хотя таких мест немного, их трудно игнорировать. Несколько лучших пластиковых отделок могли бы улучшить это.

Вывод: Кадиллак Лирик - Привлекательный автомобиль с высокой ценой

В США Кадиллак Лирик популярен благодаря своей базовой комплектации, которая предлагает заслуживающую доверия альтернативу любимому Тесла Model Y. Начиная с $59,000, американские Кадиллаки предлагают ценность, сравнимую с ценами Теслы. В этом сценарии незначительные скрипы в отделке интерьера не являются серьезной проблемой.

В Германии, где Лирик начинается с €80,500, он входит в другой ценовой сегмент, конкурируя с BMW iX, Kia EV9 (обзор здесь) или Mercedes-Benz EQE. Это жесткая конкуренция от хорошо зарекомендовавших себя брендов с другим имиджем на этих ценовых уровнях. Пока не ясно, сможет ли Кадиллак преуспеть с Лириком как почти новичок среди этих клиентов.

Если бы в конфигураторе было больше вариантов и аксессуаров, начиная с около €60,000 - хотя это по-прежнему значительная сумма - больше людей могли бы быть охвачены. Может пройти некоторое время, но в своих первых шагах возвращение бренда кажется робким и недоступным для многих потенциальных клиентов. Возможно, Оптику, следующее европейское появление, удастся это изменить.

Сам по себе Лирик - хороший автомобиль с незначительными недостатками. Он предлагает американский стиль свободного пространства, которого нет у его конкурентов. Если это важно, можно закрыть глаза на преимущества конкурентов. По крайней мере, он визуально отличается, даже без своей передней подсветки.

Кадиллак Лирик, с американской сердцевиной, готов произвести значительное впечатление на немецком рынке, особенно с такими отличительными особенностями, как использование розетки США в задней части. Несмотря на отсутствие некоторых функций в версии для ЕС, таких как система помощи водителю 'Super Cruise', Лирик все еще предлагает комфортную и плавную езду.

Решение Кадиллака производить немецкую версию Лирика в Спринг-Хилле, Теннесси, гарантирует, что автомобиль сохраняет свою американскую сущность, очевидную в его размере и мелких деталях. Этот американский аспект простирается на интерьер автомобиля, предлагая уровень комфорта и снижения шума, которые редко встречаются у европейских конкурентов.

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